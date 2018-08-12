دراسة جدوى مربحة.. مشروع إنتاج الجبن الأبيض.. أرباح مضمونة لسلعة أساسية

لا تستغني غالبية ربات البيوت عن الجبن الأبيض على مائدة الإفطار يوميًا، كمكون رئيسي بين المنتجات الغذائية التي يقدمونها لأسرهن كل صباح.

وفي مصر يعتبر الجبن الأبيض من المنتجات الغذائية ذات معدلات الطلب المرتفع، وتشير الدراسات إلى عدم وجود معامل صغيرة مطوّرة تكنولوجيًا وفنيًا، فالموجود حاليًا إما مصانع كبيرة قائمة على استثمارات ضخمة وتقدم إنتاجية مرتفعة أو معامل صغيرة تعتمد على الأساليب التقليدية واليدوية وتقدم إنتاجية ضعيفة ومنتجاتها غير آمنة ومعرضة للتلوث بشكل أكبر من منتجات المصانع الكبيرة.

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وتعتبر فكرة تأسيس معمل صغير مطور تكنولوجيًا وفنيًا من أجل إنتاج الجبن الأبيض فكرة أكثر من رائعة، وهذا لأنها لا تحتاج إلى استثمارات ضخمة حتى يتم تنفيذها وتحويلها إلى مشروع قائم بالفعل، كذلك فإنها ستقدم إنتاجية متوسطة وآمنة وعن طريقها يمكن تحقيق عوائد مادية وأرباح كبيرة جدًا.