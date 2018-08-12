دراسة جدوى مشروع سوبر ماركت.. تكاليف بسيطة وارباح مضمونة

مشروع سوبر ماركت ضمن المشاريع التي تلقى نجاحًا كبيرًا كما أنَّ نسبة خسارتها ضعيفة دون أدنى شك حتى مع كثرة المنافسين.
وهناك العديد من الجوانب التي يعتمد عليها نجاح مشروع سوبر ماركت وضمان الربح، ومنها: أنه يقدم سلعًا أساسية يحتاج إليها كل بيت منها: السكر والزيت والشاي والجبن والمعلبات. وبطبيعة الحال لا تستطيع أي ربة منزل أو طفل صغير أو رجل أو شاب أن يتخلى عن وجود سوبر ماركت في المنطقة التي يعيش فيها.
وبشأن جزئية المنافسة والتي بسببها تنهض مشروعات وتنهار أخرى، لن تكون عائقًا كبيرًا في هذا النوع من المشروعات لأنَّ البضائع تباع بالسعر نفسه ومتوفرة في كل سوبر ماركت، فمن الطبيعي أن تبيع لمن هم بجوارك ويبيع هو الآخر لمن هم بجواره.
مكان إقامة مشروع سوبر ماركت:
تحتاج إلى محل صغير يتسع للبضائع والثلاجات، مع ضرورة اختيار مكان لا يوجد به سوبر ماركت على بعد 100 متر على الأقل من كل اتجاه، حتى يكون لك زبائنك الخاصين، فضلًا عن اختيار منطقة شعبية ذات كثافة سكانية عالية ومناطق الطبقة المتوسطة مع الابتعاد عن المناطق الراقية، إذ إنَّ سعر البيع واحد في كل المناطق وسعر الإيجار أعلى بكثير في المناطق الراقية.
كيفية الحصول على بضائع لمحلك:
هذا المشروع من أسهل أنواع المشروعات التي تستطيع الحصول على بضائعها، إذ هناك الكثير من التجار وشركات الأغذية التي ترسل سياراتها لتوريد البضائع إلى المحلات، وكل ما عليك هو الاتصال بالشركات وطلب البضائع وستصلك في أسرع وقت.
وهناك سلع لا يستطيع الزبائن الحصول عليها بسهولة مثل بعض منتجات الألبان والسمن البلدي وغيرها، ويمكن توفيرها وبيعها بأسعار تربحك الكثير.
الأدوات والمعدات اللازمة:
في محل سوبر ماركت أن تحتاج إلى بعض الأررف من أجل وضع البضائع عليها، كما تحتاج أيضًا إلى الأدوات اليدوية البسيطة مثل السكاكين وآلة تقطيع اللانشون، كما ستحتاج إلى ثلاجة أو اثنتين، وتستطيع الحصول عليهم مجانًا من شركات المياه الغازية أو الشيكولاتة أو شركات الآيس كريم.
ارباح مشروع سوبر ماركت:
هذا المشروع من المشروعات ذات الأرباح المضمونة، لكن على المدى الطويل، إذ إنَّ أرباحك في كل نوع قليل ولكن إذا حسبت جميع الأنواع الموجودة داخل المحل ونسبة أرباحك الشهرية ستجدها مرضية جدًا خصوصًا إذا كثرت حركة البيع.
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