تعرف على إجراءات التموين لمعايرة عدادات الكهرباء والغاز والمياه

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تزور مصلحة الدمغة والموازين الخاصة بوزارة التموين والتجارة في الوقت الحالي أماكن تصنيع العدادات فى بلد المنشأ، مثال دولة الصين وهي تعتبر من أقوي الدول الموردة للعدادات بغرض مطالعة شهادات اعتماد العدادات قبيل عبورها البلاد والتأكد من جودتها.

معايرة عدادات الكهرباء والمياة

والآن نستعرض معكم بعض المعلومات حول الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين لمعايرة عداد الكهرباء والغاز والمياه لعدم التلاعب بنقاط معينة.

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1- زيارة أماكن تصنيع العدادات فى بلاد المنشأ، لمطالعة شهادات اعتماد العدادات قبيل عبورها البلاد والتعرف على حجم جودة معايرتها.

2- تكوين مجموعات عمل والتعاون مع الجهات المسؤولة بهدف متابعة معايرة العدادات.

3- إنشاء مذكره تفاهم بالتنسيق مع المعهد القومى للمعايرة الخاص بالحوكمة الصينية، لدعم المصلحة بشهادات الاعتماد المتعلقة بالعدادات المستوردة.

4- الذهاب للمصانع المختصة في الصين للإطلاع على عملية التصنيع، وتطابق العدادات للمواصفات.

5- أجري المعهد القومى المختص بالقياس والمعايرة الخاص بوزارة التعليم العالى بمطابقة عدادات الكهرباء القديمة لتعمل بطريقة الدفع مسبقا بـ”الكارت” ليتم الانتفاع بها بدلاً من تركها والاستغناء عنها.