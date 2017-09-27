تعرف على من هم المثليين وكيف يتزوجون والمخاطر الناتجة عن سلوكهم

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انتشرت ظاهرة المثليين كأنها وباء بدون وجود علاج له، فأن هذه الظاهرة وطرق التخلص منها أصبحت من الأشياء التي تهم كل المجتمعات السوية، حيث أن انتشار هذه الظاهرة التي لم نعتاد عليها هي ناقوس خطر هائل يعمل على مخالفة الطبيعة وتعاليم الأديان السماوية التي أمرت بها.

ويجب على كافة المجتمعات العربية التصدي لهذه الظاهرة الشاذة بكل قدرتها، خاصة أن تلك الأفكار وانتشارها في المجمعات والاعتياد على الوضع الشاذ وكرههم للطبيعة، فإن هذا الأمر له الكثير من المخاطر التي تنتج أجيال جديدة لا ترى وجود أى دناءة في هذا السلوك وتغلبه على الوضع الطبيعي التي حثت عليه جميع الأديان السماوية.

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وقد لا يعرف الكثير عن المخاطر الناتجة من المثلية وانتشار هذه الظاهرة الشاذة، وذلك من خلال هذه المقالة وموقعنا مصر 365 نقدم بعض من الحقائق عن ذلك السلوك الشاذ التي حرمته كل الأديان السماوية.

حيث يرى الأطباء المتخصصين في هذا المجال ا، المثلية ليست مجرد كلمة بل هى انجذاب عاطفي وإحساس وشعور مكثف تجاه شخص من نفس الجنس، وقد تنتهي هذا الانجذاب إلى الاتصال الجنسي، حيث أن هذه النوعيات مختلفة تماما عن الوضع الطبيعي مثل الجنس البيولوجي أو الجنس الاجتماعي والدور الاجتماعي للجنس

وهناك فرق بين الميول المثلية والممارسات المثلية حيث ان الميول المثلية تتمثل في وجود انجذاب نفسي و عاطفي وجنسي وذلك لأشخاص من نفس الجنس، وهناك من يمتلك هذه المشاعر بصورة طبيعية حيث هناك بعض الدراسات التي تؤكد أن هناك نسبة 4% من السكان في العالم هم من أصحاب الميول المثلية.

لكن هناك من الأشخاص التى لديهم هذه الميول لا تقوم بأي ممارسات جنسية شاذة، أي أن ليس بالضروري أن تكون المثلية الجنسية هب ممارسة الجنس الشاذ، هي مجرد شعور وميول عاطفي لكن في بعض الحالات يتوج هذا الميول بالممارسات الجنسية.

وأوضح أستاذ أمراض الذكورة والعقم الدكتور حامد عبدالله، أن هناك بعض الظواهر التي يتم التعرف منها إذا كان هذا الشخص له ميول شاذة من الجنسين الرجل والمرأة.

أن يشعر الشخص بشعور وميل نحو الجنس الآخر والرغبة في التودد له وملامسته.

إذا كان الرجل يشعر بالاشمئزاز من جسم المرأة وأن المرأة تشعر بنفس الشعور تجاه الرجل ولا يكون هناك انجذاب من كلتا الطرفين.

والشعور بانجذاب ورغبة جسدية مع شخص من نفس الجنس.

وهذه الظاهرة تختص بالرجال إذا حدث اغتصاب للشخص وهو صغير في هذه الحالة يجب الاتجاه إلى الطبيب لمعرفة علاج الحالة.

بجانب أن العلاقة المثلية الجنسية تسبب الكثير من الأمراض منها سرطان الشرج، خلل بالجهاز المناعي، سرطان الغدد الليمفاوية، حصول اضطرابات نفسية، مرض الايدز.

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