موعد وشروط حجز الوحدات السكنية في برنامج الإسكان الاجتماعي المتميز و إعلان كراسة شروط الحجز

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موعد وشروط حجز الوحدات السكنية في برنامج الإسكان الاجتماعي المتميز، يهتم الجميع من الشباب خاصة بالبحث عن الوحدات السكنية التي تنتمي إلى مشروعات الإسكان العملاقة المنشأة من خلال مشروعات الدولة، وذلك لما لتميزها بالكثير من المزايا التي تجعلها أفضل من غيرها بكثير، وعلى رأس تلك المزايا المساحات والمرافق وطرق الدفع التي تتيحها الحكومة.

وتلبية لحاجة الشباب، فقد أعلنت الحكومة المصرية عن طرحها لوحدات إسكان جديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي المتميز للشباب، كما وأعلنت عن موعد التقديم على تلك الوحدات وطرق التقديم والمزايا وكافة التفاصيل التي تتعلق بتلك الوحدات من خلال كراسات الشروط التي توفرها في جميع المنافذ التابعة للمشروع.

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ومن المميزات التي تم التأكيد عليها المساحات التي تتمتع بها الوحدات والتي تبدأ من 95 متر مربع، بالإضافة إلى المواقع الممتازة لتلك الوحدات ووجودها في المدن الحديثة التي تحتوي على الكثير من الوحدات التابعة للإسكان الاجتماعي المتميز، وعلى رأس تلك المدن “مدينة 6أكتوبر و القاهرة الجديدة والعبور والعاشر من رمضان والشيخ زايد و الشروق والمنيا الجديدة و 15 مايو.

موعد وشروط حجز الوحدات السكنية:

قامت وزارة الإسكان بفتح باب الحجز للوحدات السكنية التابعة لبرنامج الإسكان الاجتماعي مع بداية الشهر الحالي وفقا للتصريحات التي صدرت من السيد مساعد وزير الإسكان، وهي من الوحدات المخصصة لأصحاب الدخول التي تزيد عن 5000 جنيه شهريا، ونسبة الوحدات تشكل 15.20% من إجمالي الوحدات التي طرحتها الوزارة خلال برنامج الإسكان الاجتماعي تَحديدا المرحلة التاسعة، وعددهم 36000 وحدة.

الوحدات المخصصة للعاملين في الخارج:

قامت وزارة الإسكان بتخصيص عدد من الوحدات التابعة لبرنامج الإسكان الاجتماعي للمصريين العاملين في الخارج، هذا وفقا للتصريحات الصادرة عن رئيس صندوق التمويل العقاري، وتوجد تلك الوحدات في عدد 13 محافظة، وكان الشرط الذي وضعته الوزارة أن يتم تسديد قيمة الوحدة بعملة الدولار، بينما يتم احتساب سعر الوحدة كلا على حدة حسب مجموعة من العوامل أبرزها مكان الوحدة السكنية.

ويمكن التواصل والحصول على المزيد من المعلومات عن هذا الأمر من خلال الطرق الآتية:

الاتصال على الخط الساخن: 35366033 العنوان : 1شارع إسماعيل أباظة-القصر العيني-القاهرة. الاتصال على الأرقام الآتية: 27921442 – 2792441 – 27921440

ويمكن للمصريين المقيمين في الوطن الحصول على كراسات الشروط من خلال الفروع التابعة لبنك الإسكان والتعمير، ويقوم موقع هيئة المجتمعات العمرانية بتوفير كراسات الشروط للعاملين في الخارج من خلال الرابط التالي” إضغط هنا”

شروط التقديم لحجز الوحدات السكنية:

سن المتقدم ما بين 21 إلى 50 سنه. الدخل الشهري للمتقدم لا يقل عن 5000 جنيه. يتم سداد نحو 5% من قيمة الوحدة السكنية أى ما يعادل 9000 جنيه، وفي حالة ما لم يحصل المتقدم على الوحدة سيتم إرجاع المبلغ. قيمة القسط الشهري كحد أدنى 480 جنيه وتصل قيمة الزيادة السنوية للقسط 7% ويتم تَحديده على مدار 20 سنة كحد أقصى. الشقة كاملة التشطيب تصل مساحتها إلى 90 متر هناك مميزات للوحدات السكنية المخصصة للعاملين في الخارج. يقل سعر الوحدة السكنية في كلا الطابقين الأول والأخير عن سعر باقي الوحدات بنحو 5%.

المستندات المطلوبة للتقديم: