10 أفكار مشاريع تجارية صغيرة.. أفكار بسيطة لمشاريع مربحة

1- تجارة البراميل البلاستيكية المستعملة:

تستطيع شراء البراميل البلاستيكية المستعملة بسعر الجملة عبر المصانع الإنتاجية ومحلات المخلالات والمنظفات والأفراد الموجودين في المجتمع المحيط.

وبعد ذلك تعمل على تنظيف هذه البراميل وتطهيرها بشكل سليم من خلال الاعتماد على المنظفات ذات التأثير القوي، وبعدها يمكن تسويقها وبيعها بأسعار أعلى لمصانع المنتجات الغذائية ومصانع إنتاج الصابون والمنظفات ومحلات المخللات.

المشروع تفصيلًا:

يمكن شراء البرميل الواحد بـ30 جنيهًا وبعد تنظيفه وتطهيره من الأوساخ الموجودة فيه، تستطيع إعادة بيعه بأكثر من 80 جنيهًا بربح قد يصل إلى 50 جنيهًا من البراميل الواحد.

وتستطيع تنفيذ هذا المشروع من خلال الخطوات الآتية:

موقع ومساحة المشروع:

يحتاج هذا المشروع إلى جراج أو محل أو مخزن أو بدروم منزلي أو حتى سطح منزل، بمساحة لا تقل عن 100 متر مربع حتى تتم إجراء عمليات تنظيف البراميل وتخزينها.

ولحماية البراميل من أشعة الشمس والأمطار والعوامل الجوية التي من الممكن أن تتسب في إضرار بالبراميل يُفضَّل أنَّ يكون هناك سقف المكان من الخسرانة أو سقف معدني.

وهناك ضرورة لتوفير أحواض غسيل ومصدر للمياه وإضاءة جيدة للعمل في فترات الليل بسهولة ويسر.

كيفية تنظيف وتطهير البراميل:

عملية التنظيف تتم من خلال وضع البراميل في الأحواض الكبيرة المخصصة للتنظيف من خلال المنظفات والمطهرات وقطع من اللوف يمكن اإتمام العملية بنجاح.

بعد الانتهاء من التنظيف والتطهير تترك البراميل حتى تجف، ومن ثم يمكن وضعها في المكان المخصص للتخزين بشكل رأسي لكي لا تستقطع الكثير من المساحة.

العمالة اللازمة للمشروع:

العمالة في هذا المشروع قليلة للغاية فيمكن الاستعانة بشخصين فقط ويفضل أن يكونا من غير حملة المؤهلات ليعملا على تنزيل البراميل المستعملة المشتراة وتنظيفها وتخزينها في المكان المخصص لها، ويجب تقديرهما ماديًا حتى تضمن استمرارهما معك لأطول فترة ممكنة.

شراء البراميل البلاستيكية المستعملة:

هناك مصادر كثيرة لشراء البراميل البلاستيكية المستعملة منها: محلات المخلالات والمصانع الإنتاجية والإنترنت والأهالي في البيئة المحيطة.

ويمكن طباعة كروت للترويج للمشروع وإعطائها للجهات والأفراد الذين تتوافر لديهم هذه البراميل المستعملة باستمرار لإخبارهم بأنك صاحب مشروع تجاري وتتعامل في هذه المنتجات ليتواصلوا معك.

العملاء المستهدفون:

قد يساروك شك بأنَّ البراميل البلاستيكية ليست مطلوبة بكثرة، دعنا نقول لك إنَّ اعتقادك خاطئ، إذ يوجد العديد من الجهات والأفراد الذين يحتاجون إليها، فمصانع إنتاج الصابون والمنظفات تحتاج إليها باستمرار وكذلك مصانع ومحلات إنتاج المخلالات ومصانع المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، حتى أنَّ الأشخاص العاديين يحتاجون إليها لتخزين المياه فيها.

كيفية تسويق وبيع المنتجات:

أفضل طريقة لبيع كمية كبيرة من المنتجات هي الزيارات الشخصية للعملاء المستهدفين، ومن الأفضل ان تجري هذه الزيارات بنفسك بدلاً من الاعتماد على مندوب تسويق أو عامل من العمال الذي يعملون بالمشروع لأنك ستتحدث بشكل أفضل من أي شخص آخر لأنك أدرى بمنتجاتك وأسعارك وأولوياتك وتقديرك للصفقات سيكون أفضل من أي شخص آخر.

كما يمكنك لصق الدعايا في مناطق عامة بالمنطقة والمناطق الجاورة وتوزيع الدعايا على الأفراد والتسويق لمنتجاتك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.