مشروع تجارة الخضار دون محل.. خطوات التنفيذ لـ”ربح مضمون”

أولا: مميزات مشروع تجارة الخضار:

يقدم المشروع منتجات ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها بأي شكل، فلن يعيش الناس من دون طعام بكل تأكيد.

مشروع تجارة الخضار لا يستهدف شريحة عملاء معينة، فكل الناس تحتاج إلى منتجاته.

قد ينجح المشروع حال تنفيذه في أي منطقة سكنية حتى إذا كان عدد السكان قليلا.

هذا المشروع لا يعرف مبدأ المنافسة، فجميع التجار الموجودين في مختلف المناطق وحتى هؤلاء الموجودين في سوق واحد جنبا إلى جنب يبيعون ويربحون، لأن حجم الطلب أكبر بكثير من حجم العرض.

مشروع تجارة الخضار أيضا لا يحتاج إلى أي خبرات أو مؤهلات، إذ يستطيع تنفيذه الشخص غير المتعلم وكذلك الشاب الجامعي الذي لا يجد فرصة عمل ويرغب في بدء تجارة صغيرة ومضمونة.

هذا المشروع يقوم على فرد وليس مجموعة أو موظفين، لذا لن تكون هناك حاجة لعمال أو موظفين وهذا ما يخفض التكاليف.

ويتمتع هذا المشروع بمزية إضافية، وهي عدم وجود خسارة، فالمنتجات تأتيك بالكميات التي تحددها بشكل يومي وبكل بساطة ستتمكن من بيعها وحتى إن فشلت في بيعها كلها فستتبقى لديك كميات بسيطة يمكن الاستفادة منها بشكل شخصي.

كما يمكنك الانسحاب من المشروع في أي وقت دون أن تكون ملتزمًا لدى أي جهة أو شخص بالتزمات أو ديون.