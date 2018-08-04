12 فكرة لمشروع مربح يبدأ بـ 18 ألف جنيه حتى 180 ألف جنيه

كثير من الناس يحتارون في المشروع الأمثل الذي يضمن لهم تحقيق الثراء والدخل الإضافي وعدم المخاطرة برأس المال مع ضمان الربح السريع، لذا يقدّم لك «مصر 365» 12 فكرة مشروع مربح يمكنك تنفيذها على أرض الواقع الآن.

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المشروعات التي نقدّمها في هذا التقرير، يمكنك الشروع فيها برأس مال يبدأ من 1000 دولار (حوالي 18 ألف جنيه تقريبًا) وحتى 10 آلاف دولار (180 ألف جنيه تقريبًا) وذلك لتحسين دخلك ومستواك المعيشي.

هذه المشروعات برأس مال متوسط أو مرتفع نسبيًا تضمن لك تحقيق ربح كبير، وإليك الأفكار في الصفحات التالية يمكنك الضغط على “الصفحة التالية” للتصفح.

هل ميزانيتك أقل من 18 ألف؟ لا بأس، طالع مشروعات مربحة تبدأ من 1800 جنيه مصري