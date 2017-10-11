تعرف على هدايا المونديال للشاب الباكي وللشاب الراقص بقدم واحدة

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بعد أن تم انطلاق صافرة الحكم للإعلان عن انتهاء مباراة كرة القدم بين مصر والكونغو والذي قام فيها بإعلان الفوز لصالح المنتخب المصري، احتفل الجمهور بهذه الفرحة بتأهل منتخب مصر لكأس العالم ، فكل مواطن احتفل بطريقته، ولكن هناك من نال هدايا المونديال والإعلان عنها حيث قام شاب بالبكاء ورئيس جامعة حلوان قد قام بإعفاء الطلاب من المصروفات الجامعية لمدة شهر، وهذه التصرفات العفوية التي أظهرت فرحة الشعب.

رحلة عمرة:

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فقد حصل الشاب الباكي الذي تم تداول صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام الشاب بالبكاء بعد أن أحرز منتخب الكونغو هدفه الاول في مصر خلال المباراة، حيث ظهرت هذه الدموع بع أن ظن أن حلم التأهل لكأس العالم قد ضاع، وكان القدر مع منتخب مصر الذي أحرز الهدف الثاني وجعله يفوز فى هذه المباراة.

وبعد أن تم تداول الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتهاء المباراة، قام الإعلامي عمرو أديب بمناشدة الشاب ليقوم بالتواصل معه حيث أنه حصل على رحلة عمرة تم تقديمها من قبل أشرف شيحة، وهو صاحب إحدى شركات السياحة

طرف صناعي الرقص بقدم واحدة:قد قام محمود عبده الراقص بقدم واحدة بشكر كل الأشخاص الذين تفاعله مع صورته وهو يرقص بعد انتهاء مباراة منتخب مصر ومنتخب الكونغو.

وقد صرح محمود خلال حوار قد أجراه في برنامج مساء dmc والذي تقوم الإعلامية إيمان الحصري بتقديمه”رقصتي دي مش بتطلع إلا في الفرحة الشديدة جدا، وانضم لينا سعد سمير ورقص معايا، والعكاز سندي وقوتي”.

وقد أوضح انه لم يتوقع الانتشار الكبير لصورته وقد قال انه علم ان هناك من تبرع له بطرف صناعي لكنه أبدى ارتياحه العكازين.

كما قال أنه من الممكن ان يقوم بالتبرع بالطرف الصناعي حيث أنه يشعر بأن العكازين هم سنده ويقوم بممارسة حياته بهم بصورة طبيعية.

إعفاء من المصروفات لمدة شهر:

وقد صرح الدكتور ماجد نجم أنه سيتم إعفاء طلاب المدينة الجامعية للمصروفات لمدة شهر وهذا للطلاب الذين قاموا بمشاهدة المباراة من خلال شاشات العرض بالمدينة الجامعية، حيث قامت المدن الجامعية بتخصيص عدد أكثر من 300 مقعد للطلاب ليقوموا بمشاهدة المباراة.

وكانت الجامعة قد قامت بتخصيص أكثر من ألف وخمسمائة تذكرة مجانية للطلاب والأسر الخاصة بهم لمشاهدة المباراة في ستاد العرب.