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وزارة الإسكان تطرح مشروع “سكن مصر” ضمن الإسكان المتميز للشباب، تستعد وزارة الإسكان بطرح واحد من أكثر المشروعات التي تقدمها وزارة الإسكان تميزا، حيث يختلف هذا المشروع عن المشاريع التي تم طرحها من قبل الوزارة من قبل في نظم الدفع والمساحات وذلك لتصبح على قدر أعلى من التناسب للعديد من الفئات الأخرى للشباب.

و تقوم وزارة الإسكان بعد الإنتهاء في أول يوليو من فتح باب الحجز في مشروع الإسكان الاجتماعي المتميز بتقديم مشروع “سكن مصر” والذي يخضع لنظام التمويل العقاري، هذا وتقدم الوزارة العديد من المميزات للشباب خلال هذا المشروع، حيث يتاح هذا المشروع لجميع فئات الشباب إذ أنه يتناسب مع كافة الظروف المختلفة، وتختلف نظم الدفع لهذا المشروع وكذلك المساحات للوحدات السكنية بالإضافة أنه يتناسب مع كافة المستويات الاجتماعية ويأتي وفقا لرغبات الشباب ويشمل العديد من طرق الدفع المتنوعة والمناسبة للشباب.

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وزارة الإسكان تطرح مشروع “سكن مصر” ضمن الإسكان المتميز للشباب:

قامت وزارة الإسكان بطرح مشروع جديد “سكن مصر” بعد فتح باب التسجيل في برنامج الإسكان الاجتماعي في أول يوليو الماضي، وجاء هذا المشروع شامل للعديد من المميزات للوحدات السكنية وطرق الدفع والتي تتلاءم مع مختلف الطبقات الاجتماعية للشباب، ومن مميزات الوحدات السكنية التابعة لهذا المشروع الآتي:

تصل مساحة الوحدة السكنية في هذا المشروع إلى نحو 100 متر مربع. تتاح الوحدات السكنية كاملة التشطيب بارتفاع مستوى التشطيب عن المعتاد. تصل أسعار الوحدات السكنية ما بين 300 ألف إلى 500 ألف جنيه ويختلف هذا باختلاف بعض المزايا من وحدة إلى أخرى. يقوم المتقدم للحصول على الوحدة السكنية بدفع مبلغ 25 ألف جنيه كمقدم للحَجز. تتوافر تلك الوحدات السكنية في عدد من المدن الجديدة على رأسها: القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشروق والعبور ودمياط الجديدة تتوافر كراسات الشروط للتقديم على تلك الوحدات خلال الفروع التابعة لبنك الإسكان والتعمير، كما يفتح باب التقديم في تاريخ 3 سبتمبر القادم وحتى 24 سبتمبر.

طرق السداد في نظام سكن مصر:

قامت وزارة الإسكان بتقديم العديد من المزايا خلال مشاريع الإسكان المتميز، هذا في ظل رغبتها في جذب العديد من الشباب للتقديم في تلك المشاريع خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في تلك المشاريع عن أسعار الوحدات السكنية في مشاريع الإسكان الاجتماعي غير المتميز، وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان أن طرق السداد ستكون من خلال نظام التمويل العقاري إلى الهيئة التابعة للمجتمعات العمرانية، كما يتم السداد للمشتركين في مشروع أهل مصر، ويتبع هذا النظام أحد الطريقتين:

الطريقة الأولى: عن طريق التسديد المباشر خلال خمسة سنوات لهيئة المجتمعات العمرانية بدون أي فوائد. الطريقة الثانية: اتباع نظام التمويل التقليدي في نظام الإسكان الاجتماعي ويتم التسديد لفترة تتعدى الخمس سنوات.

معلومات كراسة الشروط:

ستقوم الفروع التابعة لبنك الإسكان والتعمير بتوفير كراسات الشروط للتقديم على الوحدات، وسيكون هذا بداية من 20 أغسطس في يوميا في الفترة ما بين 3 و 6 مساء، كما ويقدم الفرع الكراسة بسعر 200 جنيه، ويمكن من خلال تلك الكراسات التعرف على:

مواقع العمارات التي تحتوي على الوحدات السكنية في المدن الجديدة. أسعار الوحدات و نماذج شكلية لها و مسَاحاتها ومَواقعها في العمارات الطرق التي يمكن سداد الأقساط من خلالها بالنسبة للمدن المختلفة. شروط التقديم على تلك الوحدات السكنية.

معلومات إضافية:

تتحكم أسبقية الحجز في تحديد مكان ومِساحة وسعر الوحدات السكنية في حالة تطابق الشروط المطلوبة مع المتقدم، وكان على رأس تلك الشروط أن يكون المتقدم لم يسبق له الحجز في أي من الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة في المشروعات الأخرى.

تتوافر كراسات الشروط في كافة الفروع التابعة لبنك الإسكان والتعمير وذلك في الفترة من 3 إلى 24 سبتمبر يوميا من الساعة 3 وحتى الساعة 6 مساء.