كل ما تريد معرفته عن كيفية عمل دراسة الجدوى لمشروعك

1- تعريف دراسة الجدوى:
دراسة الجدوى هي دراسة يجريها صاحب المشروع للتعرف على أوضاع السوق وحجم التكاليف والأرباح المتوقعة، وبناء على نتائج هذه الدراسة يتخذ صاحب المشروع قراره بتنفيذ المشروع من عدمه.
2- عناصر دراسة الجدوى:
تتضمن دراسة الجدوى 3 عناصر رئيسية وهي:
- دراسة السوق.
- الدراسة الفنية.
- الدراسة المالية.
3- كيفية عمل دراسة جدوى:
* دراسة السوق:
وهذه المرحلة هي الأهم من بين الثلاثة مراحل، ومن خلالها تتعرف على:
- أولًا: حجم الطلب على السلع أو الخدمات التي سيقدمها مشروعك.
- ثانيًا: حجم العرض من السلع أو الخدمات التي سيقدمها مشروعك.
- ثالثًا: تحديد حجم المبيعات وفقًا لحجم العرض والطلب.
- رابعًا: العملاء المستهدفون لمنتجات مشروعك.
- خامسًا: حاجات ورغبات العملاء المستهدفين.
- سادسًا: نشاط المنافسين ومعرفة حجم ونوعية منتجاتهم وأسعارهم في السوق المستهدفة.
- سابعًا: الفجوات والفرص المتاحة التي يمكن استغلالها لصالح مشروعك.
وتستطيع الاعتماد على أحد أساليب بحوث التسويق من أجل جمع المعلومات حول السوق المستهدفة والعملاء المستهدفين والمنافسين؛ لعمل دراسة جدوى تسويقية.
وتعد أفضل الطرق لدارسة السوق هي الاستقصاء والمقابلة، إضافة إلى متابعة أبحاث السوق الحديثة التي تصدر حول المنتج ذاته الذي تعتزم تقديمه في السوق نفسها الذي تعتزم العمل فيها.
* الدراسة الفنية:
وتستهدف هذه الدراسة التعرف على جميع الأمور الفنية التي تتعلق بمشروعك ومنها:
- أولًا: تحديد موقع ومساحة ومواصفات وتكاليف مقر مشروعك.
- ثانيًا: تحديد حجم ونوعية ومواصفات وتكاليف العمالة في مشروعك.
- ثالثًا: تحديد احتياجات وتكاليف مشروعك من المعدات والأدوات والتجهيزات اللازمة.
- رابعًا: تحديد احتياجات وتكاليف مشروعك من الخدمات مثل الطاقة والمياه وغيرها من المرافق.
- خامسًا: تحديد حاجة وتكاليف مشروعك من الخامات ولوازم الإنتاج.
- سادسًا: تحديد مراحل الإنتاج بالتفصيل.
وتستطيع عمل دراسة فنية للمشروع من خلال عدة نقاط:
- – مواصفات موقع مشروعك من الجهة المناحة للترخيص أو حتى عبر الإنترنت أو ممن سبق لهم تنفيذ المشروع نفسه.
- – تكاليف الإيجارات من خلال زيارة المنطقة التي ترغب في تنفيذ مشروعك بها أو عبر البحث إلكترونيًا في مواقع العقارات.
- – تكاليف المعدات والآلات من خلال التواصل مع شركات بيع خطوط الإنتاج من أجل معرفة متوسط أسعار المعدات أو خطوط الإنتاج ذات الطاقة الإنتاجية المستهدفة.
- – رواتب الموظفين وذلك عبر مواقع التوظيف ومن خلال سؤال العاملين في الوظائف نفسها ومن أصحاب المشاريع أنفسهم.
- – مراحل الإنتاج بالنسبة للمشاريع الإنتاجية تستطيع التعرف عليها من خلال الإنترنت أو من خلال استشارة المهندسين والمختصين في المجال، وربما عن طريق الشركة المنتجة لخط الإنتاج.
* الدراسة المالية:
يجب الانتباه إلى الدراسة المالية لأنها أخطر مراحل دراسة الجدوى، ومن خلالها تستطيع التعرف على إيرادات وأرباح مشروعك، وبناء عليها يتم اتخاذ القرار الاستثماري، إما بتنفيذ مشروعك أو إعادة النظر فيه أو حتى إلغائه.
نتائج الدراسة المالية لمشروعك تتوقف بصورة كبير على نتائج دراسة السوق والدراسة الفنية، ومن خلال دراسة السوق يتم تحديد حجم وقيمة المبيعات المتوقعة، ومن خلال الدراسة الفنية يتم تحديد تكاليف التأسيس وتكاليف التشغيل.
وتستطيع عمل دراسة جدوى مالية للمشروع من خلال اتباع هذه الخطوات:
أ- إعداد قائمة الدخل لمشروعك:
وهي قائمة توضع فيها قيمة الإيرادات والتكاليف لفترة محددة من أجل تحديد أرباح أو خسائر هذه الفترة.
- – الإيرادات المتوقعة من بيع المنتجات (من دراسة السوق).
- – تكاليف التشغيل مثل الإيجارات والعمالة والخامات والمرافق والتسويق والصيانة وغيرها (من الدراسة الفنية).
- – صافي الربح، وهذا يتم تحديده من خلال طرح تكاليف التشغيل من الإيرادات، وفي حال كانت القيمة موجبة فهذا دليل على ربحية المشروع، وإن كانت القيمة سالبة فهذا دليل على خسارة المشروع.
ب- قياس مدى ربحية مشروعك:
من خلال الاعتماد على نتائج قائمة الدخل الخاصة بالمشروع، تستطيع الإجابة على التساؤلات الآتية لتحديد مدى ربحية المشروع:
- 1- هل النتائج التي حصلت عليها تدل على أن المشروع قادر على تحقيق ربحية عالية؟.
- 2- هل النتائج التي حصلت عليها تدل على أن المشروع قادر على تغطية نفقاته على المدى القصير والبعيد؟.
- 3- هل تشير النتائج إلى أن مشروعك قادر على تحقيق ربح مناسب من وجهة نظرك؟.
ج – حساب التكاليف الاستثمارية للمشروع:
التكاليف الاستثمارية هي تكاليف رأس المال الثابت (الأصول الثابتة) مضاف إليها تكاليف رأس المال العامل (الأصول المتغيرة أو تكاليف التشغيل)، ويتم حسابها كالآتي:
قيمة التكاليف الرأسمالية (التكاليف التي أنفقت قبل الإنتاج ومنها الترخيص والتسجيل والتدريب والإنشاءات وغيرها) بالإضافة إلى قيمة الأصول الثابتة وقيمة الأصول المتغيرة.
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