مشروع صغير مربح للشباب وطلاب الجامعات يمكنك تنفيذه بسهولة

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العلاقات التي تُنشأ داخل الجامعة قد يكون لها أثر إيجابي كبير على الطلاب إذا استغلوها الاستغلال الأمثل لها، وهي ميزة يمكنهم استغلالها في أعمال مشروعة قد تحقق لهم أرباحاً كثيرة دون التأثير على بقية أعمالهم إذا كانوا يعملون لدى شركات أو لديهم مشاريع خاصة أو دراستهم إذا كانوا طلاباً.
ونعرض في هذا المقال مشروع صغير مربح للشباب وطلاب الجامعات يمكنهم تنفيذه على الفور حتى دون دراسة أو تخطيط.
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مشروع صغير مربح للشباب وطلاب الجامعات
تقوم الفكرة على تسويق الكورسات والدورات التدريبية مثل البرمجة والشبكات واللغات وغيرها، والتي يقبل على دراستها طلاب الجامعات وحديثي التخرج حتى يكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل.
وهذه بالتأكيد فكرة مشروع صغير مربح للشباب يضمن لهم تحقيق عوائد مالية جيدة خاصة إذا اتبعوا التعليمات وخطوات التنفيذ التي نوردها في هذا المقال.
شرطان أساسيان في منفذ المشروع
- أن يكون شاب جامعي أو حديث التخرج يتمتع بأسلوب حسن ولباقة في الحديث والكثير من الاحترام والثقة بين أصدقائه.
- أن يخلق شبكة واسعة من العلاقات من الزملاء والأصدقاء والمعارف في كليات أخرى، وعدم الاكتفاء بعدد محدود من الأصدقاء.
طريقة العمل
- أولاً اسأل نفسك هل أنا لبق ولدي أسلوب مميز في الحديث؟ هل لدي الكثير من الأصدقاء والزملاء والمعارف؟ هل أرغب حقاً في هذا النوع من العمل؟.
إجابتك على هذه الاسئلة تعد حجر الأساس للمشروع وبناء عليها تقرر البدء في العمل من عدمه.
- إذا كانت إجابتك على هذه الأسئلة إيجابية، فعليك ببدء البحث عن الشركات والمراكز التي تقدِّم دورات تدريبية وكورسات يكثر الطلب عليها.
تستطيع الاعتماد على الإنترنت كوسيلة مجانية وسريعة للبحث كما يمكنك سؤال معارفك عن أفضل المراكز فضلاً عن البحث الميداني عند سيرك في المناطق المختلفة، ثم ابدأ بعمل ملف واكتب فيه أسماء وعناوين الشركات.
- زر أفضل الشركات واطلب الجلوس مع أصحابها إذا كانت صغيرة أو مع المديرين ومديري التسويق إذا كانت كبيرة، وبعدها اعرض عليهم فكرة العمل كمندوب تسويق حر للدورات التي تقدمها الشركة أو المركز.
- اتفق على العمولة مع أصحاب أو مديري تلك الشركات، واحرض على ألا تقل عمولتك عن 5% عن كل شخص تحضره للاشتراك في الدورات.
- دوّن عروض المراكز والأماكن التي تسوّق دوراتها التدريبية وابدأ في التسويق للعروض المتميزة منها في دائرة عملائك الواسعة.
بكل بساطة توجه إلى أصدقائك وزملائك ومعارفك وقدِّم لهم العرض المغري بأسلوب بسيط وسهل.
- حال اقتناع شخص أو مجموعة من الأشخاص بالعرض الذي قدمته لهم تستطيع تسجيل أسمائهم والاتفاق معم على موعد حتى يذهبوا جميعاً إلى الشركة المقدمة للعرض ليدفعوا ثمن الاشتراك، ومن ثم تحصل على عمولتك.
- كرر الخطوة الـ4 والـ5 والـ6 لتحقيق المزيد من الأرباح.
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