تعرف على أغلى خمس سلع موجودة في مصر

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لا تتساوى جميع أسعار السلع التي يقوم الإنسان باستخدامها في حياته اليومية، فهناك اختلاف بين منتج وأخر من حيث المواد المستخدمة في تصنيعه والتي يكون لها عامل في تحديد سعر المنتج، وقد شهدت مصر في الفترة الأخيرة وجود منتجات سجلت أعلى الأسعار، حيث ظهر قميص يعطى لمن يقوم بارتدائه طاقة إيجابية، وكان مسبقا نوع من البرجر قد أطلق عليه رواد التواصل الاجتماعي “أغلى برجر في مصر” ، وغيرها من المنتجات التي سوف نتعرف عليها.

أولا: قميص يمد الجسم بالطاقة الإيجابية، حيث قام أحد المحلات المصرية بمنطقة مصر الجديدة ، على صفحته في الفيس بوك أن القميص بسعر 12 ألف جنيه، ويتميز القميص بأنه يمنح الجسم الدفء في الشتاء والبرودة في الصيف، كما أنه يمنح الطاقة الإيجابية للجسم، حيث أنه يتواجد به خطوط الكاروهات المتواجدة به هي نفس العدد لخطوط الطول والعرض المتواجدة في الكرة الأرضية.

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ثانيا: برجر نم صنعه من لحم نوع من البقر يقوم بتناول النبيذ الأحمر، حيث يبلغ سعر البرجر 1495 جنيه، حيث يتكون البرجر من خبز “البريوش” بجانب شريحتين من الجبن السويسري مع تواجد 50 جرام من المشروم الأسود،كما يحتوى على برجر تم صنعه من من لحم بقري مربي بطريقة يابانية حيث يتم تربيتهم على شرب النبيذ الأحمر، كما يقوموا بسماع الموسيقى الهادئة، ويتم عمل جلسات مساج قبل ذبح البقر.

ثالثا: شقة بمكتب ناطق وروبوتات للخدمة، فهي شقة تتواجد في كمباوند القطامية، حيث انه تم عرض سعر الشقة بمبلغ مليون دولار حيث أن الشقة لها مميزات عالية تتميز بفخامة ذوقها وتواجد التكنولوجيا بها، كما أنها تحتوى على دريسينج روم وروبوتات تقوم بصنع الشاي والقهوة بالموبايل، كما تضم الشقة عدد 10 شاشات كمبيوتر و كيبورد ليزر.

رابعا: قصر على الطراز الأندلسي، فهو يعتبر أغلى القصور المتواجدة في مصر حيث يبلغ سعره 100 مليون جنيه، فهو يحتوى على ثلاث حمامات سباحة كما أنه تم تصميم القصر على الطراز الأندلسي، ويقع القصر على مساحة 6 آلاف متر يحتوي على أشجار مزينة وورود، وتتواجد به أسوار مصنوع من الرخام، كما أن القصر به نظام تكييف مركزي، يتواجد به عدد من الانتيكات التراثية.

خامسا: أغلى الأطباق التي يتم تقديمها في الفنادق، حيث تتواجد العديد من الأطعمة التي تقدم في الفنادق ومنها طبق الميكادو الياباني والذي يصل إلى 750 جنيه، وطبق شوربة عش الطيور والتي تصل إلى 620 جنيها، وطبق آذن البحر الذي يصل إلى 570 جنيها.