دراسة جدوي مشروع متجر ورد عبر الإنترنت

ويشتري الناس بوكيهات ورد مختلفة من حيث الشكل والحجم، بناء على المناسبات التي يذهبون إليها، والمناسبات موجودة في حياتنا دائمًا كنجاح أحد الأقرباء أو الأصدقاء أو تعافيه من المرض أو الزواج أو الخطوبة وغيرها، لذا فإن الطلب على بوكيهات الورد جيد ويمكنك من خلاله تحقيق أرباح جيّدة عن طريق الاتجار بها عبر متجر إلكتروني متخصص في هذا المجال فقط.
بوكيهات ورد
هدف المشروع:
يهدف هذا المشروع إلى مساعدة الناس على الحصول على بوكيهات ورد تساعدهم على قضاء مناسباتهم بنجاح بأقل جهد ووقت وتكلفة ممكنة، وهذه العناصر مهمة جدًا حاليًا للعملاء، ويهدف المشروع إلى تحقيق نسب جيّدة من الأرباح، إذ تمكِّن صاحب المحل من زيادة الاستثمار وأعداد العملاء وزيادة الأرباح.
طرق العمل في متجر بوكيهات ورد:
يمكن بدء المشروع من خلال أكثر من طريقة، وهي:
– زراعة الأزهار المختلفة بنفسك وشراء بعض المواد المستخدمة في التغليف، وتغليف الأزهار بالطرق الاحترافية بناء على طلب العملاء أو على نوعية المناسبة.
– الاتفاق مع محل زهور والاتصال به بعد ورود الطلبات إليك، وتطلب منه إرسال الطلب على عنوان العميل والحصول على عمولة مقابل هذا.
تأسيس متجر بوكيهات ورد:
يمكنك تأسيس بالاتفاق مع إحدى شركات تصميم المواقع الإلكترونية، وستعرض عليك الكثير من التصاميم لتختار من بينها كما سيعلمونك كيفية إدارة المتجر ووضع العروض والصور وكل ما تريده عبر فترة تدريب قصيرة، أما إذا كنت تمتلك خبرة بحيث تستطيع إدارة المواقع فتستطيع طلب برمجة الموقع من مبرمج شاب ومن ثم طلب تصميم أو شراء أحد الثيمات من أحد المواقع المتخصصة في بيعها وبالتالي تمتلك متجرًا إلكترونيًا بأقل التكاليف الممكنة ويمكنك عرض ما يمكنك بيعه من بوكيهات ورد عليه.
العمالة اللازمة:
لن يحتاج متجرك إلى أي نوع من أنواع العمالة، إذ يمكنك أن يديره وتستقبل الطلبات ثم تسلمها إلى المحل المتفق معه أو إذا كنت أنت من يبيع يمكنك تسليمها بنفسك.
تسويق متجر بوكيهات ورد:
لكي تحقق نسب مبيعات مرتفعة فإن هناك ضرورة لأن تشهر متجرك ويعرفه عدد لا بأس به من رواد الإنترنت في بلدك، ولن يحدث إلا عن طريق الإعلانات المجانية والمدفوعة وبعد فترة طويلة ستبدأ في الظهور في محركات البحث، وبالتالي يمكنك تعلم كيفية تنفيذ الحملات التسويقية على الإنترنت وبالتحديد فيسبوك وجوجل إدوردز كما يجب أن تعمل على نشر موقعك.
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