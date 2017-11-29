تعرف على أحدث هاتف ذكي بدون شاشة لمدمني الهواتف الذكية

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في ظل التكنولوجيا الهائلة والتوسعات التي تحيط بنا فى صناعة أحدث الهواتف الذكية لمواكبة التطورات التكنولوجية الكبيرة، وقام المصمم كليمنس شيلينجر بإختراع هاتف بدون شاشة وهذا لأن التكنولوجيا تعتبر سلاح ذو حدين لأنها أحدثت تطور كبير في وتقدم في جميع المجالات والحياة البشرية، وتوجد الكثير من السلبيات الكبيرة والذي يؤثر على جميع الأشخاص فيوجد العديد من الأشخاص الذين أدمنوا الهواتف الجوالة وهي تقضي على وقتهم بالكامل، لأنهم يقضون وقتهم بالكامل أمام شاشات الهواتف المحمولة ، وحالياً تم اختراع هاتف محمول متطور بدون شاشة وهو مطور بأسلوب حديث وذلك لأنه يساعد الأشخاص في التقليل من استخدام الهاتف المحمول الخاص بهم.

وأن الهاتف يتميز بأنه بدون شاشة وهو ذو قطعة بلاستيكية من اللون الأسود ومن الجهة الأمامية للهاتف يوجد أسفل الهاتف أو في منتصف الهاتف يتم وضع العديد من الدوائر المصنوعة من الرخام، وهي تشبه أزرار الهاتف الذكي وهي لا تستجيب إلا بالضغط عليها، كما أنها من الأشياء التي تساعد على تخلص مدمني الهواتف الذكية من ملازمة هواتفهم طوال اليوم ويخفف الشعور بالأعراض الانسحابية لدي المستخدمين، وتم التوضيح أن جميع مدمني استخدام الهاتف الذكي يريدون دائماً الامساك بهواتفهم والبحث بداخل العديد من التطبيقات في جميع الأوقات حتى وأن لم يرن الجرس الخاص بالهاتف.

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وأعلن المخترع أن هذه الفكرة أتت إليه من إدمان جميع الأشخاص للهاتف المحمول وتم التأكيد على أنه يوفر لهم القيام بالعديد من الحركات الذي تفحص الهاتف، ويكون هذا دون استجابة من قبل الهاتف والموقع الخاص بالهاتف أشار إلى أن الهاتف سوف يقوم بطرح الهاتف في الأسواق ولم يتم تحديد سعر الهاتف حتى الان، ويعتبر هذا النموذج المطور يستخدم للتخلص من الإدمان لجميع الهواتف الذكية والتكنولوجيا الهائلة التي تحيط بنا حالياً، ويستخدم الهاتف بشكل أفضل لجميع الأشخاص الذين يريدون التخلص من إدمان الهواتف الذكية.

يذكر أن الهاتف يشعر جميع مدمني ومحبي الهواتف الذكية بأنهم أقل شعور ورغبة في التحقق من الأجهزة بشكل مستمر، وأنه يتم فعل ذلك للتخلص من الهواتف الذكية والتقليل من الأضرار التي توجد فيه، وحتى الآن لم يتم الإفصاح عن أي معلومات خاصة بسعر الهاتف أو عن الموعد الخاص بانطلاقه وتقديمه في الأسواق والموقع الخاص بالجهاز لم يقوم بالإدلاء بأي معلومات عن موعد طرح الهاتف في الأسواق.