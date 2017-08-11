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شروط وموعد حجز وأسعار الوحدات السكنية في برنامج الإسكان المتميز “سكن مصر”، تهدف وزارة الإسكان إلى توفير الوحدات السكنية المناسبة للشباب من خلال القيام بعدد من المشروعات الخدمية في القاهرة الجديدة، و خاصة بعد الارتفاعات التي شهدتها نسبة الإقبال السكاني على تلك المدينة، و تقوم الوزارة بطرح العديد من الوحدات السكنية الجديدة من خلال مشروع الإسكان المتميز “سكن مصر”، وسوف نطلعكم من خلال هذا المقال على كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا المشروع من طريقة التقديم و شروط وموعد الحجز وكراسات الشروط وكذلك المناطق التي تطرح فيها الوزارة الوحدات.

جاءت الوحدات السكنية التي توفرها الوزارة من خلال هذا المشروع بعدد 40 ألف وحدة سكنية تصل مساحة الواحدة منها 100 متر، وقد أعلنت الوزارة عن طرح تلك الوحدات في كلا من العبور والقاهرة الجديدة والمنيا الجديدة والسادس من أكتوبر والعلمين الجديدة ودمياط الجديدة وغرب قنا و مدينة بدر و غرب أسيوط، و قد أعلنت الوزارة كذلك عن موعد التسليم مشيرة أن المدة التي تلزم للإنتهاء من تلك الوحدات نحو العام ونصف.

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كما أكدت الوزارة خلال التصريحات أنها ستقوم بتحديد أسعار الوحدات وفقا لمميزات كل وحدة على حدة، من حيث الموقع والمساحة و غيرها من المميزات الأخرى، وأضافت أن الوحدات تتراوح أسعارها من 320 ألف إلى 400 ألف جنيه، و لتتناسب طريقة التسديد فقد أكدت الوزارة وجود طريقتين لتسديد أسعار الوحدات.

الطريقة الأولى من خلال التقسيط على مدة تصل إلى 5 سنوات بعد تقديم مقدم الحجز الذي يصل إلى 20 ألف جنيه، والطريقة الثانية من خلال مبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها البنك المركزي والتي تستغرق مدة السداد خلالها 15 سنة.

شروط وموعد حجز وأسعار الوحدات السكنية في برنامج الإسكان المتميز:

قامت الوزارة بالإعلان عن يوم 15 أغسطس الموافق الثلاثاء القادم لفتح باب تقديم كراسات حجز الوحدات السكنية، و تصل قيمة كراسة الشروط الواحدة إلى 200 جنيه، ويمكن الحصول عليها من خلال الفروع التابعة لبنك الإسكان والتعمير، وتقع تلك الفروع في مدينة نصر والقاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر وفرع الهرم وأكتوبر ومدينة بدر والمنيا الجديدة ودمياط الجديدة.

و يمك الحصول على كراسات الشروط من فروع البنك في مواعيد العمل والتي تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، و يمكن التعرف على جميع مواصفات الوحدات السكنية من خلال كراسات الشروط، ومنها الأسعار والمدن التي تقع فيها الوحدات السكنية والمميزات التي تجعل الوحدات تختلف وكذلك الطرق التي تتيحها الوزارة لسداد أسعار الوحدات.

كما أعلنت الوزارة عن فتح باب تقديم استمارة الحجز المرفقة مع كراسات الشروط في يوم الثالث من سبتمبر، و سوف تنتهي تلك المدة في يوم الرابع والعشرين من سبتمبر، أما بالنسبة للتقديم فسيتم في تلك الفترة التي تم الإعلان عنها في مواعيد العمل الخاصة بالبنوك والتي تبدأ من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة السادسة مساء، و للتعرف على كل ما هو جديد ويتعلق بهذا الموضوع فيمكنكم متابعة التحديثات من خلال موقعنا.

شروط حجز وحدة سكنية فى مشروع سكن مصر:

يجب على المتقدم لحجز أي من الوحدات السكنية في هذا المشروع أن تتوافر فيه الصفات التالية:

أن يكون عمر المتقدم لحجز الوحدة السكنية من 21 فأكثر. أن يكون المتقدم لم يسبق له الحصول على أي وحدة من الوحدات التي طرحتها الوزارة من قبل. لا تسمح الوزارة بالتقدم لأكثر من مرة بالنسبة للأسرة الواحدة.

وأعلنت الوزارة عن وصول سعر المتر الواحد من الوحدات إلى 2500 إلى 4000 جنيه، وتصل قيمة المقدم الواجب تقديمه 10% من قيمة الوحدة.