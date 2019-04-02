مشروعات ناجحة برأس مال صغير.. أرباحك في جيبك

مشاريع ناجحة برأس مال صغير في مجال الصناعة
نعرض لكم 6 مشاريع ناجحة في مجال الصناعة لا تحتاج إلى رأس مال كبير
1. ماكينة الحفر بالليزر
ماكينة حفر الليزر عبارة عن آلة مزودة بوحدات تحكم رقميّة تستخدم في عمليات الحفر والنحت والنقش بسرعة عالية ودقة متناهية وذلك على الخامات غير المعدنية ومنها (الجلود، الأقمشة، الأخشاب، الزجاج، السيراميك، الأكريليك والورق).
وتحول الماكينة هذه المواد إلى منتجات مطلوبة في السوق مثل (التحف، الديكورات الخشبية، التحف الزجاجية والكرستالية، التحف والهدايا من الأكريليك، كروت الأفراح الراقية، الجلود المزخرفة، المجسمات الهندسية، الهدايا والمواد الدعائية، الزخارف القماشية، الميداليات والدروع، المنتجات البلاستيكية المزخرفة، الكتابة على الرخام والسيراميك).
أما الماكينات كبيرة الحجم فيمكنها إخراج منتجات أكثر مثل ألواح الخشب المضغوط، التي تستخدم كديكورات راقية في المنازل والكافيهات والمطاعم والمشاريع المختلفة.
أسعار هذه الماكينة في حالة جيدة تبدأ من 4 آلاف دولار، والمستعملة في حالة جيدة بسعر لا يزيد على 2500 دولار، وذلك للبدء في مشروع إنتاجي صغير قادر على تحقيق أرباح ممتازة.
2. ماكينة الفاكيوم لإنتاج عبوات البلاستيك
ماكينة الفاكيوم هي آلة قادرة على تقديم آلاف المنتجات البلاستيكية التي تخدم مشروعات أخرى عديدة تعتمد على ألواح بلاستيكية مثل PVC وألواح بلاستيك الأكريليك أو الواح بلاستيك البوليستر كمواد خام لها.
وهناك العديد من المشروعات التي تحتاج إلى هذه الخامات ومنها (عبوات تغليف الشوكولاتة، عبوات تعبئة الأجبان والفواكه والخضروات، عبوات تعبئة البيض، عبوات تعبئة الطعام للمطاعم، عبوات الأدوية، لعب الأطفال، مانيكانات عرض الملابس الصغيرة).
ورغم غزارة إنتاج ماكينة الفاكيوم لكنها لا تحتاج سوى إلى مالك المشروع ولا تحتاج مساحة كبيرة ويمكن العمل عليها من المنزل.
3. ماكينة انتاج سلك المواعين
غالبية السيدات الآن يعتمدن على الإسفنج والليف المصنوع من البلاستيك لتنظيف الأواني، لكن الليف السلك موجود في كل منزل ولا يمكن الاستغناء عنه، إذ يتم الاعتماد عليه في تنظيف الأواني المصنوعة من الألومنيوم والأطباق التي تلتصق بها الدهون وبقايا الطعام.
عملية إنتاج الليف السلك بسيطة للغاية فمن خلال آلة يبلغ طولها 12 سنتيمتراً وارتفاعها 120 سنتيمتراً وسعرها لا يتعدى 46 ألف جنيه مصري يمكن إنتاج نحو 2500 قطعة من الليف السلك في ساعة واحدة.
ويمكنك تحقيق أرباح كبيرة في حال الاتفاق مع تجار ومتاجر للتوزيع.
4. إنتاج مشابك الغسيل الخشب
من داخل منزلك ومن خلال الاعتماد على ماكينة لا يزيد سعرها على 17 ألف جنيه تستطيع تدوير كسر ونشارة الخشب الناتجة عن ورش النجارة وتحويلها إلى مشابك غسيل خشبية تستطيع بيعها بسهولة لتحقيق الكثير من الربح.
5. ماكينة التريكو
بمبلغ 8 آلاف و600 جنيه مصري تستطيع شراء ماكينة تريكو بحالة جيّدة، فضلاً عن ماكينة “أوفر لوك” وماكينة خياطة “جوكي “مستعملتين، ومن خلالها تستطيع بدء العمل من داخل بيتك لإنتاج ما لا يقل عن 12 قطعة بلوفر عالي الجودة بأقل جهد وأقل تكلفة.
وتستطيع من بيع منتجاتك تحقيق أرباح صافية تصل لـ200% من إجمالي التكاليف خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر.
6. المكبس الحراري الخماسي
الطباعة الحرارية انتشرت خلال الفترة الأخيرة ومنها طباعة التيشرتات والمجات والكابات وغيرها، لذا فإن فكرة الطباعة على الخامات المختلفة عبر مكبس حراري خماسي قادر على الطباعة على المنتجات القماشية، منتجات السيراميك، الزجاج، البلاستيك، الرخام قد تحقق لك أرباحاً ضخمة بتكاليف لن تتخطى 17 ألف جنيه.
مشاريع ناجحة برأس مال صغير في المجال التجاري
نعرض لكم 6 مشاريع ناجحة في مجال التجارة لا تحتاج إلى رأس مال كبير
1. تجارة الأدوات المنزلية بنظام البيع الشخصي
هذا المشروع لا يحتاج إلى محل يكلفك إيجاراً ومياه وكهرباء وضرائب وخلافه كما الحال في جميع محال تجار الأدوات المنزلية، فببساطة تستطيع شراء كمية مبدئية من الأدوات المنزلية كثيرة الطلب بسعر الجملة على ألا تزيد كلفتها عن 8 آلاف جنيه.
بعدها تستطيع توظيف مندوبي مبيعات للعمل في نطاق المدينة والقرى المحيطة والمدن المجاورة بأسعار أقل من الموجودة في السوق.
من خلال هذه الطريقة قد تبيع أكثر وتربح أكثر بسعر أفضل من مثيله في السوق، وبمرور الوقت ومع توالي الأرباح قد تتمكن من توسيع نشاط تجارتك وزيادة الكميات وحينها ستحتاج إلى مخزن للمنتجات وبالطبع ستحتاج إلى ترخيص شركة حتى لا تتعرض لأي مشكلات.
2. تجارة البراميل البلاستيكية المستعملة
إذا كنت تريد البدء في مشروع ناجح برأس مال صغير ومن دون منافسين، تستطيع الآن شراء مجموعة من البراميل البلاستيكية المستعملة وذلك بعد اختبارها والتأكد من سلامتها بسعر لا يزيد على 40 جنيهاً للبرميل.
وتتوافر هذه البراميل في مخلات ومصانع المخللات والألبان والأهالي والأسواق الإلكترونية على الإنترنت.
وتبدأ بتنظيف وتطهير البراميل وإعادة بيعها لمصانع الصابون والمنظفات والمخللات والأفراد بسعر قد يصل إلى 100 جنيه للبرميل الواحد وهو ما يعني أن مكسبك في القطعة الواحدة قد يبلغ 60 جنيهاً.
3. تجارة الغسالات المستعملة
لا يستغني أي بيت عن وجود غسالة فيه، ومَن يملكون المال يشترون أحدث الغسالات ومَن لا يملكون المال يبحثون عن الغسالات المستعملة لتوفير المال.
هنا تأتي فرصة تجارية متاحة وجيّدة وزبائنها موجودون دائماً، إذ تتمثل هذه الفرصة في شراء الغسالات المستعملة بحالة جيّدة من ميسوري الحال لبيعها إلى الفئات الأقل دخلاً.
عبر هذه الطريقة تستطيع تحقيق أرباح كبيرة خاصةً إذا كنت تعمل في مكان عدد كبير من الناس ومن دون منافسين.
4. تعبئة وبيع البهارات والأعشاب يدويًا
عبر أدوات بسيطة مثل أوانِ كبيرة وميزان حساس وملعقة صغيرة يمكنك بدء مشروع تعبئة البهارات والأعشاب التي يكثر عليها الطلب، فبسعر الجملة تشتري شكائر تزن 20 أو 25 كيلوجراماً على الأكثر ثم تعبئتها في أكياس صغيرة بأحجام 100 جرام وحتى كيلوجرام، ثم توزيعها على محلات العطارة بأسعار تضمن لك هامشاً من الربح.
5. تجارة الخردة
لا تزال تحتفظ الخردة بسّرها في تحويل البعض وفي أوقات وجيزة من فقراء إلى أغنياء، لأنها بمثابة كنز مهمل يمكنه تغيير حياة مَن يستغله إلى الأبد.
6. تجارة الملابس الأوروبية (بواقي التصدير)
بواقي التصدير هي عبارة عن ملابس أوروبية ذات ماركات جيّدة ولم يسبق استخدامها ولكنها بواقي مولات كبيره في أوروبا أو شركات إنتاج ملابس عالمية.
هذه الملابس تستوردها شركات عربية لتوزيعها على التجار ومكاتب الجملة وبدورهم يوزعونها على المحلات المتخصصة في المناطق التجارية المختلفة بأسعار ترضي العملاء تضمن لهم تحقيق أرباح جيدة.
تستطيع أنت الآن لعب دور الشركات العربية الكبيرة من خلال الاتفاق على صفقات ملابس أوروبية وبيعها للمحلات الصغيرة والمتخصصة بأسعار منافسة، ما يضمن لك تحقيق أرباح هائلة.
مشاريع ناجحة برأس مال صغير في المجال الخدمي
نعرض لكم 6 مشاريع ناجحة في مجال الخدمات لا تحتاج إلى رأس مال كبير
1. التسويق العقاري
في محل سكنك أو منطقة قريبة تضم عدداً كبيراً من العقارات يمكنك استئجار مكتب صغير بمساحة لا تزيد على 10 أمتار تروّج من خلاله للوحدات السكنية في محيطك من شقق سكنية للبيع أو الإيجار وشقق إدارية ومحلات تجارية وغيرها.
ومن خلال مكان استراتيجي يجذب أعين المارة ومن يبحثون عن سمسار والاعتماد على أساليب التسويق الإلكتروني غير المكلفة تستطيع الحصول على عدد معقول من العملاء وفي حال نجحت في إتمام صفقة بيع واحدة فإنك ستحصل على عمولة لا تقل عن 5% وهذا الرقم سيكون كبيراً بكل تأكيد نظرًا لارتفاع أسعار العقارات.
بالنسبة لعمليات الإيجار وهي سريعة وسهلة وموجودة بشكل دائم فإنك تحصل على مبلغ معالي يعادل إيجار شهر، وبكل تأكيد إن نجحت في تأجير عقارين أو 3 على مدار شهر فإنك ستحقق مبلغاً جيداً في نهاية هذا الشهر.
2. غسيل سيارات وغيار زيت
يحتاج هذا المشروع إلى محل صغير يضم أدوات أساسية هي كمبروسر ومكنسة شفط وبعض أدوات التنظيف البسيطة لتغسل سيارات العملاء وفي المقابل تحصل على المال.
كلما كان الموقع مميزًا كلما زاد عدد السيارات وعليه يزيد الإقبال على خدمات المشروع والأرباح كذلك.
3. تصوير المستندات
هذا المشروع مربح للغاية وأماكن شيوع تجارته كثيرة للغاية منها المدارس والجامعات، فبرأس مال صغير في يمكنك شراء ماكينة تصوير مستعملة بثمن لا يزيد على 8 آلاف جنيه واستئجار محل صغير أو كشك في موقع متميز مثل أمام جامعة، هيئة حكومية، مدرسة، بما لا يزيد على 2000 جنيه في الشهر لتبدأ في تصوير المستندات والأوراق بشكل يومي.
عبر هذا المشروع تستطيع تحقيق ربح يومي قد يصل إلى 400 جنيه في اليوم الواحد، ويتضاعف هذا الرقم خلال أيام الامتحانات.
4. التدريب والتدريس
تستطيع التدريس للأطفال في منزلك أو منازل الأطفال حال كانت لديك موهبة الشرح وتوصيل المعلومات بأسلوب جيد.
كما يمكنك استئجار شقة صغيرة وتحوليها لمركز دروس وتدريب، وتتمثل مهمتك في إقناع الطلاب بالحصول على الدروس والدورات التدريبية لدى المدربين المتعاقد معهم.
وفي هذا المشروع تجمع المال من الطلاب نهاية كل شهر، وتعطي المدربين أو المدرسين رواتبهم وتدفع إيجار المكان ومصاريف الخدمات من كهرباء ومياه وما يتبقى يمثل صافي ربحك.
5. مساحة العمل المشتركة
وهو مكان يذهب إليه طلاب الجامعات وأصحاب العمل الحر لأنه مكان هادئ ومريح ومصمم ليحصل العميل من خلاله على أعلى درجات التركيز.
وفي هذا المشروع تؤجر وقت العميل بالساعة وقد تقدم له خدمات إضافية بتقديم مشروبات أو أكلات.
6. مشروع حضانة
يعد واحداً من أهم وأربح المشروعات، فكل ما تحتاجه هو شقة صغيرة وبقليل من التكاليف تستطيع تجهيز هذه الشقة لاستقبال الأطفال من سن 3 لـ5 سنوات لرعايتهم نظير مبلغ شهري أو يومي.
مشاريع ناجحة برأس مال صغير في الإنتاج الزراعي والحيواني
نعرض لكم 5 مشاريع ناجحة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني لا تحتاج إلى رأس مال كبير
1. زراعة الأسطح
من خلال زراعة سطح منزل مساحته 100 متر قد ينتج عنه أرباح تصل إلى 8 آلاف جنيه كما أن صاحب المشروع يضمن تناول خضروات أورجانيك خالية من المبيدات وبالتالي سيحيى حياة صحية.
2. إنتاج زغاليل الحمام
الطلب كثير على زغاليل الحمام لأنها الطريقة الأسهل والأفضل في الطهي من الحمام ذو السن الكبير.
وتعد عملية إنتاج زغاليل الحمام من العمليات البسيطة التي لا تستغرق وقتًا طويلًا ومن خلالها تستطيع تحقيق أرباح شهرية جيدة.
3. زراعة الليمون
تستطيع زراعة عدد من أشجار الليمون في القصاري للحصول على إنتاج جيد يمكن بيعه والربح منه.
أشجار الليمون يمكنها الطرح كل عام ولن يكلفك كل هذا سوى القليل من الرعاية.
4. محل مبيدات زراعية
وذلك عبر استئجار محل بمساحة تتراوح من 12 لـ20 متراً في موقع متميز بإحدى القرى.
المشروع لن يكلفك الكثير من المال، ومنه خلاله يمكن أن تبيع المبيدات الزراعية المطلوبة بكثرة من الأهالي العاملين بالزراعة.
5. تربية عصافير الزينة
عصافير الزينة من الكائنات المحببة لدى الناس والبعض يقتنيها للاستمتاع بمظهرها الرائع وأصواتها المميزة والبعض الآخر بهدف التربية والإنتاج ليبيع ويربح.
أنت أيضًا تستطيع الجمع بين الأمرين فتمتلك عصافير الزينة وتستمتع بجمالها وفي الوقت ذاته تحقق الأرباح عن طريقها.
مشاريع ناجحة برأس مال صغير في المجال الإلكتروني
نعرض لكم 4 مشاريع ناجحة في الإنترنت لا تحتاج إلى رأس مال كبير
1. قناة يوتيوب
نتحدث هنا عن مشروع دون رأس مال إطلاقاً فبشكل مجاني تستطيع إنشاء قناة على موقع يوتيوب وعرض فيديوهات بها وبعد فترة من العمل ومع كسب عدد معقول من المشتركين في قناتك يمكنك التقديم لحساب أدسنس لتضيف إعلانات على فيديوهاتك وتربح في مقابل مشاهدة الفيديوهات.
وهناك أشخاص حققوا ثراء فعليًا من يوتيوب.
2. راديو إنترنت
دون تكاليف أيضاً تستطيع تأسيس راديو إنترنت من منزلك لإذاعة البرامج، وبمرور الوقت تستطيع الربح من محطة الراديو الخاصة بك عن طريق الإعلانات للمتاجر والشركات المختلفة.
3. البيع على الإنترنت
دون أي تكاليف تستطيع عرض السلع للبيع عبر المواقع الإعلانية المجانية مثل أولكس وحراج وغيرها أو الأسواق الإلكترونية كسوق. كوم وجوميا.
كما يمكنك البيع من خلال جروبات وصفحات السوشيال ميديا، وهو ما يعني أن تكاليف التشغيل هي في الحقيقة صفر، وهذا ما يجعل ربحك في السلع مرتفعاً ولكي تكسب ميزة تنافسية تضمن لك تحقيق مبيعات مرتفعة، فإنه من الممكن أن تجري خصومات بقيمة 10% على سبيل المثال.
4. التسويق الإلكتروني
من خلال المصادر المجانية كالإنترنت والكتب تستطيع تعلم أساسيات التسويق الإلكتروني، وعبر الممارسة والتجارب تكتسب الكثير من المهارات والخبرات التي تؤهلك لتقديم خدمات التسويق الإلكتروني للغير مثل الشركات وأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء وغيرهم.
وفي هذا العمل تدشّن حملات إعلانية تساعد الناس على تنمية وتطوير أعمالهم أو تدير وتطوّر صفحات السوشيال ميديا الخاصة بهم أو تساهم في إشهار مواقعهم الإلكترونية الخاصة، ما يضمن لك تحقيق أرباح مجزية.
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