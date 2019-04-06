كيفية تنفيذ مشروع مخزن أدوية .. أحد أنجح المشاريع الصغيرة

مشروع مخزن أدوية أحد المشاريع المنتشرة خلال السنوات الأخيرة وذلك لأن المخازن تلعب دوراً كبيراً في تسهيل عملية توزيع منتجات شركات الأدوية والمستحضرات الطبية على الصيدليات والمتاجر.

وتعد مخازن الأدوية حلقة الوصل بين الشركات الكبرى والصيدليات. وهذا المشروع من المشروعات ذات فرص النجاح المرتفعة نظرًا لكثرة عدد الصيدليات وكثرة الطلب على الأدوية والمستحضرات الطبية المختلفة.

المشروع لا يحتاج إلى الكثير من الشروط لتحقيقه على أرض الواقع، إذ إن أي شخص يملك رأس مال كاف يستطيع أن يصبح صاحب مشروع مخزن ادوية ومستحضرات طبية، فالأمر بسيط ولا يتطلب الحصول على شهادة في الصيدلة كما هو الحال عند افتتاح صيدلية، غير إن هناك متطلبات وشروط خاصة يشترط الوفاء بها للحصول على تراخيص مزاولة العمل.

ونوضح في هذا المقال تلك الشروط بشكل مفصل، فضلاً عن حاجة المشروع من التجهيزات والعمالة والتسويق وغيرها.

مزايا وعيوب مشروع مخزن أدوية

أي مشروع لها مزايا كما له عيوب، ومشروع مخزن أدوية لا يختلف عن المشروعات الأخرى في هذه المسألة.

ونرصد هنا مزايا وعيوب المشروع

مزايا المشروع

لا يتطلب مشروع مخزن أدوية رأس مال كبير كشركات التوزيع مثلاً، إذ تستطيع بدء مشروعك برأس مال متوسط.

يقدِّم صاحب المخزن للعملاء من أصحاب الصيدليات عبوات إضافية (بونص) بكميات تحدد وفقًا للكميات المشتراة (20 عبوة عليها عبوتان مجاناً مثلاً) وهذا أفضل بالنسبة للعملاء من التعامل مع شركات التوزيع التي تشترط كميات كبيرة بخصومات ثابتة.

تبيع للعملاء بأي كميات يحتاجونها حتى لو كانت عبوة واحدة.

عيوب المشروع

بعض أصحاب مخازن الأدوية يبيعون منتجات مغشوشة عن طريق إعادة تعديل تاريخ الصلاحية وبعضهم يبيع منتجات مسروقة والبعض يحصل على الأدوية التي يحصل عليها المواطنون مجانًا من المستشفيات الحكومية ولا يحتاجون إليها بأسعار رخيصة، وبالطبع كل هذه الأمور تؤثر على سمعة أصحاب مخازن الأدوية.