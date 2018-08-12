مشروع صالون حلاقة صغير.. أرباح مضمونة تصل لـ10 آلاف شهريًا

إذ يذهب الرجال والأطفال كذلك إلى صالون الحلاقة أسبوعيًا أو كل أسبوعين لقص الشعر واللحية وغيرها من الأمور التجميلية، لذا فإنَّ الزبائن موجودين طوال الوقت.
لكن يجب الانتباه إلى نقطة أنَّ هذا النشاط يكثر فيه المنافسون، ويمكن تخطي هذا الأمر بسهولة، وذلك من خلال اختيار المكان المناسب وتقديم خدمات مميزة إلى الزبائن تستطيع من خلالها اكتساب زبون دائم لا يتركك مهما اشتدت المنافسة.
مكان إقامة المشروع:
تستطيع تنفيذ هذا المشروع في أي مكان به كثافة سكانية كبيرة، وهي من الأمور التي تميز هذا النشاط، لكن حال إقامة مشروعك في منطقة شعبية فعليك أن تتوقع ربحًا أقل، وكذلك الأمر لدى تنفيذ مشروعك في قرية بالأرياف.
لكن إذا نفذت مشروعك في أحد الأحياء الراقية، فإنَّ الأرباح ستكون كبيرة نظرًا للمستوى المادي الذي يعيش فيه قاطنو هذه الأحياء، ولكن أيضًا يجب أن تنتبه إلى أن تكاليف المحل ومستوى الخدمة ستكون مرتفعة أيضًا كي تتناسب مع القيمة التي يدفعها الزبون. وبناء على هذه المعطيات تستطيع تحديد المنطقة التي تريد بدء نشاطك فيها.
العمالة المطلوبة لمشروع صالون حلاقة صغير:
عدد العمالة في صالون الحلاقة الخاص بك ليس محددًا بشكل محسوم، فالأمر في الأخير يعود إلى حجم النشاط، مثلًا إذا كان المحل يضم 3 كراسي فإنك ستحتاج إلى 3 حلاقين وصبي يقوم بأعمال التنظيف.
خدمات إضافية يمكن أن يقدمها مشروع صالون حلاقة صغير:
حتى تنافس وتكتسب زبائن دائمين لا يغادرونك لأي من منافسيك، لا بد من تقديم خدمات تميز صالون الحلاقة خاصتك وعدم الاعتماد على تقديم خدمة الحلاقة فقط، ومنها فرد الشعر وعمل الماسكات وتسريحات المشاهير وغيرها.
أرباح مشروع صالون حلاقة صغير:
بمسألة حسابية، إذا افترضنا أن عدد الزبائن في اليوم الواحد هو 20 زبونًا وكل زبون يدفع بمتوسط 20 جنيهًا، فإن الربح اليومي سيكون 400 جنيه، وبالتالي فإن الربح الشهري سيكون 10 آلاف و400 جنيه، يتم إخراج أجور العمالة وإيجار المحل وليكن إجمالي 6 آلاف جنيه، والباقي سيكون 4 آلاف و400 جنيه صافي الأرباح، وهذه الأرباح تقديرية تزيد أو تقل حسب عدد الزبائن والقيمة التي يدفعونها كما أن أرباح محل الحلاقة تكون كبيرة جدا في الأعياد والمواسم.
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