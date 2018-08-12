دراسة جدوي مشروع متجر ورد عبر الإنترنت ، حيث انتشرت مؤخرًا هدايا الورود بين الناس وساهم في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي التي منحت الورد مكانته التي يستحقها بين الهدايا المختلفة.

ويشتري الناس بوكيهات ورد مختلفة من حيث الشكل والحجم، بناء على المناسبات التي يذهبون إليها، والمناسبات موجودة في حياتنا دائمًا كنجاح أحد الأقرباء أو الأصدقاء أو تعافيه من المرض أو الزواج أو الخطوبة وغيرها، لذا فإن الطلب على بوكيهات الورد جيد ويمكنك من خلاله تحقيق أرباح جيّدة عن طريق الاتجار بها عبر متجر إلكتروني متخصص في هذا المجال فقط.

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بوكيهات ورد

هدف المشروع:

يهدف هذا المشروع إلى مساعدة الناس على الحصول على بوكيهات ورد تساعدهم على قضاء مناسباتهم بنجاح بأقل جهد ووقت وتكلفة ممكنة، وهذه العناصر مهمة جدًا حاليًا للعملاء، ويهدف المشروع إلى تحقيق نسب جيّدة من الأرباح، إذ تمكِّن صاحب المحل من زيادة الاستثمار وأعداد العملاء وزيادة الأرباح.