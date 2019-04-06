كيفية تنفيذ مشروع مخزن أدوية .. أحد أنجح المشاريع الصغيرة

وتعد مخازن الأدوية حلقة الوصل بين الشركات الكبرى والصيدليات. وهذا المشروع من المشروعات ذات فرص النجاح المرتفعة نظرًا لكثرة عدد الصيدليات وكثرة الطلب على الأدوية والمستحضرات الطبية المختلفة.
المشروع لا يحتاج إلى الكثير من الشروط لتحقيقه على أرض الواقع، إذ إن أي شخص يملك رأس مال كاف يستطيع أن يصبح صاحب مشروع مخزن ادوية ومستحضرات طبية، فالأمر بسيط ولا يتطلب الحصول على شهادة في الصيدلة كما هو الحال عند افتتاح صيدلية، غير إن هناك متطلبات وشروط خاصة يشترط الوفاء بها للحصول على تراخيص مزاولة العمل.
ونوضح في هذا المقال تلك الشروط بشكل مفصل، فضلاً عن حاجة المشروع من التجهيزات والعمالة والتسويق وغيرها.
مزايا وعيوب مشروع مخزن أدوية
أي مشروع لها مزايا كما له عيوب، ومشروع مخزن أدوية لا يختلف عن المشروعات الأخرى في هذه المسألة.
ونرصد هنا مزايا وعيوب المشروع
مزايا المشروع
- لا يتطلب مشروع مخزن أدوية رأس مال كبير كشركات التوزيع مثلاً، إذ تستطيع بدء مشروعك برأس مال متوسط.
- يقدِّم صاحب المخزن للعملاء من أصحاب الصيدليات عبوات إضافية (بونص) بكميات تحدد وفقًا للكميات المشتراة (20 عبوة عليها عبوتان مجاناً مثلاً) وهذا أفضل بالنسبة للعملاء من التعامل مع شركات التوزيع التي تشترط كميات كبيرة بخصومات ثابتة.
- تبيع للعملاء بأي كميات يحتاجونها حتى لو كانت عبوة واحدة.
عيوب المشروع
بعض أصحاب مخازن الأدوية يبيعون منتجات مغشوشة عن طريق إعادة تعديل تاريخ الصلاحية وبعضهم يبيع منتجات مسروقة والبعض يحصل على الأدوية التي يحصل عليها المواطنون مجانًا من المستشفيات الحكومية ولا يحتاجون إليها بأسعار رخيصة، وبالطبع كل هذه الأمور تؤثر على سمعة أصحاب مخازن الأدوية.
شروط ترخيص مشروع مخزن أدوية
للحصول على ترخيص مشروع مخزن أدوية لبيع العقاقير والمستحضرات الطبية المسموح بها بشكل قانوني يجب الالتزام بأحدث الشروط المحددة من قبل وزارة الصحة، ومنها:
- ألا تقل مساحة المخزن عن 500 متر مربع.
- أن يكون المشروع في نطاق مدينة أو عاصمة محافظة.
- لا يجوز تنفيذ المشروع في قرية وإن كانت كبيرة أو نموذجية.
العمالة اللازمة للمشروع
إذا لم تكن تحمل شهادة في الصيدلة وخبرة عملية لا تقل عن عام واحد فلن تستطيع العمل مديراً للمشروع، لذا يمكنك تكليف صيدلي يفضل أن يكون لديه خبرة عملية سابقة بإدارة مخازن الأدوية للعمل في منصب المدير.
ويحتاج مشروع مخزن أدوية إلى أمين مخزن يكون مسؤول عن البضائع داخله وعمليات إيداع وصرف الأدوية.
من الضروري توفير عمال للعمل بترتيب ورص وتنظيف الموقع، إضافة إلى مندوبي توزيع خبراء وسائقين يتم تحديدهم بناء على عدد سيارات المشروع، فلو كانت لديك سيارتين فستحتاج إلى 2 مندوب و2 سائق.
المبيعات
مشروع مخزن أدوية لا يبيع منتجاته إلا في المحافظة الحاضنة للمشروع، ومن يرغب في البيع بمحافظات أخرى فعليه الحصول على ترخيص من وزارة الصحة.
وبالنسبة لكيفية التسويق لتحقيق مبيعات مرتفعة، فإن الاعتماد على مندوبي التوزيع يمثل ما يزيد على 90% من المبيعات، والاعتماد على عوامل أخرى منها وضع لافتة إعلانية على مقر المشروع والعلاقات لشخصية وعملاء من حيز المشروع قد يمثل نسبة 10% من الزبائن.
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