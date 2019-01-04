تفاصيل خطة “التعليم” لتوزيع “التابلت” على طلاب الصف الأول الثانوي خلال أيام

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أعلنت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أمس الخميس، أن الوزارة تجري الأن الترتيبات النهائية تمهيدًا لتوزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي ، وستبدأ في الأيام القليلة القادمة، بتوزيعه على طلاب المدارس الثانوية الموجودة في مدن القناة الثلاث، وهي السويس وبورسعيد والإسماعيلية.

وخلال بيان صادر لها، أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة هي مجرد المرحلة الأولى لبدء انطلاق منظومة التابلت في مرحلة الثانوية العامة ، لافتة إلى أن المراحل الأخرى سوف تأتي تباعًا.

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وفي السياق ذاته، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جهاز التابلت سيوزع على كافة طلاب الصف الأول الثانوي، دون تمييز، للاستفادة منه في الدراسة عليه لمدة 3 سنوات، لافتًا إلى أنه يعتبر هدية من مصر لأبنائها الطلاب والطالبات حيث أنه بنهاية الثلاث أعوام دراسة يصبح التابلت ملك الطالب لا تسترده الوزارة مرة أخرى، مُوضحة أنه مدفوع التكاليف من قبل الدولة، وأنه هدية مجانية من رئيس الجمهورية لأبنائه من طلاب الثانوية العامة في النظام الجديد.

ماذا يحدث في حالة فقدان الطالب التابلت أو إتلافه

لفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه في حالة “فقدان” أو “إتلاف” الجهاز (بما لا يسمح بإصلاحه) خلال المرحلة الثانوية (3 سنوات) يمكن للطالب أو المعلم “الحصول على جهاز بديل” مقابل 4500 جنيه مصرياً أو كحل أخر بديل يقوم المعلم أو ولي الأمر بشراء وثيقة تأمين عند الإستلام والتى تمنحه جهازاً بديلاً بلا مقابل في حالة ضياع أو إتلاف الجهاز الأصلى (مع مراعاة شروط شركة التأمين)

حيث أوضح “شوقي” أن هناك تأمين اختياري يقدر بمبلغ بسيط يتم دفعه مقابل استلام التابلت، حتى يحصل الطالب أو المعلم على جهاز جديد في حالة فقدان أو إتلاف الجهاز المجاني الأول.

وفي حالة اختيار عدم دفع هذا التأمين، فعلى ولي أمر الطالب أو المعلم تكلفة الحصول على جهاز جديد في حالة فقدان أو إتلاف الجهاز المجاني الأول، مؤكدا أن هذا إجراء منطقي ولا يعتبر “غرامة” لأنه حصل على الجهاز مجانًا.

التعليم: التابلت سيكون محكوم بالتعامل مع البرامج الخاصة بالدراسة فقط

وحول البرامج التي يمكم التعامل معها على التابلت، أوضح الوزير أن تابلت أولى ثانوي سيكون محكوما تماما بحيث لا يمكن للطالب أن يستخدمه في إجراء الاتصالات أو الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها التي لن يسمح للطالب بالتعامل معها عبر الجهاز..

وأشار “شوقي” إلى أن التابلت تم تصميمه بحيث يدخل من خلاله الطالب على بنك المعرفة المصري والمحتوى العلمي الموجود عليه، ولا يمكن استخدامه للترفيه.

وأوضح الوزير أن جهاز التابلت الذي سيسلم للطلاب سيكون بمثابة عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بمرحلة الثانوية العامة، ويعتبر بعدها هدية مجانية للطلاب ولا يرده الطالب إلا في حالة تحويله لنظام تعليمي آخر.

التعليم توضح من هم الفئات التي سوف تتسلم التابلت

وبخصوص توزيع التابلت على المدرسين والإداريين، شدد الوزير على أنه لن يتم تسليم أي أجهزة لمعلمي التعليم الثانوي العام بالمدارس الخاصة نهائيًا، مشيرًا إلى توزيعه على مدرسي وبعض إداري المدارس الحكومية، على أن يكون بمثابة عهدة شخصية طوال فترة عمله بالتعليم الثانوي العام أو المديرية أو الإدارة دون تغيير طبيعة العمل .

وتستعد وزارة التربية والتعليم لتوزيع نحو 720 ألف تابلت، على الفئات المستهدفة وهي: طلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية والخاصة ، والعاملين بالمديريات التعليمية من فئات (مدير و وكيل مديرية ، مدير عام التعليم العام ، وموجهو عموم المواد الدراسية الأساسية ، ومدير مركز التطوير التكنولوجي ) ، والعاملين بالادارات التعليمية (مدير عام الإدارة ، وكيل الإدارة ، مدير إدارة التعليم الثانوي ، والموجهون الأوائل للمواد الدراسية الأساسية ، وكدير مركز التطوير التكنولوجي).

ومن ناحية أخرى أجابت وزارة التربية والتعليم على استفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك ، أنه لن يتم توزيع التابلت هذا العام إلا على طلاب ومعلمي الصف الاول الثانوي فقط.

وأضافت الوزارة في ردها أن تجربة النظام التعليمي الجديد التي تم اتباعها في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي هذا العام تحمل نظاما جديدا تماما بمناهج جديدة وفلسفة مختلفة، وفى نفس الوقت ذاته يتم تحسين وترميم النظام الموجود فى الصف الاول الثانوى ، يتمثل في تطبيق نظام تقييم مختلف ، لتحويل مسار الطلاب من ثقافة الحفظ والتلقين المعتادين عليها الى ثقافة الفهم والتعلم بالتجربة.

كيف يمكن للطالب الاستفادة من التابلت التعليمي



وعلى صعيد متصل، أكدت الوزارة أن نظام استخدام “التابلت” الجديد، في المرحلة الثانوية، يمنح الطالب فوائد كثيرة تساعده على التعلم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة، مُضيفة أن هذا النظام سيسهم في التقليل من حدة الضغوط الملقاة على عاتق الطالب في الدراسة والتحصيل كما أن الامتحان سيكون عن طريق بنك الأسئلة المركزي، يتم وضعه وتصحيحه دون تدخل أي عنصر بشري فيه.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل حاليًا على وضع الآلية التي تنظم كيفية تنظيم وتأمين عملية تسليم التابلت التعليمي إلى طلاب الصف الأول الثانوي، مُضيفةً أن هناك 2530 مدرسة على مستوى الجمهورية، سوف يكون بها “سيرفر” يحتوى على محتوي المواد التعليمية، وشبكة إنترنت داخلية فائقة السرعة، يستفيد منها الطالب مجانًا، مُؤكدةً أن هذه السنة تجريبية لهذا النظام المعدل، خاصة للدفعة الأولى للصف الأول الثانوي لهذا العام، وجار تدريب المعلمين على كيفية الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليصبح دور المعلم الميسر والمرشد للطلاب، ويكون الطالب هو محور العملية التعليمية.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة بلبلة الرأي العام وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة 0227963273.

ما هي مواصفات التابلت الذي ستسلمه وزارة التعليم للطلاب

وحول مواصفات التابلت التعليمي الذي سيتم توزيعه الأيام المقبلة هي كالأتي: أسود اللون ، مزود بقلم ، حجم الشاشة 10.1 بوصة ، سرعة المعالج 1.6 جيجاهيرتز، طراز Octa-core ، وضوح الشاشة 1920×1200 بتكنولوجيا فائقة الوضوح “TFT” ، كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل ، كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل ، وبطارية سعة 7300 مللي أمبير ، وإمكانية تسجيل وتشغيل الفيديو بتقنية FULL HD ، وذاكرة عشوائية (RAM) سرعة 3 جيجابايت ، ومساحة التخزين 10.3 جيجابايت ، يدعم ذاكرة خارجية تصل إلى 256 جيجابايت ، مزود بتقنية Wi-Fi ، يدعم شبكات الـ4G ، نظام التشغيل: أندرويد ، الوزن: 558 جرام ، يمكن استخدام الانترنت أو عرض الفيديو عليه حتى 13 ساعة ، معه ضمان 3 سنوات.

يذكر أنّ أجهزة التابلت الجديدة تأتي معها شهادة ضمان لمدة ثلاث سنوات، بدعم من شبكة سامسونج لخدمة العملاء، والمتوفرة في جميع أنحاء مصر.

يحصل كل طالب على جهاز تابلت وشاحن وجراب للجهاز، بالإضافة لذلك، فإنّ الأجهزة الجديدة مدعومة ببرنامج KNOX MDM لتأمين بيانات التابلت وإدارة محتواه، بما يمنح وزارة التربية والتعليم التحكم الكامل في الأجهزة التي سيتم تسليمها جميعًا في أقرب فرصة.