اللجنة العليا للحج والعمرة تنتهى من وضع ضوابط الحج لعام 1440

Advertisements

عقدت اللجنة العليا للحج والعمرة اليوم الثلاثاء اجتماعا بجميع هيئاتها لمناقشة ضوابط الحج للعام الهجري 1440، وكان الاجتماع في مقر وزارة السياحة بقيادة مجدي شلبي رئيس اللجنة، وحضر الاجتماع كلا من: المستشار حمدى أبو زيد مستشار وزيرة السياحة، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة هيئات السياحة وعضو اللجنة العليا، وأشرف شيحة و هشام أمين أعضاء اللجنة العليا.

ولقد انتهوا من وضع الضوابط لهذا العام، وسوف ترفع للوزارة من أجل اعتمادها وسوف يعلن عنها بعد اعتمادها.

Advertisements

وفيما يخص العمرة، صرحت اللجنة العليا أن آخر موعد لتقديم أوراق العمرة الموقعة مع الوكلاء السعوديين المعتمدة من غرفة السياحة، إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة لاعتمادها هو يوم العاشر من ديسمبر المقبل الساعة 6 مساءً ولن تقبل أي عقود تقدم بعد هذا الميعاد، وسوف يتم الإعلان عن عدد التأشيرات التي سوف تخصص لكل شركة، وسوف تقوم الشركات عقب توثيق عقودها من وزارة السياحة اعتمادها من وزارة الحج بالمملكة وردها للوزارة مرة ثانية بصحبة خطاب الضمان فى ميعاد نهايته يوم الخميس 20 ديسمبر عام 2018 الساعة 6 مساءً.

خصومات الجمعة البيضاء

لتتمكن وزارة السياحة بعدها بإعادة توزيع المتبقي من التأشيرات الناتجة عن تأخير بعض الشركات عن الميعاد النهائى لتقديم عقودها للوزارة عقب اعتمادها من وزارة الحج بالمملكة، تجدر الإشارة إلى أن الشركات التى اعتمدت عقود وكالاتها من غرفة السياحة قد تتجاوز 1450 شركة.