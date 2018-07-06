مشروع مربح يبدأ بـ1800 جنيه.. إليك 17 فكرة لمشروعات صغيرة مربحة

وهناك فئات عدة يمكنها البدء في إنشاء مشاريعها بتكاليف محدودة، وهذه الفئات تضم العاطلين عن العمل والموظفين الذين يتقاضون رواتب محدودة، وحديثي التخرج وطلاب الجامعات وكبار السن والمتقاعدين عن العمل وربات المنازل.
وتمثل هذه الفئة ما يربو على 80% من السكان في المجتمعات العربية، ويبحث المنتمون لها عن مشروع مربح يستطيعون من خلاله زيادة دخولهم.
وهنا نخاطب من يبحثون على فكرة مشروع مربح بتكاليف محدودة، ونستعرض في هذا المقال 17 فكرة مشروع مربح يمكن البدء فيها بتكاليف محدودة تتراوح ما بين 100 دولار و10 آلاف دولار.
1- مشروع ماكينة طباعة للطباعة على الخامات:
الآن تستطيع دون مغادرة مكانك في المنزل، تأسيس مشروع مربح وبسيط يقوم على أساس الطباعة على الخامات المختلفة ومنها القماش (الملابس والمفارش والوسادات وغيرها) والزجاج (الأكواب واأاطباق والخشب (الميداليات والتحف) والسيراميك (المجات والأطباق) والبلاستيك (إطارات الصور، الدبابيس).
المطلوب منك الآن فقط: مكبس حراري 5×1 وغرفة صغيرة وخامات للطباعة عليها، وإذا نجحت في البيع فإنك قد تحقق أرباحًا ممتازة.
2- مشروع مربح في مجال العقارات:
سوق العقارات ضمن أكثر المجالات ضمانًا للربح وتتأثر دائمًا بشكل إيجابي مع أي تغير اقتصادي، وإذا كنت تمتلك 10 آلاف جنيه أو أكثر وتريد البدء في مشروع مربح فكل ما عليك الآن هو البحث عن مجموعة من الأصدقاء يمتلكون المبلغ نفسه للاشتراك في شراء قطعة أرض مساحتها 200 متر مثلًا وبناء برج سكني عليها، على أن تبنى شقتان في الطابق، بحيث يحصل كل فرد من المساهمين في البناء على شقتين في طابق واحد، وبكل تأكيد ستكون تكلفة الحصول على الشقتين أرخص بكثير من تكلفة الشراء من أحد ملاك الأبراج.
3- مشروع معطرات الجو:
وهو من المشاريع مضمونة الربح شريطة التسويق الجيد لها، فالآن تستطيع الحصول على معطرات الجو التركية من تجار الجملة بمبلغ ٦٥ جنيهًا للدستة وبيعها بسعر ٧٨ جنيهًا إلى الصيدليات والمحلات، ويعني هذا تحقيق ربح يقدّر بـ١٣ جنيهًا في الدستة الواحدة، فإذا استطعت توزيع 20 دستة فقط في اليوم، فإنك بذلك ستجني أرباحًا تقدر بـ٢٥٠ جنيهًا.
4- مشروع توصيل المسافرين من وإلى المطار:
إذا كنت تمتلك سيارة خاصة ولا تستغلها فأنت تخسر كثيرًا، إذ بإمكانك تقديم خدمة توصيل المسافرين من وإلى المطار، لربح الكثير من المال، لأن المسافرين يدفعون كثيرًا.
وإذا كنت لا تمتلك سيارة خاصة، ولديك مبلغ ١٠ آلاف دولار ( 180 ألف جنيه مصري) ، فتستطيع استغلاله في شراء سيارة حديثة وتقديم الخدمة عن طريق عمل إعلانات ورقية وتعليقها على الحوائط في مختلف أرجاء المدينة وبمرور الوقت ستزداد شهرتك وستجني الكثير من الأرباح.
٥- مشروع تصوير السيارات:
هذا مشروع مربح أنت وسيط فيه فقط، فعدد كبير من الناس يريدون بيع سيارتهم عبر الإنترنت، لكنهم يفشلون في هذا لرداءة الصور التي يلتقطونها، فهم يختارون زوايا تصوير خاطئة ولا يعرفون كيفية ضبط الإضاءة كما أنهم في غالبية الأحيان يعتمدون على كاميرا الهاتف المحمول.
ولهذا تأتي أهمية مشروع تصوير السيارات لراغبي البيع، فإذا كنت تمتلك 5 آلاف دولار فيمكنك شراء كاميرا ذات جودة عالية وعدسة مناسبة، وتتعلم التصوير ومن ثم تقدم خدماتك بالاعتماد على بعض الأساليب التسويقية المجدية.
6- مركز طباعة وتصوير مستندات:
إذا كنت تمتلك مبلغ 10 آلاف دولار فاستثمره الآن واذهب لشراء ماكينة تصوير حديثة وجهاز كمبيوتر بإمكانيات جيدة وطابعة حديثة من أجل تقديم خدمتي تصوير وطباعة المستندات، فهذا مشروع مربح مجرب كثيرًا في العديد من المناطق وهو بكل تأكيد مشروع مربح.
7- تأليف ونشر قصص الأطفال:
إذا كانت لديك الموهبة ووقت الفراغ المناسبة فإنَّ تأليف قصة للأطفال تحتوي على 20 صفحة أمر ليس بالصعب، بل ربما يكون سهلًا بالنسبة لك وللكثير من الناس خصوصًا ربات البيوت، وكذلك عملية النشر لن تكون صعبة.
الآن تستطيع البحث عن دار نشر لتتولى مسؤولية طباعة ونشر كتابك مقابل نسب يتم الاتفاق عليها، أو طباعة كمية محدودة بالاعتماد على التكلفة الذاتية وتسويقها للمكتبات والحضانات.
8 – دليل التجار:
من دون أي تكاليف، وبالاعتماد على مجهودك البدني فحسب، تستطيع تجميع أسماء وعناوين العديد من تجار الجملة وموردي السلع في مدينتك.
وبعد أن تجمع هذه القوائم، تعد دليلًا منسقًا وطباعته وإعداد نسخة إلكترونية وتوزيعها على المحلات ومتاجر التجزئة لتسهيل عملية الوصول إلى الموردين، مقابل الحصول على 10 دولارات في النسخة الواحدة.
9- مدونة شخصية:
يعتمد هذا المشروع أيضًا على حب مشاركة الآخرين قصصك وصورك، وتستطيع الآن إنشاء مدونة تتحدث فيها عن تجاربك وأحلامك وفيها يمكنك عرض صور لأماكن زرتها مثل المطاعم والكافيهات والمولات.
ولدى ظهور مدونتك في محركاتك البحث، يمكنك الربح عن طريقها بأكثر من طريقة وبهذا يكون لديك مشروع مربح وممتع للغاية.
10 – مشروع عربة الزلابية:
انتشر مؤخرًا مشروع الزلابية أو اللقيمات، وهو مشروع مربح يعتمد على منتج يحبه كثيرون بطريقة احترافية ومن خلال نكهات متنوعة، من أجل إرضاء جميع الاذواق وبأسعار في متناول الجميع.
تكاليف هذا المشروع ليست مرتفعة وذلك مقارنة بالمشاريع التي تحقق نفس العوائد والأرباح.
11- دراجة القهوة:
خلال الفترة الأخيرة انتشرت العديد من العربات التي تقدم منتجات غذائية وآيس كريم وقهوة، وتتعد صور هذه المشاريع ما بين محلات كبرى وعربات متنقلة وأكشاك صغيرة على الطرقات.
لكن هناك فارق كبير بين جميع هذه المشاريع التي تربح بكل تأكيد، غير إنَّ تكاليفها قد تكون مرتفعة بعض الشيء بالنسبة إلى الشباب، ولهذا ففكرة بيع القهوة بالاعتماد على دراجة مجهزة واحدة من الأفكار المميزة التي يمكن أن تحقق الكثير من النجاح والأرباح.
١٢- تجارة الشباشب البلاستيك.
وهذا مشروع مربح وبسيط في الوقت ذاته، فالناس لا غنى لديهم عن الشباشب البلاستيك التي يعتمدون عليها في السير داخل المنازل وربما لدخول الحمام والاستحمام والوضوء، فوي ضرورية لكل منزل.
أسعار شراء هذه الشباشب عن طريق الجملة من تجار الجملة يقل كثيرًا عن سعر البيع للعملاء النهائيين، وهذا يعني أن صغار التجار من أصحاب محلات والباعة في الأسوق يحققون أرباحًا جيدة.
١٣- محل إكسسوارات وهدايا:
يحتاج هذا المشروع رأس مال يقل عن 10 آلاف دولار، إذ تستطيع تأسيس محل لبيع الأكسسوارات والهدايا في منطقة راقية وحيوية.
وإذا استطعت توفير محل في مكان جيد، ودفعت إيجار الشهر الأول وجهّزته من الداخل بالديكورات والفترينات والبضائع المتميزة فلن تصل التكلفة الإجمالية إلى 10 آلاف دولار.
14- تزيين الكيك:
وهو مشروع مربح يمكن البدء فيه من المنزل، فإذا كنتِ تبحثين عن فكرة مشروع مربح من منزلك بتكاليف محدودة لا تزيد عن ١٠٠ دولار فإن مشروع تزيين الكيك من المشروعات المناسبة خصوصًا اذا كنتِ من هواة المطبخ وصناعة الحلويات.
وبإمكان العديد من الفتيات العمل في هذا المشروع وتحقيق مبيعات جيدة وبالطبع يربحن المال الذي يساعدهن على الإنفاق على أنفسهن وشراء احتياجاتهن.
15- تطبيق أندرويد لتعليم الأطفال:
هذا المشروع سيكلفك أقل من 1000 دولار، إذ تستطيع تكليف مبرمج تطبيقات محترف بتنفيذ تطبيق يمكنه مساعدة الأطفال على التعلم لتحمله الأسر على هواتفهم المحمولة لتقيدم الإفادة إلى أطفالهم، وتحصل أنت في المقابل على المال بطرق عديدة.
وطرق جني المال هي: بيع التطبيق على “جوجل ستور” بمبلغ مالي بسيط وليكن ٢ دولار، أو وضع إعلانات جوجل داخل التطبيق، أو بيع التطبيق نفسه إلى شركة متخصصة بمبلغ أكبر بكثير من المبلغ الذي استثمرته للحصول عليه.
16- تجارة ملابس البالة:
وهو مشروع مربح بتكلفة أقل عن ٥٠٠ دولار، إذ تستطيع الآن شراء 50 كيلوجرامًا من ملابس البالة الجيدة وبيعها خلال يوم أو يومين على الأكثر في أحد الأسواق أو في منطقة حيوية بأسعار تضمن لك تحقيق أرباح تربو على 50%.
17- الأكوابونيك لإنتاج الأسماك والخضر والفواكه من أسطح المنازل:
تكاليف هذا المشروع عن تزيد على 1000 دولار، وهو عبارة عن وحدة أكوابونيك توضع على سطح المنزل لإنتاج الأسماك والخضروات المتنوعة التي يمكنك بيعها والربح عن طريقها على مدار العام.
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