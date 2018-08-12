دراسة جدوى مشروع سوبر ماركت.. تكاليف بسيطة وارباح مضمونة

على مدار السنوات الماضية دخل عدد كبير من البلدان العربية في أزمات سياسية واقتصادية طاحنة ألقت بظلالها السيئة على العديد من الشركات والمشروعات الصغيرة، لكن على الرغم من هذا كله بإنَّ فإن هناك العديد من المشروعات الناجحة والمضمونة ومنها مشروع سوبر ماركت.

مشروع سوبر ماركت ضمن المشاريع التي تلقى نجاحًا كبيرًا كما أنَّ نسبة خسارتها ضعيفة دون أدنى شك حتى مع كثرة المنافسين.

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وهناك العديد من الجوانب التي يعتمد عليها نجاح مشروع سوبر ماركت وضمان الربح، ومنها: أنه يقدم سلعًا أساسية يحتاج إليها كل بيت منها: السكر والزيت والشاي والجبن والمعلبات. وبطبيعة الحال لا تستطيع أي ربة منزل أو طفل صغير أو رجل أو شاب أن يتخلى عن وجود سوبر ماركت في المنطقة التي يعيش فيها.

وبشأن جزئية المنافسة والتي بسببها تنهض مشروعات وتنهار أخرى، لن تكون عائقًا كبيرًا في هذا النوع من المشروعات لأنَّ البضائع تباع بالسعر نفسه ومتوفرة في كل سوبر ماركت، فمن الطبيعي أن تبيع لمن هم بجوارك ويبيع هو الآخر لمن هم بجواره.