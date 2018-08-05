10 أفكار مشاريع تجارية صغيرة.. أفكار بسيطة لمشاريع مربحة

يلجأ الناس في مثل هذه الظروف إلى البحث عن أفكار مشاريع تجارية صغيرة من خلال الإنترنت أو التواصل مع متخصصين في مشروعات ناجحة أو الأصدقاء وشركات الاستثمار والتمويل والصناديق الاجتماعية.
ويحاول «مصر 365» من خلال هذا المقال 10 أفكار لمساعدة كل من يبحث عن أفكار مشاريع تجارية صغيرة تتميز بربحيتها العالية وتكاليفها المعقولة وقدرتها على التطور وعدم حاجتها إلى مهارات إدارية أو مؤهلات دراسية أو خبرات عملية معينة.
1- تجارة البراميل البلاستيكية المستعملة:
تستطيع شراء البراميل البلاستيكية المستعملة بسعر الجملة عبر المصانع الإنتاجية ومحلات المخلالات والمنظفات والأفراد الموجودين في المجتمع المحيط.
وبعد ذلك تعمل على تنظيف هذه البراميل وتطهيرها بشكل سليم من خلال الاعتماد على المنظفات ذات التأثير القوي، وبعدها يمكن تسويقها وبيعها بأسعار أعلى لمصانع المنتجات الغذائية ومصانع إنتاج الصابون والمنظفات ومحلات المخللات.
المشروع تفصيلًا:
يمكن شراء البرميل الواحد بـ30 جنيهًا وبعد تنظيفه وتطهيره من الأوساخ الموجودة فيه، تستطيع إعادة بيعه بأكثر من 80 جنيهًا بربح قد يصل إلى 50 جنيهًا من البراميل الواحد.
وتستطيع تنفيذ هذا المشروع من خلال الخطوات الآتية:
موقع ومساحة المشروع:
يحتاج هذا المشروع إلى جراج أو محل أو مخزن أو بدروم منزلي أو حتى سطح منزل، بمساحة لا تقل عن 100 متر مربع حتى تتم إجراء عمليات تنظيف البراميل وتخزينها.
ولحماية البراميل من أشعة الشمس والأمطار والعوامل الجوية التي من الممكن أن تتسب في إضرار بالبراميل يُفضَّل أنَّ يكون هناك سقف المكان من الخسرانة أو سقف معدني.
وهناك ضرورة لتوفير أحواض غسيل ومصدر للمياه وإضاءة جيدة للعمل في فترات الليل بسهولة ويسر.
كيفية تنظيف وتطهير البراميل:
عملية التنظيف تتم من خلال وضع البراميل في الأحواض الكبيرة المخصصة للتنظيف من خلال المنظفات والمطهرات وقطع من اللوف يمكن اإتمام العملية بنجاح.
بعد الانتهاء من التنظيف والتطهير تترك البراميل حتى تجف، ومن ثم يمكن وضعها في المكان المخصص للتخزين بشكل رأسي لكي لا تستقطع الكثير من المساحة.
العمالة اللازمة للمشروع:
العمالة في هذا المشروع قليلة للغاية فيمكن الاستعانة بشخصين فقط ويفضل أن يكونا من غير حملة المؤهلات ليعملا على تنزيل البراميل المستعملة المشتراة وتنظيفها وتخزينها في المكان المخصص لها، ويجب تقديرهما ماديًا حتى تضمن استمرارهما معك لأطول فترة ممكنة.
شراء البراميل البلاستيكية المستعملة:
هناك مصادر كثيرة لشراء البراميل البلاستيكية المستعملة منها: محلات المخلالات والمصانع الإنتاجية والإنترنت والأهالي في البيئة المحيطة.
ويمكن طباعة كروت للترويج للمشروع وإعطائها للجهات والأفراد الذين تتوافر لديهم هذه البراميل المستعملة باستمرار لإخبارهم بأنك صاحب مشروع تجاري وتتعامل في هذه المنتجات ليتواصلوا معك.
العملاء المستهدفون:
قد يساروك شك بأنَّ البراميل البلاستيكية ليست مطلوبة بكثرة، دعنا نقول لك إنَّ اعتقادك خاطئ، إذ يوجد العديد من الجهات والأفراد الذين يحتاجون إليها، فمصانع إنتاج الصابون والمنظفات تحتاج إليها باستمرار وكذلك مصانع ومحلات إنتاج المخلالات ومصانع المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، حتى أنَّ الأشخاص العاديين يحتاجون إليها لتخزين المياه فيها.
كيفية تسويق وبيع المنتجات:
أفضل طريقة لبيع كمية كبيرة من المنتجات هي الزيارات الشخصية للعملاء المستهدفين، ومن الأفضل ان تجري هذه الزيارات بنفسك بدلاً من الاعتماد على مندوب تسويق أو عامل من العمال الذي يعملون بالمشروع لأنك ستتحدث بشكل أفضل من أي شخص آخر لأنك أدرى بمنتجاتك وأسعارك وأولوياتك وتقديرك للصفقات سيكون أفضل من أي شخص آخر.
كما يمكنك لصق الدعايا في مناطق عامة بالمنطقة والمناطق الجاورة وتوزيع الدعايا على الأفراد والتسويق لمنتجاتك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
2- تجارة التمور الفاخرة أمام المساجد:
ويتماز هذا المشروع بالبساطة وسهولة التنفيذ والربحية الجيدة، ومشروع تجارة التمور الفاخرة أمام المساجد الكبرى من المشروعات التي يقبل عليها أعداد كبيرة من المصلين.
المطلوب منك أمر بسيط، وهو شراء التمور الفاخرة من إحدى الشركات أو المحلات التجارية بأسعار الجملة ووضعها على عربة يدوية أو تروسيكل أو سيارة صغيرة والتوجه إلى مسجد كبير.
المشروع تفصيلًا:
كيفية شراء عبوات التمر الفاخر:
هناك شركات محلية كثيرة تعمل في مجال تعبئة وتجارة التمر الفاخر وتقع غالبًا في المناطق التي تكثر فيها زراعة النخيل، لكن فكرة الذهاب إلى أماكن زراعة النخيل مرهقة، لذا هناك ضرورة لمعرفة أسماء وعناوين شركات بعينها للتواصل معها ومعاينة البضائع والتعرف على أسعارها وشراء أفضلها.
ويمكن معرفة عناوين وهواتف شركات التمور من خلال أسمائها وعناوينها المدونة على العبوات في المتاجر والهايبر ماركت.
كيفية بيع المنتجات:
يمكن شراء كمية بسيطة في البداية من 20 – 30 عبوة فقط.
تجهيز عربة معدنية عن طريق رص المنتجات بها بطريقة منظمة.
تحديد أحد المساجد الكبرى في مدينتك.
الذهاب بالعربة إلى المسجد وانتظار الناس للخروج ويمكن أن تصلي بشكل أسرع من الناس.
الصياح والمناداة على البضاعة بعبارت مقنعة ومنها «لدي أجود التمور بأفضل الأسعار» لتجميع الناس، ومن الجيد فتح عبوة ليتذوق الناس منها التمر المتوفر لديك.
وحال تجمع عدد كبير من المصلين حول العربية، يجب الانتباه فربما يأخذ أحدهم عبوة أو أكثر وينسى محاسبتك أو حتى تخطئ أنت في الحساب.
في حال استطعت بيع كامل الكمية فإنك ستحقق أرباحًا جيدة جدًا خلال وقت قصير، وإن كان عدد الناس أقل من المتوقع وتمكنت من بيع جزء من الكمية فيمكنك العودة للبيع في وقت لاحق لتتمكن من بيع ما تبقى لديك.
3- مشروع كشك الإكسسوارات:
تستطيع شراء كشك خشبي بمساحة مترين في مترين من شركة لتجارة الأكشاك والعربات الخشبية أو طلب تصميمه لدى إحدى ورش النجارة المتخصصة.
وبعد ذلك عليك اختيار مكان ذا كثافة سكانية مرتفعة وبها نشاط تجاري ملحوظ، مثل مناطق بيع الملابس والجامعات، وتستطيع شراء بعض الإكسسوارات المختلفة من حيث التصاميم والمتميزة من حيث الجودة والسعر لتعرضها في هذا الكشك بشكل إبداعي.
المنتجات وطرق الحصول عليها:
عبارة عن إكسسورات متنوعة منها: الأساور والحلقان والميدليات وأكسسورات للشعر، وهذه منتجات تستطيع الحصول عليها من خلال طريقين: الأول هو التعامل مع التجار الذين يستوردون من الخارج وخصوصًا الصين والهند.
أما الطريق الآخر فهو الحصول عليها من الفتيات اللواتي يصنعنها في المنازل، ويمكن الوصول إليهن عن طريق «فيسبوك».
الموقع المناسب للكشك:
يجب أولًا تحديد العملاء المستهدفين، وفي مشروع كالذي نتحدث عنه فإنَّ العملاء المستهدفين هم الفتيات الجامعيات وطالبات المرحلة الثانوية وبشكل قليل المتزوجات حديثاً.
وبعد تحديد هذه المعطيات فإنَّ أنسب مكان لإقامة المشروع هو أمام أو بجوار الجامعة ومدارس الفتيات الثانوية والمنطقة التجارية أو الترفيهية التي يذهب إليها أعداد كبيرة من الناس.
التسويق والمبيعات:
يجب طرح عروض جيدة للزبائن الدائمين وعمل عروض للعملاء الذين يشترون أكثر من 3 قطع، واختيار اسم مميز للكشك وتصميم لافت ومتميز، واستغلال السوشيال ميديا في الترويج لمنتجات الكشك، وتوزيع كروت دعاية على العملاء المستهدفين.
4- صناعة المخللات بالمنزل وبيعها:
وهذا من أفكار مشاريع تجارية صغيرة ومربحة ويمكن تنفيذها من المنزل، وتستطيع تعلم صناعة المخلالات للأغراض التجارية بشكل احترافي ومن منزلك، وبيعها إلى المحلات التجارية والبقالة والأفراد.
ونعرض هنا طريقة عمل عدة أنواع من المخلل وهي: الزيتون الأخضر، الزيتون الأسود، البصل، البنجر.
1- الزيتون الاخضر:
اختيار ثمرات الزيتون القوية التي تتميز بقلة نسب الزيت وضرورة أن تكون سليمة ولا توجد بها أي تشوهات أو جروح.
وفي البداية نزيل المرارة من خلال وضع الزيتون في محلول «هيدروكسيد الصوديوم» أو «الصودا الكاوية» مع ضرورة أن يكون تركيز المحلول 2%، وترك الثمار في المحلول حتى يصل إلى حوالي ثلثي سمك الثمرة، دون السماح بالوصول إلى بذز الزيتون، وبعدها نخرج الثمار من المحلول وننقعه في المياه النظيفة لعدة مرات للتخلص من آثار المحلول القلوي.
الخطوة الثانية تتمثل في نقع الثمار في محلى تركيزة 3% لمدة 3 أيام، وبعد مرور المدة نرفع تركيز المحلول إلى 4% وترك الثمار لمدة 3 أيام أخرى، وبعد ذلك زيادة نسبة تركيز الملح إلى 6% مع ترك ثمار الزيتون في الملحول لمدة أسبوع كامل، وبعدها نزيد نسبة تركيز الملح في المحلول إلى 8% مع ترك الزيتون فيه لمدة أسبوعين كاملين.
وبعدها نرفع نسبة التركيز إلى 10% مع ترك الثمار في المحلول حتى يتم التمليح.
وفي مرحلة الفرز نزيل ثمار الزيتون ذات الألوان الداكنة والتالفة التي لا تصلح للبيع، ثم تجهيز برطمانات مصنوعة من الزجاج ونضع فيها محلول ملحي مركز بنسبة 7%، إضافة إلى حمض «الخليك أو اللاكتيك» مع نسبة تركيزة نصف بالمائة، وبعدها نضع ثمار الزيتون المخللة بالبرطمان ونغلقها بإحكام.
ثم تأتي عملية البسترة التى يتم فيها تعريض ثمار الزيتون إلى الحرارة إلى درجة حرارة 60 مئوية لمدة 30 دقيقة، ويمكن أيضًا إتمام هذه العملية من خلال طريقة أخرى وهي ملء البرطمانات بالمحلول الملحي الساخن الذي تبلغ حرارتة 80 درجة مئوية ومن ثم نغلق عليها بإحكام.
بعدها، يصبح لدينا زيتون مخلل على أعلى درجات الجودة.
2- الزيتون الأسود:
تتشابه طريقة عمل الزيتون الأسود تمامًا لطريقة عمل المخلل الخاصة بالزيتون الأخضر، لكن الاختلاف يمكن في عملية التهوية، إذ يجب تعريض الزيتون الأخضر للتهوية لمدة 3 إلى 5 أيام خلال الخطوة الأولى وبعد ذلك يتم تطبيق نفس الخطوات الأخرى التي يتم الاعتماد عليها عند تخليل الزيتون الأخضر.
3- البصل:
يتم اختيار ثمار البصل الصغيرة، ثم وضعها في الأوعية الخاصة بالتمليح دون إزالة القشرة الخارجية للثمار، ونضيف بعد ذلك محلول ملحي بنسبة تركيز 10%، مع ضرورة أن يحتوي على حمض «اللاكتيك» بنسبة تركيز 1%، وبعد فترة نزيد نسبة تركيز المحلول الملحي إلى 15% ويجب احتوائهاعلى حمض «اللاكتيك» بنسبة تركيز 1%، وبعدما تتم عملية التخمير بنجاح ونخفض نسبة الملح باستبدال المحلول الملحي بالمياه الصالحة ويتم تقشير ثمار البصل المخللة وتعبئتها في برطمانات زجاجية مناسبة.
4- البنجر:
يجب اختيار جذور بنجر خالية من الخدوش والجروح والشعيرات الجزرية،و أن تكون الثمار حيوية وقطر الثمرة الواحدة لا يتعدى 2 بوصة وأن تكون بيضاوية أو كروية الشكل للحصول على منتجات ذات جودة عالية في النهاية.
وبعد ذلك يوضع البنجر في أناء تمليح وإضافة ملح بنسبة 2% من وزن الجذور، مع مراعاة أن يضاف الملح على سطح الجذور ليغمرها، وبعدها تطبخ لتصبح لينة، ثم يتم تقشير الجذور وتقطيعها إلى شرائح اعتمادًا على سكن المطبخ وبعد ذلك يتم تعبئة هذه الشرائح في برطمانات زجاجية ويضاف إليها محلول الخل بنسبة 5%، مع مراعاة أن يكون ساخنًا وتبلغ درجة حرارته 80 مئوية، وإضافة نسبة قليلة من الملح على البرطمانات وبالنسبة لجذور البنجر الكبيرة في العمر فيمكننا إضافة السكر عليها وبعد الانتهاء يتم الإغلاق على البرطمانات.
5- شراء الغسالات المستعملة:
هناك أفكار مشاريع تجارية صغيرة في مجال تجارة السلع المستعملة، ومنها فكرة شراء الغسالات المستعملة مع إجراء بعض أعمال الصيانة والتجديد عليها وإعادة بيعها من المنزل أو من خلال محل تجاري في منطقة شعبية أو ذات مستوى معيشي متوسط أو إحدى القرى الكبيرة أو الحارات.
ويعد هذا المشروع من المشروعات المربحة، خصوصًا حال توافرت لديك القدرة على شراء الغسالات ذات الحالة الجيدة بأفضل الأسعار.
المتطلبات اللازمة:
أنت بحاجة إلى رأس مال حتى تستطيع شراء الغسالات المستعملة، ويمكن البدء في هذا المشروع من خلال شراء 3 أو 4 غسالات فقط في البداية، ومع الوقت يمكن زيادة الكمية، إضافة إلى غرفة في المنزل لتخزين البضائع ويفضَّل أن تكون هذة الغرفة مبلطة بالسيراميك لسهولة تحريك الغسالات دون إحداث أي أضرار بالأجزاء السفلية، مع ضرورة وجود إضاءة جيدة وخلوها من أي أغراض أخرى.
شراء الغسالات المستعملة:
وهذه الخطورة تتم عن طريق إخبار الأهالي والجيران بأنك تشتري الغسالات المستعملة، وتصفح المجلات الإعلانية المحلية، والذهاب إلى المزادات والمعارض التي تبيع الأجهزة الكهربائية المستعملة، واستغلال العلاقات الشخصية في الوصول إلى أشخاص لديهم غسالات مستعملة يرغبون في بيعها.
ويجب شراء بضائع جيدة لضمان بيعها بسعر جيد ودون مشكلات، وهذه الخطورة تتوقف على أن تكون لديك خبرة في أعطال الغسالات، وفي حال لم تتوفر لديك هذه الخبرة يمكنك اصطحاب فني تصليح معك عند الشراء.
كيفية البيع:
من خلال الأساليب ذاتها المستخدمة في الشراء فالأهالي والجيران عندما يعرفون أنك تتاجر في الغسالات المستعملة سيتصل بك من يرغب في الحصول على واحدة للمعاينة والاستفسار.
كما يمكنك استغلال المجلات المحلية في عرض منتجاتك وبيعها وتصوير المنتجات وعرضها على المواقع الإلكترونية، وهناك طرق وأساليب تسويقية أخرى عديدة ومجانية.
6- تجارة المنتجات الإسلامية أمام المساجد:
يحقق هذا المشروع أرباح جيدة عن طريق عربة خشبية تعرض عليها منتجات إسلامية مختلفة من مصاحف ومسابح يدوية وإلكترونية وسجاجيد الصلاة وعطور المسك والسواك من تجار السلع الإسلامية بالجملة وبيعها على العربة أمام المساجد الكبرى.
7- استيراد منتجات بسيطة من الصين وبيعها:
وفي هذا المشروع يتم استيراد منتجات بأسعار رخيصة من الصين ومنها: «الدبابيس والتوك وفرش الشعر والأمشاط والولاعات وغيرها من المنتجات البسيطة».
ويتم بيع هذه المنتجات للمحلات التجارية والباعة في الأسواق والبيع بالجملة من خلال الإنترنت.
الاستيراد عبر موقع «على إكسبريس»:
وهو أكبر موقع صيني مختص في بيع بضائع الجملة من الموردين وتجار الجملة الصينيين، ويتبع مجموعة مواقع «علي بابا التجارية»، لتلبية رغبات المستوردين المبتدئين.
فوائد الاستيراد من الصين عبر «علي إكسبريس»:
1- يوفر لك الموقع جهد السفر إلى الصين لشراء البضائع، خصوصًا حال كانت كمية البضائع التي ترغب باستيرادها قليلة مقارنة بتكلفة السفر.
2- يعرض لك مجموعة مميزة من البضائع من مصادر عدة، وعليك بالاختيار ومقارنة الأسعار بين كل تاجر.
3- ضمان استرجاع أموالك من الموقع حال عدم وصول البضاعة.
4- استخدام أكثر من خيار للدفع وبعدة وسائل منها الفيزا كارد والماستر كارد والتحويل البنكي وويسترن يونيون.
5- الاستيراد من موقع «علي إكسبريس» فكرة تناسب الجميع من حيث الشراء بالمبلغ الذي يناسبك وبأسعار الجملة مقارنة بأسعار السوق المحلي.
6- سرعة تجهيز البضائع وتسليمها من خلال شركات بريد عادي أو سريع حسب الرغبة مع توفر خدمة الشحن المجاني لبعض الدو.
8- تعبئة التسالي والمكسرات يدويًا وبيعها:
وهذا المشروع يمكن تنفيذه من المنزل، إذ يتم شراء التسالي المختلفة مثل اللب بأنواعه والفول السوداني والفستق بكميات مناسبة من تجار الجملة المتخصصين في بيع هذه المنتجات وتعبئتها في أكياس صغيرة لبيعها للناس.
وستلقى الفكرة قبولًا ورواجًا جيدين خصوصًا مع ارتفاع أسعار هذه المنتجات لدى التجار، ويمكن بيع هذه المنتجات بأسعار معقولة لأن التسويق سيتم من المنزل، ولن تتحمل أي أعباء إيجار محل للتسويق منه.
متطلبات المشروع:
– غرفة لأعمال التعبئة والتغليف وتنظيفها من الأتربة والحشرات.
– مواد خام محمصة وجاهزة للتعبئة مثل اللب والفستق والفول السوداني والحمص.
– ملاعق بلاستيكية تستخدم في التعبئة.
– أكياس بلاستيكية صغيرة للتعبئة.
– ميزان حساس صغير بسعر لا يزيد على 150 جنيهًا.د
– ستيكرات مطبوع عليها اسم المنتج واسمك التجاري.
– ماكينة لحام بلاستيك وسعرها بسيط، ويمكن شرائها مستعملة.
عملية التعبئة والتغليف:
إحضار الأكياس وتعبئة كميات قليلة بداخلها عن طريق ملعقة بلاستيكية ووضعها على الميزان حتى تصل إلى الوزن المطلوب.
لحام الكيس من أعلى المواد المعبئة مباشرة، وأعلى اللحام تضع استيكر وتلحم أيضًا من أعلى الاستيكر وبهذا يكون المنتج جاهز للبيع.
تسويق المنتجات:
يمكن تسويقها إلى محلات السوبر ماركت والبقالة، على نطاق مدينة معينة أو مجموعة قرى، مع ضرورة تقديم منتجات جيدة تلقى إعجاب المستهلكين.
9- مشروع صناعة الزبادي منزليًا وبيعه:
مشروع صناعة الزبادي أحد المشروعات التي تعتمد على الألبان، فمن منزلك يمكنك صناعة الزبادي بشكل احترافي للأغراض التجارية وبيعه ومن هذا العمل يمكن أن تحقق ربح يومي جيد.
فكرة مشروع إنتاج الزبادي:
المشروع يقوم على أساس إنتاج الزبادي منزليًا، مع ضمان جودته العالية بالاعتماد على أقل التكاليف الممكنة، كما يهدف إلى تسويق المنتجات بالطرق الفعالة التي تضمن تحقيق أكبر قدر من الأرباح.
متطلبات المشروع:
– مكان صغير مساحته حوالي 10 أمتار مربعة فقط، وتنظيفه جيدًا ويفضل تبليط الحوائط.
– موقد أو شعلة قوية تركب على أسطوانة غاز كبيرة.
– إناء أسطواني من الاستانلس بسعة 25 لترًا.
– إناء ألومنيوم سعة 25 لترًا.
– حضّان يسع 300 علبة 100 جرام لوضع الزبادي فيه.
– ثلاجة حوالي 12 قدمًا لاستخدامها في تبريد الزبادي.
– فراز صغير تبلغ سرعته حوالي 50 لترًا لكل ساعة.
– ترمو متر مئوي.
– عبوات بلاستيكية صغيرة لتعبئة الزبادي بها ويكون مطبوع عليها الاسم والسجل التجاري والصلاحية وغيرها من البيانات.
مراحل إنتاج الزبادي:
1- تحديد مصدر موثوق لشراء لبن الجاموس ناصع البياض لينتج الزبادي عالي الجودة.
2- تسخين اللبن في درجة حرارة ما بين 36 إلى 40 مئوية، وفرز حوالي ثلث كمية اللبن ثم إضافته على باقي الكمية للوصول إلى نسب الدسم من 3 إلى 3.5 % وهي النسبة المثالية، وتتم هذه العملية باستخدام الفراز.
3- عمل البسترة بغرض القضاء على البتكريا وتركيز اللبن بغرض تقليل نسب المياه الموجودة فيه ويصبح أكثر تماسكاً، وتتم عملية البسترة بتسخين اللبن على درجات حرارة من 90 إلى 95 مئوية مع التقليب المستمر، بوضع المياه في الإناء الألومنيوم ووضع الإناء الإستنالس الذي يحتوي على اللبن داخله ووضعه على النار.
4- التبريد في أسرع وقت من خلال وضع الإناء الإستانلس في ماء فاتر حتى تصل درجة الحرارة إلى 40 مئوية.
5- إحضار عبوات من الزبادي البلدي وإضافتها على اللبن المبستر بنسبة من 1 إلى 2 جرام لكل كيلو جرام، ويتم خلط النسبة الكلية من الجرامات مع نصف كيلو من اللبن لتمتزج جيدًا، مع إضافته إلى كامل الكمية على درجة حرارة 40 مئوية.
6- تعبئة الزبادي ووضعها في الحضان على درجة حرارة تبدأ من 35 إلى 39 مئوية ولمدة تتراوح من 2.5 ساعات وحتى 4.5 ساعات.
7- يتماسك قوام الزبادي وعندما يصبح أشبه بالجيلي نخرجه من الحضان ونعرّضه للهواء لمدة ربع ساعة أو أقل بقليل وبعد ذلك توضع في الثلاجة على درجة حرارة 6 درجات لمدة أربع ساعات ويجب أن تكون العبوات غير مغلقة في هذة العملية، وبعد الانتهاء يكون منتج الزبادي جاهز للبيع.
تسويق الزبادي:
– إلى محلات البقالة والسوبر ماركت المجاورة، ومحلات الحلويات، ومحلات بيع بعض منتجات الألبان، وتعيين مندوب تسويق للعرض على محلات في مناطق أبعد نسبيًا، والمشاركة في المعارض الغذائية، وعمل إعلانات وتوزيعها لشهرة المشروع.
10- مشروع تعبئة البهارات وتغليفها بالمنزل:
وهذا المشروع يتم عن طريق إحضار منتجات غذائية في أكياس تزن ٢٥ كيلوجرامًا أو ٥٠ كيلوجرامًا بسعر الجملة مع إعادة تعبئتها بشكل يدوي في أكياس ذات أوزان صغيرة تبلغ ٥٠ جرامًا و ١٠٠ جرام، وهو عمل مشهور ويربح عن طريقة العاملين به الكثير من المال.
متطلبات شركة تعبئة وتغليف التوابل والبهارت:
– عن طريق توفير غرفة فارغة في منزلك وتخصيصها للعمل فقط، وتنظيفها بشكل دائم لضمان عدم وجود أتربة أو حشرات.
– ميزان حساس صغير وسعره بسيط يبدأ من 100 إلى 150 جنيهًا.
– أكياس بلاستيكية صغيرة لتعبئة البهارت والتوابل بها.
– طباعة اسم المنتج ونوعيته وحجمه على ستيكرات في أحد المطابع الصغيرة.
– ماكينة لحام بلاستيك وسعرها بسيط جدًا.
– ملاعق بلاستيكية لاستخدامها في التعبئة.
شراء البهارات والتوابل بسعر الجملة:
يمكن شراء التوابل والبهارات بأسعار بسيطة وبيعها بأسعار تزيد عن نصف الضعف في حالة التجزئة، وعلى سبيل المثال يشتري العطارون كيلو الكمون بسعر أقل من 20 جنيهًا ويباع بحوالي 32 جنيهًا، دون تعبئة أو تغليف، ولو تمَّ تعبئته في أكياس سعتها 200 جرام أو أكثر فإنَّ الأرباح ستتخطى الضعف، ويمكن الحصول عليها بسعر الجملة من أحد المستوردين أو المنتجين المحليين.
جميع متطلبات المشروع لن تتخطى حاجز 1000 جنيه، وهذا رقم بسيط جدًا على مشروع مربح كهذا.
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