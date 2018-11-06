مشروعات صغيرة وناجحة جدا في مصر .. تعرف عليها الآن

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مشروعات صغيرة وناجحة جدا في مصر، هل أنت مهتم ببدء عمل تجاري في مصر؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فإليك أفضل أفكار للشركات الصغيرة وفرص الاستثمار في مصر، إن مصر القديمة هي مهد الحضارة كما يطلق عليها حيث أنها بلد أفريقي يقع في الجزء الشمالي من أفريقيا، وهي أكبر بلد في كل من شمال أفريقيا والعالم العربي. القاهرة هي أكبر مدينة في مصر وهي أيضا عاصمتها. تعد مصر قوة إقليمية وثالث أكبر دولة في إفريقيا ويبلغ عدد سكانها أكثر من 87 مليون نسمة. ليست القاهرة وحدها أكبر المدن في مصر ، حيث تعد الإسكندرية ودلتا النيل أيضًا من المدن الكبرى في مصر.

مشروعات صغيرة وناجحة جدا في مصر

على الرغم من أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في مصر ، إلا أنه يتم التحدث باللغة الإنجليزية على نطاق واسع في جميع أنحاء مصر. يدور اقتصاد مصر حول الزراعة ، والغاز الطبيعي ، والبترول ، والفحم ، والخدمات والسياحة، لا شك أن قطاع السياحة يساهم بأكثر من عشرة مليارات دولار أمريكي في الاقتصاد المصري سنويا ، ويوظف نسبة جيدة من القوى العاملة في مصر، ومن أبرز الوجهات السياحية في مصر: الهرم الأكبر ، نهر النيل ، المتحف القومي العسكري المصري ، المتحف المصري الكبير ، بانوراما 6 أكتوبر ، والكثير من مواقعها التاريخية ، يزور السياح مصر للأغراض الدينية والطبية أيضا، وسوف نقترح اليوم أفكار للاستثمار في المشروعات التجارية في مصر من خلال المقال.

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الآن يمكنك التعرف على بعض المشروعات الناجحة في مصر وهي:

1. الرحلات والجولات

تعتبر صناعة السياحة من أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي لمصر ، ومن المؤكد أن أي شركة مبنية حول هذه الصناعة ستكون مربحة. لذلك إذا كنت تنوي البدء في أي عمل تجاري في مصر ، فعليك التفكير في بدء شركة سفرياتك الخاصة، حيث أنك سوف تحتاج إلى ترخيص من الحكومة المصرية لتكون قادر على تشغيل شركة الرحلات الخاصة والجولات الخاصة بك. واحدة من الطرق التي يمكنك جعلها كبيرة في هذه الصناعة هي البحث عن علاقة تجارية مع شركات مماثلة في دول أخرى وخاصة الدول التي لديها عدد كبير من الزوار لمصر.

2. خدمات تأجير السيارات

خدمة تأجير السيارات مشروع أخر مزدهر جدا في المدن الرئيسية في مصر وخاصة في القاهرة والإسكندرية. يمكنك البدء في هذا العمل باستخدام سيارتين أو ثلاث سيارات موثوقة، وهناك إمكانية التوسع فيما بعد إلى مستوى يمكنك من النجاح والوصول إلي نجاح أشمل لمشروعك الصغير.

3. افتتاح سينما

إذا كان لديك المال اللازم لبناء سينما قياسية في أي من المدن الرئيسية في مصر ، فستتاح لك فرصة الحصول على الكثير من المال لأن معظم الشباب وحتى الأشخاص في منتصف العمر في مصر يزورون السينما كجزء من أنشطتهم الاجتماعية. إنها بالفعل تجارة مزدهرة وصناعة مفتوحة للمستثمرين. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يساهم في نجاح مشروعك في هذه الصناعة هو إبداعك.

3. الإنترنت سايبر كافيه

مقهى الإنترنت لا يزال قائم حتى الآن في مصر. إذا كنت تفكر في إقامة نشاط تجاري في مصر ، فعليك التفكير في إنشاء مقهى إنترنت. ستحتاج إلى اثني عشر أو نصف دزينة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة / أجهزة الكمبيوتر ، بالإضافة إلى الطاولات ، والكراسي ، وجهاز توجيه الإنترنت ، ومكيف الهواء ، ومرفق مناسب لتشغيل هذا النوع من الأعمال.

4. مركز ألعاب الفيديو

مركز ألعاب الفيديو والتأجير هو مشروع آخر مربح للغاية في مصر حيث أن 30٪ من مستخدميه تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة ويعتبرون جيل التكنولوجيا العالية. لذلك إذا كنت تتطلع إلى بدء نشاط تجاري في مصر ، فعليك التفكير في إنشاء مركز ألعاب فيديو خاص بك والتأكد أيضًا من تضمينك لتأجيرات خراطيش ألعاب الفيديو.

5. متجر أدوات رياضية

مصر هي واحدة من الدول الرياضية الرائدة في أفريقيا وكذلك في العالم العربي. إذا قمت بفتح متجر يبيع الأدوات الرياضية ، فأنت حتما سوف تحقق أرباح عالية ، ويمكنك أيضا أن تبيع قمصان وتذكارات الفريق الوطني المصري وأيضاً أندية كرة القدم الرئيسية مثل الأهلي والزمالك وآخرون.

6. تسويق أجهزة الكمبيوتر المحمولة

إذا يمكنك أن تبيع أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها في مصر ، على الرغم من أن هناك فئة من الناس يشترون أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة ، إلا أن معظم الناس يفضلون أجهزة الكمبيوتر المحمولة المستعملة إلى حد ما، لأنها أرخص وميسورة التكلفة. لذا ، حتى إذا كنت تتعامل مع مبيعات أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة والملحقات الجديدة ، يمكنك أيضًا إضافة مبيعات أجهزة الكمبيوتر المحمولة المستعملة إلى حد كبير أيضًا.

لا شك أنه إذا اخترت أي عمل من بين هذه الفرص المتاحة في مصر ، ستحصل بالتأكيد على عوائد جيدة على استثماراتك خاصة إذا كنت تعمل بجد وذكاء.