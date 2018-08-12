مشروع صالون حلاقة صغير.. أرباح مضمونة تصل لـ10 آلاف شهريًا

فكرة إنشاء مشروع صالون حلاقة صغير من الأفكار الجيدة جدًا والمربحة كذلك حاليًا، وهذا لعدة أسباب منها أنَّ الخدمة الي يقدمها صالون الحلاقة من الخدمات الرئيسية التي لا يستغني عنها الرجال.

إذ يذهب الرجال والأطفال كذلك إلى صالون الحلاقة أسبوعيًا أو كل أسبوعين لقص الشعر واللحية وغيرها من الأمور التجميلية، لذا فإنَّ الزبائن موجودين طوال الوقت.

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لكن يجب الانتباه إلى نقطة أنَّ هذا النشاط يكثر فيه المنافسون، ويمكن تخطي هذا الأمر بسهولة، وذلك من خلال اختيار المكان المناسب وتقديم خدمات مميزة إلى الزبائن تستطيع من خلالها اكتساب زبون دائم لا يتركك مهما اشتدت المنافسة.