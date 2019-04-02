مشروعات ناجحة برأس مال صغير.. أرباحك في جيبك

مشاريع ناجحة برأس مال صغير في مجال الصناعة

تحقيق عوائد مادية مناسبة من مشروع ناجح تغني عن العمل لدى الغير طموح يسعى إيه الكثير من الشباب، من أجل الحصول على الاستقلالية وتحسين الأوضاع المعيشية، الآن يمكنك تحقيق هذا الأمر من خلال مشروع ناجح بتكاليف قليلة.

نعرض لكم 6 مشاريع ناجحة في مجال الصناعة لا تحتاج إلى رأس مال كبير

Advertisements

1. ماكينة الحفر بالليزر

ماكينة حفر الليزر عبارة عن آلة مزودة بوحدات تحكم رقميّة تستخدم في عمليات الحفر والنحت والنقش بسرعة عالية ودقة متناهية وذلك على الخامات غير المعدنية ومنها (الجلود، الأقمشة، الأخشاب، الزجاج، السيراميك، الأكريليك والورق).

وتحول الماكينة هذه المواد إلى منتجات مطلوبة في السوق مثل (التحف، الديكورات الخشبية، التحف الزجاجية والكرستالية، التحف والهدايا من الأكريليك، كروت الأفراح الراقية، الجلود المزخرفة، المجسمات الهندسية، الهدايا والمواد الدعائية، الزخارف القماشية، الميداليات والدروع، المنتجات البلاستيكية المزخرفة، الكتابة على الرخام والسيراميك).

أما الماكينات كبيرة الحجم فيمكنها إخراج منتجات أكثر مثل ألواح الخشب المضغوط، التي تستخدم كديكورات راقية في المنازل والكافيهات والمطاعم والمشاريع المختلفة.

أسعار هذه الماكينة في حالة جيدة تبدأ من 4 آلاف دولار، والمستعملة في حالة جيدة بسعر لا يزيد على 2500 دولار، وذلك للبدء في مشروع إنتاجي صغير قادر على تحقيق أرباح ممتازة.