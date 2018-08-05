10 أفكار لمشروعات إلكترونية.. موهبتك تجلب لك الربح من المنزل

وهناك الكثير من المزايا التي تحصدها من كونك صاحب مشروع إلكتروني على الإنترنت، وغير موجودة إذا كنت تعمل كموظف أو كصاحب شركة أو تعمل في مشروع تقليدي.
وفي هذا المقال نعرض 10 أفكار لمشروعات إلكترونية نوضح من خلالها المزايا المتعددة للعمل عبر الإنترنت وقدرتها على تحقيق النجاح والأرباح.
مفهوم العمل عبر الإنترنت:
ينقسم العمل عبر الإنترنت إلى نوعين أحدهما بيع منتجات مادية مثل بيع منتجات مادية ملموسة كالكتب أو الملابس أو السلع الغذائية أو أدوات التجميل، وتحتاج إلى الكثير من التكاليف لشرائها واستلامها، والآخر هو منتجات رقمية كالكتب الرقمية أو الفيديوهات التعليمية وأشياء من هذا القيبل، وهي أمور لا تحتاج إلى أي تكاليف للحصول عليها وإنما تحتاج الدخول على رابط معين وتسجيل الدخول منه فقط فهي منتجات افتراضية لا يشترط توافر مستودعات لحفظها.
مميزات العمل الإلكتروني:
هناك الكثير من المزايا التي يوفرها العمل عبر الإنترنت ومنها:
1- الاستقلال المهني:
العمل عبر الإنترنت عمل حر يستطيع الشخص من خلاله أن يختار أعماله التي يحبها والتي تتلائم مع مهاراته وإدارتها بنفسه، ومنها مثلًا بيع المنتجات عبر الإنترنت والذي انتشر بصورة كبيرة في الدول العربية.
2- المرونة في أوقات العمل:
يتميز العمل عبر الإنترنت بعدم تقييدك في مسألة الوقت، فليس هناك مواعيد ثابتة للعمل الإلكتروني كبداية العمل ونهايته وتحديد عدد ساعات معينة كعملك موظفًا في شركة مثلاً، لأن عالم الأعمال الرقمي يمكن فيه إنجاز الأعمال في أي وقت تقرره وأي مكان مناسب.
3- قضاء وقت فراغ أكبر:
يُمكِّنك العمل عبر الإنترنت من الاستمتاع بأكبر وقت ممكن مع العائلة والأصدقاء:
4- عدم الالتزام بملابس رسمية
وهو الأمر الذي يوفر عليك ارتداء الملابس الرسمية عند العمل، بل يمكنك العمل بملابس البيت العادية.
30 فكرة مشروع إلكتروني:
1- دورة تعليم اللغات:
هناك الكثير من الناس يلجأون حاليًا إلى تعلم اللغات المختلفة عبر الإنترنت نظرًا لأن الكثير من الشركات تشترط إجادة المتقدمين للغات أجنبية، غير إنه لضيق الوقت يبحث البعض عن دورات اللغة على الإنترنت، ومن خلال هذا يمكن تسجيل فيديوهات بدورات لتعليم هذه اللغات «أون لاين» وتوفيرها عبر الإنترنت.
2- دورات تعليم المواد الدراسية:
تستطيع إنتاج دورات دورات لتعليم المواد الدراسية المختلفة ومنها: الرياضيات والفلسفة وغيرها من أجل تسهيل دراستها على الطلاب وتوفير الكثير من الوقت والجهد للذهاب للدروس الخصوصية وبتكاليف أقل وتعطي نتائج إيجابية أكثر.
3- دورات «أون لاين» لتعليم رياضة الزومبا:
كثيرون لا يتوفَّر لديهم الوقت أو المال لتعلم الرياضات من خلال الأندية المختلفة، لذا تستطيع عمل مشروع إلكتروني وهو عمل دورات لتعليم رياضة «الزومبا» عبر الإنترنت ومن المنزل، إذ إنَّ هذه الرياضة من الرياضات ذات الفوائد الكثيرة للجسم والعضلات، كما أن لها دور كبير في تخفيف التوتر، وانتشر تعليمها في الوطن العربي وتحظى بإقبال كبير من الناس.
4- دورات «أون لاين» في مجال الطبخ:
أضحى تعلُّم الطبخ ومهاراته سهلًا للغاية نظرًا لوجود العديد من برامج الطبخ عبر الإنترنت والدورات المختلفة وتطبيقات الطعام، ويمكن عمل مشروع إلكتروني رقمي لتعليم فنون الطبخ المختلفة عبر الإنترنت.
5- دورات الصيانة والتصليح:
حال كانت لديك المهارة والقدرة على صيانة وتصليح الأجهزة الكهربائية مثل الهواتف النقالة والحواسيب أو حتى الغسالات والثلاجات ومواتير المياه بشكل احترافي، فلا تكتفي بمجرد التصليح مقابل المال، بل تستطيع إعداد دورات تعليمية بشكل احترافي لتعليم الناس كيفية تصليح هذه الأجهزة أو المعدات المعطلة، وبكل تأكيد يمكنك بيع نسخ كثيرة من هذا الكورس إذا نجحت في التسويق له عبر المنصات الإلكترونية المختلفة.
6- دورات لتعليم المكياج «أون لاين»:
انتشر مؤخرًا عدد كبير من الفيديوهات لتعليم فن وضع المكياج خلال المناسبات المختلفة، فيمكن عمل دورات لتعليم المكياج عبر الإنترنت، في إطار مشروع إلكتروني مربح والذي سوف يلاقي إقبالًا كبيرًا.
7- كتب إلكترونية:
الاتجاه السائد الآن لدى مستخدمي الإنترنت هو قراءة الكتب الإلكترونية التي يمكن تحميلها على الهواتف النقالة من أجل توفير وقت وتكاليف الكتب المطبوعة، ولذا فإنَّ إنشاء مشروع إلكتروني لقراءة الكتب الرقمية سيكون مشروعًا ناجحًا بكل تأكيد.
8- دورة تعليمية على الإنترنت عن التكنولوجيا:
كل يوم هناك أشياء جديدة في السوق التكنولوجية التي تنمو بشكل متسارع ويتم طرح المزيد من المنتجات التكنولوجية دائمًا، ويمكن مواكبة التكنولوجيا الجديدة ومسايرة ما تقدمه ومعرفة كيفية استثمارة في عمل مشروع إلكتروني.
9- دورة لتعليم الرسم:
تستطيع عمل دورات لتعليم الرسم عبر الإنترنت من أجل تعليم الرسم للراغبين، وهذا سيوفر على المتدربين الكثير من النفقات والجهد ومعرفة.
10- دورة تعليمية عن العملات المشفرة:
العملات المشفرة هي العملات التي يتم التعامل بها إلكترونيًا فقط وأشهرها عملة «بيتكوين» والكثير من الناس إلى الآن لا يعرفون حتى كيفية التعامل بهذه العملة ومقدار الربح الناتج منها وتعد هذه فرصة لتعليم الناس بهذا المجال والاستثمار به.
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