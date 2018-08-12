دراسة جدوي مشروع مطعم فول وطعمية.. مشروع ناجح ومربح

دراسة جدوي مشروع مطعم فول وطعمية، على مدار السنوات الماضية دخل عدد كبير من البلدان العربية في أزمات سياسية واقتصادية طاحنة ألقت بظلالها السيئة على العديد من الشركات والمشروعات الصغيرة، لكن على الرغم من هذا كله بإنَّ فإن هناك العديد من المشروعات الناجحة والمضمونة ومنها مشروع مطعم فول وطعمية.

ويمكن من خلال مشروع مطعم فول وطعمية جني الكثير من الأرباح خصوصًا أنَّه أحد المشروعات الشهيرة والقديمة والتي لا يستغني عنها المستهلكين في أي مكان في مصر، لما تتمع به المأكولات التي يقدمها المطعم من شعبية جارفة.

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ويعتمد نجاح مشروع مطعم فول وطعمية على عدد من الجوانب منها مثلًا أنّ السلع التي يقدمها المطعم تمثل الأكلات الشعبية التي يتناولها عدد كبير جدًا من الناس وفي جميع المناطق، علاوة على أنَّ أسعار هذه المأكولات زهيدة مقارنة بغيرها من أنواع الطعام الأخرى.

وفكرة مشروع مطعم فول وطعمية التي نقدمها اليوم تقوم على تقديم السلع وإتاحتها للزبائن في منازلهم عن طريق تعليبها وتوصيلها دليفري أو تناول الطعام داخل المطعم عن طريق تقديمه لهم في أطباق.