ننشر لكم أسعار تذاكر حج القرعة والحج السياحي

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قامت شركة مصر للطيران بالإعلان عن أسعار تذاكر الحج القرعة والسياحي شاملة الضرائب والرسوم للعام الحالي 2017.

و خلال التصريحات التي قام بها رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، الطيار “شريف عزت”، أن الحد الأدنى لأسعار تذاكر الحج القرعة تبدأ من مبلغ 10350 جنيه، في حين أن الحد الأدنى لأسعار تذاكر الحج السياحي يبدأ من سعر 10600 جنيه والحد الأقصى لها يبدأ من 16400 جنيه، وأضاف أن تلك الأسعار تكون شاملة لجميع الرسوم والضرائب.

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هذا وأكد أن الاختلاف في الأسعار يكون طبقا لعدد الأيام التي يمكثها الحاج بجانب مدى ميزة تلك الأيام.

هذا وأكمل خلال البيان الذي قام به، أن مقدار السعة المقعدية الذي توفره الشركة يصل إلى 63 ألف مقعد لنقل الحجاج إلى المملكة العربية السعودية، من بين تلك المقاعد عدد 40 ألف مقعد وفقا للأسعار التي تم الإعلان عنها وعدد 23 ألف مقعد مخصصة للحجاج راغبي الحج السريع.

و ذلك يتعلق بالحجاج ممن يقوموا بالسفر خلال درجات رجال الأعمال والدرجات السياحية ويختلف سعر التذكرة في هذه الحالة طبقا للمدّة المراد مكوثها وكذلك الدرجة المراد الحجز فيها.

و من المقرر وفقا للتصريحات الصادرة أن يكون موعد أولى الرحلات التي ستُطلقها شركة مصر للطيران من مطار القاهرة الدَولى متجهة إلى المملكة العربية السعودية في يوم 9 من أغسطس المقبل وفقا للخطة الزمنية الموضوعة من قبل شركة مصر للطيران.