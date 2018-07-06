مشروع مربح يبدأ بـ1800 جنيه.. إليك 17 فكرة لمشروعات صغيرة مربحة

ضغوط الحياة الاقتصادية تدفع الكثيرين هذه الأيام إلى البحث عن مخرج لتحسين دخولهم، قد يكون هذا المخرج عمل إضافي جديد أو تغيير المهنة ومجال العمل، وهناك فئة أخرى تبحث عن أفكار مشاريع مربحة بميزانية صغيرة ومتوسطة.

وهناك فئات عدة يمكنها البدء في إنشاء مشاريعها بتكاليف محدودة، وهذه الفئات تضم العاطلين عن العمل والموظفين الذين يتقاضون رواتب محدودة، وحديثي التخرج وطلاب الجامعات وكبار السن والمتقاعدين عن العمل وربات المنازل.

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وتمثل هذه الفئة ما يربو على 80% من السكان في المجتمعات العربية، ويبحث المنتمون لها عن مشروع مربح يستطيعون من خلاله زيادة دخولهم.

وهنا نخاطب من يبحثون على فكرة مشروع مربح بتكاليف محدودة، ونستعرض في هذا المقال 17 فكرة مشروع مربح يمكن البدء فيها بتكاليف محدودة تتراوح ما بين 100 دولار و10 آلاف دولار.