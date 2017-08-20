تعرف على أفضل 8 هواتف ذكية تملك كاميرا احترافية لسنة 2017

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قام تقرير خاص بالموقع البريطانى “Stuff”، يستعرض فيه أفضل كاميرات الهواتف الذكية لسنة 2017، وتم اجراء اختبارات الكاميرا عن طريق التقاط عدد متنوع من الصور الشخصية والمناظر الطبيعية، هذا لمعرفة مدى جودة الصور في مختلف الإضاءات، ثم اجراء تحليل كل عدد من الصور على شاشة خاصة بفحص الألوان لتحديد أي هاتف يتمتع بمميزات دقة الألوان والتباين والوضوح.

كان فى مقدمة القائمة التي تتضمن أفضل 8 هواتف هو “XL Google Pixel” ، حيث تتميز الكاميرا بخاصية الثبات الذاتى للصور مع وجود فلاش مزدوج هذا بخلاف مميزات أخرى للكاميرا، بينما احتل المركز الثانى”HTC U11″، 2، تميز هذا الهاتف بفتحة عدسة للكاميرا f/1.7 ، وبها مثبت بصري OIS، كما يحتوى الهاتف على ليزر ضبط تلقائي للصورة، اما الفلاش فإنه مزدوج LED و dual tone.

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تربع على المركز الثالث هاتف “Huawei P10 Plus ، وعن مميزات كاميرا هذا الهاتف فنجد أن فتحة عدسة الكاميرا f/1.8 وبها مثبت بصري OIS، لايكا البصريات، به أيضا مرحلة الكشف عن ضبط تلقائي للصورة، كما انه يحتوى على فلاش LED مزدوج و dual tone.

وجاء في المركز الرابع الهاتف “LG G6″، تتميز الكاميرا بأن لها ضبط اتوماتيكى للصورة ليزر، و تحتوي على فلاش فلاش LED، بينما احتل المركز الخامس هاتف “Samsung Galaxy S8″، الكاميرا الأساسية بفتحة عدسة f/1.7 و 26mm وايضا الكشف عن مرحلة ضبط اتوماتيكى للصورة، وتثبيت الصورة البصرية OIS ، مزود بفلاش LED ، أما الكاميرا الثانوية بفتحة عدسة f/1.7 وAuto HDR و Dual Video Call، حيث يمكن اجراء مكالمة الفيديو من خلال كاميرتين “مكالمة الفيديو عبر كاميرتين”.

وبعد ذلك جاء في المركز السادس “Sony Xperia XZ Premium”، الكاميرا الأساسية بها مثبت بصري OIS ، مرحلة اكتشاف وضبط اتوماتيكى للصورة الليزر، مزودة بفلاش LED، بالنسبة للكاميرا الثانوية بفتحة عدسة f/2.0 و 22mm، مع 1/3 حجم الاستشعار، 1.12 ميكرون حجم بيكسل 1080p، أما كان المركز السابع فقد احتله هاتف “Apple iPhone 7Plus”، اما المركز الثامن والأخير فى الترتيب من نصيب هاتف “OnePlus 5”.