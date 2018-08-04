كل ما تريد معرفته عن كيفية عمل دراسة الجدوى لمشروعك

1- تعريف دراسة الجدوى:

نجاح أي مشروع يعتمد على أمور عدة ينبغي توافرها أولًا لضمان تحقيق أكبر قدر من الربح والابتعاد عن الخسارة، فإذا كنت تخطط لتنفيذ مشروع صغير أو متوسط الحجم وترغب في التعرف على كيفية عمل دراسة الجدوى لهذا المشروع من أجل معرفة وضع السوق وحجم العرض والطلب والأمور الفنية المتعلقة بمواصفات موقع المشروع والتجهيزات اللازمة وحجم ونوعية العمالة، فضلًا عن الأمور المالية التي تتمثل في تكاليف التأسيس وتكاليف التشغيل والإيرادات والأرباح المتوقعة، فمن الضروري مطالعة هذا الموضوع الذي نستعرض فيه كيفية عمل دراسة الجدوى لأي مشروع بشكل يسير.

دراسة الجدوى هي دراسة يجريها صاحب المشروع للتعرف على أوضاع السوق وحجم التكاليف والأرباح المتوقعة، وبناء على نتائج هذه الدراسة يتخذ صاحب المشروع قراره بتنفيذ المشروع من عدمه.

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2- عناصر دراسة الجدوى:

تتضمن دراسة الجدوى 3 عناصر رئيسية وهي: