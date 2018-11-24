تحذير هام من الكهرباء للمواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية

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قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتحذير المواطنين من اقترابهم من أماكن محولات الكهرباء أو أعمدة الإنارة أو الأسلاك العارية المتواجدة ببعض الأماكن، وخصوصا في أوقات هطول الأمطار، موضحة أنه في حالة وجود أي كابل أو سلك مكشوف يجب على المواطنين سرعة الإبلاغ عنه وذلك عبر خدمة العملاء 121 التي قامت الوزارة بإعدادها من أجل استقبال الشكاوي.

تحذير هام من الكهرباء للمواطنين

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، عن قيام الوزارة بكافة التدابير الواجبة بالمحافظات التي تعرضت لهطول أمطار، وأشار حمزة عبر تصريحات له، أن وزارة الكهرباء ممثلة في هيئات التوزيع والنقل والإنتاج تعمل بجد فيما يتعلق بعمليات الصيانة، والتأهب الشديد لاستقبال الشتاء، والاستعداد الكامل للامطار والسيول التي تتعرض لها بعض المناطق، مؤكدا إلى أن هدف الوزارة الأساسي هو عملية تأمين الشبكة ومجابهة أي انقطاعات طارئة قد تحدث.

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وقال أنه إلي الآن ليس هناك أي خسائر مادية أو خسائر في الأرواح نتيجة هطول الأمطار، وأنه تم تجهيز فرق صيانة من أجل المرور على مكونات الشبكة بكافة شركات التوزيع المتنوعة على مستوى الجمهورية، وأنها تتابع حاليًا كافة المهام الموجودة بالمحطات وأيضا المحولات وشبكات التوزيع، إلي جانب تأمين وصول التيار لأعمدة الإضاءة، مشيرا إلي أنه تم إتاحة مولدات كهربائية إحتياطية لتكون بديل للمنشآت الحيوية في حالة انقطاع التيار الكهربائي عنها لسبب ما، وذلك لتفادي تكرار ما حدث في العام الماضي، ولتفادي تكرار حدث السيول التي وقعت في بعض المحافظات الشتاء الماضي.

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وأشار أنه في إطار استعدادات الطوارئ لمواجهة موجات المناخ السيئ، واهتماما بسلامة المواطنين، نقوم أحيانًا بقطع بعض مهمات الكهرباء وقت حدوث تقلبات جوية، وطمئن المواطنين بأن كافة قنوات التواصل متاحة بشكل مستمر مع الوزارة وكذلك الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها وذلك بهدف استقبال أي شكاوى.