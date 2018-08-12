دراسة جدوي مشروع مطعم فول وطعمية.. مشروع ناجح ومربح

ويمكن من خلال مشروع مطعم فول وطعمية جني الكثير من الأرباح خصوصًا أنَّه أحد المشروعات الشهيرة والقديمة والتي لا يستغني عنها المستهلكين في أي مكان في مصر، لما تتمع به المأكولات التي يقدمها المطعم من شعبية جارفة.
ويعتمد نجاح مشروع مطعم فول وطعمية على عدد من الجوانب منها مثلًا أنّ السلع التي يقدمها المطعم تمثل الأكلات الشعبية التي يتناولها عدد كبير جدًا من الناس وفي جميع المناطق، علاوة على أنَّ أسعار هذه المأكولات زهيدة مقارنة بغيرها من أنواع الطعام الأخرى.
وفكرة مشروع مطعم فول وطعمية التي نقدمها اليوم تقوم على تقديم السلع وإتاحتها للزبائن في منازلهم عن طريق تعليبها وتوصيلها دليفري أو تناول الطعام داخل المطعم عن طريق تقديمه لهم في أطباق.
موقع المشروع:
يحتاج هذا المشروع إلى محل مساحته ما يقرب من 8*4 أمتار (تزيد أو تقل قليلًا) حتى يسع هذا المكان لطاولات الطعام والمقاعد والمعدات اللازمة، مع ضرورة وجوده في منطقة شعبية ذات كثافة سكانية عالية مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود محل يقدم نشاطًا مشابهًا أو على الأقل يبعد بمساحة كافية عنه.
ويُفضَّل إقامة المشروع بجانب مدرسة حكومية أو محكمة أو هيئة حكومية أو شركة كبيرة يتوافد عليها أعداد كبير من الجمهور يوميًا.
تجهيزات المطعم:
هناك أدوات أساسية يجب توفيرها لهذا المشروع منها بطبيعة الحال: الدمّاسات «القدر» وقلاية وعجاية مع أفضلية شرائها بحالة مستعملة من أحد التجار أو أصحاب المحلات، إضافة إلى عدد 3 أو 4 طاولات طائرية صغيرة ومجموعة من المقاعد حتى يجلس عليها الزبائن، فضلًا عن أدوات المطبخ العادية من السكاكين والملاعق والأطباق.
المواد الخام:
الفول هو المصدر الأساسي للسلع التي ستحتاجها، إضافة إلى الخضروات من الطماطم والخيار والفلفل والمخللات لعمل السلطة، فضلًا عن الخبز الجيّد الطازج، ولتوسيع مشروعك يمكن قلي البطاطس والباذنجان لكسب المزيد من المال مع توفير علب بلاستيكية مطبوع عليها اسم محلك لتقديم المنتجات للزبائن الراغبين في تناول طعامهم في الخارج ليكون المحل مكتملًا ولا ينقصة شيء.
العمالة اللازمة:
عمالة مشروع مطعم فول وطعمية ليست بالكبيرة، فأنت تحتاج إلى عاملين اثنين فقط أحدهما يقوم بعمليات القلي وتعبئة الفول والآخر يعد الطعام وتقديمه للزبائن لتناوله داخل المحل أو خارجه ويحاسب الزبائن.
ومن أجل نجاح هذا المشروع يُفضّل أن يكون موجودًا لفترات طويلة حتى يراقب نشاطه ويدون الملاحظات على حركة البيع والشراء وأداء العمال وكيفية التطوير لتحسين الحال في المستقبل.
زيادة المبيعات:
وحتى تزيد أرباح مشروعك يجب أن تختار مكانًا مناسبًا وتقدِّم منتجات «الفول والطعمية والبطاطس والباذنجان والخبز» بأسعار مناسبة تلقى قبول الزبائن، فضلاً عن اختيار عمال على درجة عالية من الاحترام وتقدير الزبائن، وطباعة بعض الدعايا وتوزيعها أو لصقها في المناطق المحيطة، علاوة على تعليق لافتة أعلى المحل.
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