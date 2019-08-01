قبل عيد الأضحى.. 13 نصيحة لشراء أضحية سلمية

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مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وسعي المواطنين لشراء أضحية العيد، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مجموعة من النصائح والإرشادات التي يجب أن يتبعها عند شراء الأضحية قبل عيد الأضحى.

ويقدم موقع “مصر 365” عددا من النصائح التي أعلنتها وزارة الزراعة للمواطنين عند شراء خراف عيد الأضحى، وهي:

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فحص الخروف ظاهريا، وهو أن يتأكد المواطن من عدم وجود أي خلل في مظهره، مثل “قطع في الأذن، أو جرح بالجسم، أو طفيليات خارجية على فروته”.

اختيار الخروف النشيط كثير الحركة، وتجنب الخروف الخامل “الكسول” الذي يرقد باستمرار، كما يجب ملاحظة أرجل الخروف إن كانت سليمة أم لا، حتى لا يكون به عرج ظاهر.

لا تشتري الخروف من الباعة المتجولين، فالشراء من الأماكن المخصصة لبيع الخراف مثل مراكز البيع التابعة لوزارة الزراعة، وشوادر المجمعات الاستهلاكية، أو الشوادر المخصصة للقطاع الخاص، أو المحليات، أو من عند الجزار الخاص بك لأن هذه الأماكن من أكثر الأماكن المضمونة.

على المواطن الذي يبحث عن شراء خروف للعيد، أن يكون منتبهًا للخروف جيدا ويلاحظ هل تخرج من فمه وأنفه أي إفرازات أم لا ليبتعد عن شرائه.

على المواطن أيضا فحص أسنان الخروف اللبنية، قبل شرائه، ويفضل شراء الخروف حتى استبدال زوج واحد من أسنانه الدائمة.

فحص عيني الخروف من الشروط المهم، حيث يجب أن يكون الخروف الجيد لديها عينان لامعتان ونظيفتان، وليس بهما أي إفرازات أو إحمرار.

فحص صوف الخروف جيدا بحيث يكون ذا ملمس ناعم ونظيف، وهذا يدل على الخروف الجيد.

يجب أن يفحص المواطن الخروف جيدا، بالضغط بيديه على جانبي البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه، ليعرف إن كان بطن الخروف ممتلأ امتلاء طبيعيا أم غير طبيعي وهو ما يغش بالملح.

يجرى معرفة حجم اللحم في الخروف، وذلك بفحص كتفه عن طريق عن طريق وضع كف اليد، ومحاولة الامساك بعظام الظهر وهي المنطقة القطنية، لمعرفة مدى امتلائها باللحم بالنسبة للعظم، وكذلك فحص منطقة الفخذ، وتقدير حجم اللحم.

على المواطن قبل شراء الخروف فحص ليته، برفعها لمعرفة حجمها، ويفضل الحجم الصغير أو المتوسط بالنسبة لحجم الخروف، وملاحظة فتحة الشرج والقوائم الخلفية وخلوهما من آثار الإسهال.

وعن نصائح شراء الماشية، فتطبق الشروط الواردة عند شراء خروف العيد عدا السن فإنه طبقًا للقرار الوزاري الصادر برقم 72 لسنة 2017، وينص على ألا يجوز ذبح عجول البقر والجاموس قبل بلوغها عامين، ما لم يصل وزنها إلى 400 كيلوجرام، ولا يسري ذلك على عجول البقر المستوردة بغرض الذبيح؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية.​