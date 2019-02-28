نجوم نادي مانشستر سيتي يُطلقون حملة لتسليط الضوء على التحديات العالمية في مجال المياه

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تضافرت جهود كلٍّ من نادي “مانشستر سيتي”، أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز، وشركة “زايلم” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: XYL)، الرائدة عالمياً في مجال تقنيات المياه، لإطلاق حملة “أقرب مما تعتقدون” الرامية إلى تعزيز الوعي حيال التحديات المُلحة في مجال المياه بين الملايين من مشجعي كرة القدم حول العالم. تُشير آخر البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أنّ حوالي 3.6 مليار شخص- أي حوالي نصف سكان العالم- يعيشون في مناطق يُحتمل شُحّ المياه فيها لفترة لا تقل عن شهر واحد كلّ عام، وبحلول عام 2050، قد يُعاني أكثر من 5 مليارات نسمة من نقص المياه نتيجة لضغوطات مثل التغيّر المناخي، والطلب المتزايد، والإمدادات الملوثة. وعبر أسلوب مبتكر للسرد القصصي متعدد الوسائط، ستعرض المبادرة المشتركة بين “زايلم” و”مانشستر سيتي” للجمهور قضايا المياه الخطيرة والمتصاعدة التي تعاني منها كلّ من دول العالم، كانعدام الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، والتحديات التي تواجه القدرة على الصمود في وجه التقلبات المناخية الحادة المتزايدة.

انطلقت الحملة اليوم عبر عرض مقطع فيديو مؤثر يضم نجوم “مانشستر سيتي” سيرجيو أجويرو وديفيد سيلفا وإلكاي جوندوغان. صُوّر هذا الفيديو في غرفة تبديل الملابس الشهيرة الخاصة بفريق “مانشستر سيتي”، ويبدأ فيلم غرفة تبديل الملابس بمفاجئة اللاعبين بعرض ثلاثي الأبعاد يُحيط بهم من كلّ جانب يُظهر لهم رؤى بائسة حول المستقبل- يُعاني فيها العالم من الجفاف الشديد والفيضانات. وعلى مدى الأسابيع القليلة المقبلة، ستهدف سلسلة أفلام “أقرب إلى المنزل” إلى زيادة التوعية حول المجموعة المتنوعة من قضايا المياه التي تُعاني منها مختلف مناطق العالم؛ إذ يقوم لاعبو “مانشستر سيتي”، بمن فيهم لاعبات فريق “مانشستر سيتي” النسائي ولاعبي نادي “نيويورك سيتي” لكرة القدم بمناقشة التحديات في مجال المياه في بلدانهم الأصلية. ندعو الجماهير إلى الضغط هنا للاطلاع على محتوى المجريات خلف الكواليس والتعرف على نصائح خاصة بحل مشكلات المياه.

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وقال باتريك ديكر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة “زايلم” في هذا الصدد: “كجزء من التزام ’كزايلم‘ بتوليد القيمة الاجتماعية، فإننا نستفيد من شراكاتنا المبتكرة لتعزيز حضورنا والنهوض بالحوار العالمي بشأن المياه. في الواقع، إنّ التهديدات التي تفرضها التحديات العالمية في مجال المياه تقترب منّا جميعاً أكثر فأكثر، وبالتالي تهدف هذه الحملة إلى زيادة الوعي حول هذه التحديات والحلول، وإلهام الناس من جميع الفئات العمرية حول العالم للمساعدة في تحقيق عالم يتسم بقدر أكبر من الأمن المائي. إنّنا مسرورون للبناء على شراكتنا الفريدة من نوعها مع ’مانشستر سيتي‘، والتي ترمي إلى استخدام قوة كرة القدم للمساعدة على نشر رسالة غاية في الأهمية، والإسهام في نهاية المطاف في تعزيز مهمتنا لحلّ مشكلات المياه”.

ومن جانبه، قال داميان ويلوبي، نائب الرئيس الأول لشؤون الشراكات لدى مجموعة “سيتي” لكرة القدم المالكة لنادي “مانشستر سيتي”، في سياق تعليقه على هذه الشراكة: “نلتزم في ’مانشستر سيتي‘ بالاستفادة من كرة القدم كمنصة لتحسين حياة الناس حول العالم، وإنّنا مسرورون لدعم ’زايلم‘ في حملة مهمة كهذه”.

وأضاف جوزيف فيسي، النائب الأول للرئيس والرئيس التنفيذي لشؤون التسويق لدى “زايلم”، قائلاً: “تتمحور حملة ’أقرب مما تعتقدون‘ حول الارتقاء بالحوار العالمي حول التحديات والحلول في مجال المياه، وإلهام الجيل المقبل من الجماهير للتفكير بشكل مختلف في مسألة المياه. ومن خلال الدعم الذي نتلقاه من لاعبي ’مانشستر سيتي‘، ولاعبات فريق ’مانشستر سيتي‘ النسائي، ولاعبي فريق ’نيويورك سيتي‘ لكرة القدم، فإنّنا أمام فرصة فريدة من نوعها للوصول إلى ملايين الجماهير حول العالم وإطلاع المزيد من الناس حول القضايا الملحة التي تؤثر علينا جميعاً”.

وكجزء من شراكة “زايلم” متعددة الأعوام مع نادي “مانشستر سيتي”، تعاونت الشركة مع النادي لتقديم أبراج مياه نظيفة، وبرامج تعليم أساليب غسل الأيدي، وتدريبات رياضية وقيادية لمجتمعات محلية في بانجالور بالهند، وبموجب هذه المبادرة، ستعم الفائدة على أكثر من 5 آلاف طفل هذا العام. هذا وحصل مشروع “أهداف المياه” التابع لمبادرة “سيتيزنز جيفينغ”، الذي ترعاه “زايلم”، على أعلى تصنيف بين المشاريع الستة المدرجة ضمن مبادرة “سيتيزنز جيفينغ” المجتمعية السنوية العالمية، إذ حصد أكثر من 450 ألف صوت من جماهير كرة القدم حول العالم. يُعتبر مشروع “أهداف المياه” في بانجالور جزءاً من مبادرة الأثر الاجتماعي الحالية لشركة “زايلم”، والتي تنفذ من قبل برنامج الاستثمار الاجتماعي الخاص بها “زايلم ووترمارك” إلى جانب مؤسسة “بلانيت ووتر” الشريكة لـ “زايلم”، والتي تعد مسؤولة عن بناء الأبراج المائية.

لمحة عن “زايلم”

تعدّ “زايلم” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز XYL) مزوداً عالمياً رائداً لتكنولوجيا المياه وهي مُلتزمةٌ بتطوير حلولٍ تكنولوجيةٍ مُبتكرة للتحديات التي تواجه العالم في مجال المياه. تقوم منتجات الشركة وخدماتها بنقل، ومُعالجة، وتحليل، ومراقبة، وإعادة المياه إلى البيئة ضمن إعدادات الخدمات المخصّصة للمرافق العامة، والأبنية الصناعية، والسكنية، والتجارية. وبالإضافة إلى ذلك، توفر “زايلم” حافظة رائدة من التقنيات الذكية للقياس والشبكات وحلولاً متطورةً لتحليل البنية التحتية في مرافق المياه، والكهرباء، والغاز. يتمتع موظفو الشركة الذين يقارب عددهم الـ 17 ألف موظف بخبرات واسعة في مجموعة من المجالات مع تركيز قوي على إيجاد الحلول الشاملة والمستدامة. تتخذ الشركة من رايك بروك في نيويورك مقراً لها، وحققت عائدات بلغت 5.2 مليار دولار أمريكي في عام 2018. تُدير “زايلم” أعمالها في أكثر من 150 دولة حول العالم عبر مجموعة من العلامات التجارية الرائدة في السوق.

والجدير بالذكر أنّ الاسم “زايلم” مأخوذ من اللغة الإغريقية القديمة ويعني النسيج الذي ينقل المياه في النباتات، الأمر الذي يبرز الفعالية الهندسية لأعمالنا المرتكزة على المياه وذلك عبر ربطها بأفضل وسيلة نقل مياه – وهي تلك الموجودة في الطبيعة. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارتنا على www.xylem.com.

لمحة عن برنامج “زايلم ووترمارك”

“زايلم ووترمارك” هو برنامج المواطنة المؤسسية الخاص بالشركة، وأُطلق في عام 2008 بهدف التركيز على توفير وحماية مصادر المياه الآمنة للمجتمعات المحلية حول العالم، فضلاً عن تثقيف الناس حول القضايا المتعلقة بالمياه. في عام 2016، أطلق “ووترمارك” برنامجاً يمتد على ثلاثة أعوام ويتمحور حول العمل التطوعي للموظفين حول العالم للنهوض بالنمو السريع لمشاركة الموظفين في تقديم القيمة الاجتماعية داخل مجتمعاتنا.