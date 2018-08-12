دراسة جدوى مربحة.. مشروع إنتاج الجبن الأبيض.. أرباح مضمونة لسلعة أساسية

وفي مصر يعتبر الجبن الأبيض من المنتجات الغذائية ذات معدلات الطلب المرتفع، وتشير الدراسات إلى عدم وجود معامل صغيرة مطوّرة تكنولوجيًا وفنيًا، فالموجود حاليًا إما مصانع كبيرة قائمة على استثمارات ضخمة وتقدم إنتاجية مرتفعة أو معامل صغيرة تعتمد على الأساليب التقليدية واليدوية وتقدم إنتاجية ضعيفة ومنتجاتها غير آمنة ومعرضة للتلوث بشكل أكبر من منتجات المصانع الكبيرة.
وتعتبر فكرة تأسيس معمل صغير مطور تكنولوجيًا وفنيًا من أجل إنتاج الجبن الأبيض فكرة أكثر من رائعة، وهذا لأنها لا تحتاج إلى استثمارات ضخمة حتى يتم تنفيذها وتحويلها إلى مشروع قائم بالفعل، كذلك فإنها ستقدم إنتاجية متوسطة وآمنة وعن طريقها يمكن تحقيق عوائد مادية وأرباح كبيرة جدًا.
أهداف مشروع إنتاج الجبن الأبيض:
يهدف هذا المشروع إلى تقديم أنواع مختلفة وآمنة من الجبن الأبيض.
الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بطريقة تخفض التكاليف.
تشغيل مجموعة من الشباب.
الاعتماد على خامات محلية 100%.
إنتاجية المشروع:
هذا المشروع يقدم أنواعًا مختلفة من الجبن الأبيض تختلف باختلاف درجة ملوحتها ونسبة الدسم بها، إرضاء لجميع الأذواق، وهي:
جبن دمياطي عالي الملوحة والدسم.
جبن طري خالي من الدسم.
جبن طري خالي من الملح.
القشدة.
تقدر إنتاجية المشروع بنحو 1600 كيلو جرام من الجبن الأبيض والقشدة شهريًا.
الخامات اللازمة لمشروع إنتاج الجبن الأبيض:
المشروع يحتاج إلى اللبن الطازج، ويُفضّل الاعتماد على اللبن ذو نسب الدسم المتوسط والمنخفض، وبعض الخامات الأخرى ومنها: المواد الحافظة والإضافات والمنفحة وملح الطعام النقي وخامات للتعبئة.
مراحل الإنتاج:
وهي مجموعة من العمليات تجرى على المواد الخام حتى تتحول في نهاية الأمر إلى منتجات تامة الصنع يمكن الاتجار بها وجني الأرباح عن طريقها، وهي:
(البسترة، الإضافات، التمليح، الكبس، التعبئة والتغليف).
الأدوات والمعدات المطلوبة لمشروع إنتاج الجبن الأبيض:
المشروع يعتمد على استخدام ماكينة مطوّرة من أجل تصنيع الجبن ومجموعة من المعدات هي:
(مبرد استقبال اللبن، وعاء تجهيز إضافة المنفحة، ثلاجة حفظ، سخان مياه، جهاز قياس نسبة الدهون).
موقع ومساحة مشروع إنتاج الجبن الأبيض:
من الأفضل اختيار مقر في إحدى القرى أو المناطق الزراعية تلك التي يكثر فيها أعداد مزارع تربية المواشي وزراعة البرسيم، لسهولة الحصول على اللبن وهو المادة الخام الأساسية للإنتاج.
بعد الاستقرار على المنطقة التي ترغب في إقامة مشروعك بها، تبدأ في البحث عن مكان بمساحة 80 مترًا مربعًا ذو سقف خرساني وحوائطه وأرضيته من البلاط من أجل استخدامه في عمليات الإنتاج والتخزين.
يراعى أيضًا توصيل كهرباء 220 فولت بقدرة 4 ك. وات، ويجب توافر مصدر للمياه 1 متر مكعب في اليوم، وكذلك يراعى أن تكون هناك تهوية جيدة ومصدر للصرف الصحي.
العمالة اللازمة لمشروع إنتاج الجبن الأبيض:
المشروع يحتاج إلى نحو 10 عمال من أجل أن يعملوا مع الآلآت على تنفيذ مراحل الإنتاج سابقة الذكر، ويفضل أيضا اختيار العمال من القرية التي يقام فيها المشروع لهذه الأسباب:
العمالة في الأرياف أرخص منها في المدن.
العمال لن ينفقوا على المواصلات وبالتالي لن يكون هناك بدل مواصلات.
العمال في الأرياف معتادون على العمل في مثل هذه المشاريع.
سيكسب المشروع رضا أهالي المنطقة لأنه يشغل أبناءهم وهذه النقطة مهمة جدًا.
التسويق والبيع:
تستطيع تخزين المنتجات في الثلاجات والعمل فورًا على تسويقها وبيعها ليتم إنتاج كميات أخرى، وبالتالي تتدفق الأرباح.
ويمكن تسويق وبيع المنتجات إلى عدة منافذ منها:
محلات البقالة والسوبر ماركت.
محلات بيع الألبان والأجبان.
فتح منفذ بيع في مقر المشروع.
البيع إلى تجار الجملة.
المشاركة في المعارض الغذائية.
عقد صفقات توريد مع المولات الكبرى.
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