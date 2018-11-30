وزارة الزراعة: لجان مرورية على أشجار البرتقال تجنبا للآفات ولزيادة الإنتاج

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تقوم وزارة الزراعة متمثلة في الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، عبر اللجان والحملات المرورية بإتاحة كافة التوصيات اللازمة، والتوعية للمحاصيل البستانية وخصوصا بساتين الموالح “البرتقال”، والمرور على الفلاحين لحل مشاكلهم ، وذلك خلال مجموعة توصيات فنية وارشادية لمكافحة الافات والحشرات ورفع الإنتاج أثناء شهر ديسمبر.

وجاء تقرير المحاصيل البستانية، بأهم التوجيهات اللازمة في رعاية حدائق وأشجار الموالح الخاصة بالعــزقة الشتـــوية وتنظيف قــنوات الـري ، وتطهير الحديقة مـن الحشـائش ودعم وتقوية الحلـقات المحيطة بالأشجار ، ووضع السماد العـضوي 25 ـ 30 م³ + 200 كجم سوبر فوسفات 15% + 100 كجـــم كبريت + 50 كجم سلفات نشادر / فدان، توضع الكمــية المطلوبة لكــل شجرة في خندقين حول الشجرة بالقرب من مصدر الماء والرى .

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وفيما يخص نظام الري وكمية الاستهلاك المائي لأشجار الموالح ، يوضح أن الرى يكون على حسب الأعمار المتنوعة تحت برنامج الري بالتنقيط ( لتر /يوم /شجرة ) ، عمر الأشجار1-2 / 2-3 / 3-4 / 4-5 / 5-6 / 6-7 / 7-10/ اكثر من 10 ، معدل الري 12 / 16 / 20 / 24 / 28 / 32 / 36 / 60.

وأكد التقرير على أهمية مكافحة الحشرات القشرية في إستعمال شالنجر بنسبة 40 سم / 100 لتر ماء أو ابلود بنسبة 75 ـ 100 سم / 100 لتر ماء ، مكـافحة الاشنات عن طريق كوبكس 84 % wp بنسبة 300 جرام / 100 لتر مــاء ، مشيرا على أن التصمغ على جذع الشجرة الأساسي عند تواجد أكثر من بقعة صمغية نقوم باختيار عــــــدد من البقع علي مقربه من بعضهم ثم نقوم بالكشط بمقشط حاد لحين ظهور الخشـــب السليم، ثم القيام بدهن منطقة الكشط بعجينة بوردو وذلك بعد مرور 45 يــــوما مـــن عــلاج تلك البقـــع، ونقوم بعلاج البقع إن ظهرت علي الجانب الثاني من الجذع .