10 بنوك تقدم لك قرض الزواج..تعرف علي الشروط والأوراق المطلوبة

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في ظل غلاء الأسعار وتكاليف الزواج المرتفعة أصبح قرار الزواج بالنسبة لمعظم الشباب أمراً شديد الصعوبة، خاصة مع ارتفاع الأسعار الذى شهدته الوحدات السكنية والأجهزة المعمرة والتشطيبات، وهو ما دفع القطاع المصرفى المصرى للتدخّل وتوفير تمويل ميسّر لهذا الشأن.

وتيسيرا على الشباب طرحت 10 بنوك قروضاً خاصة بتمويل حفلات الزفاف والأجهزة الكهربائية والأثاث والمفروشات وتشطيب المنازل، وذلك بشروط ميسّرة وفوائد مميزة على فترات سداد متباينة، مما يتيح لك إتمام كل تجهيزات الزواج فى وقت قصير مع توفير الجهد للبحث عن شقق والحصول على أموال.

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شروط التمويل

المتعارف عليه أن قيمة القروض التى تُقدّمها البنوك لتمويل الزواج أو السلع المعمّرة تتراوح بين 3000 جنيه وحتى 500 ألف جنيه كحد أقصى، وذلك بمعدل فائدة ثابت يتراوح بين 10 و11.45%، وفائدة متناقصة تتراوح بين 17.75 و29%، ولكن بنك ناصر الاجتماعى يقدم قروض الزواج على هيئة قروض حسنة دون فوائد، وتتراوح فترات السداد بين 6 أشهر وحتى 96 شهراً، كما تحدد البنوك حداً أدنى لصافى الدخل يتراوح بين 800 جنيه وحتى 5000 جنيه.

الأوراق المطلوبة

الاطلاع على عرض أسعار معتمَد للمنتج المراد تقسيطه من المعرض، أو التاجر، أو الفندق، فى حالة الرغبة فى تقسيط حفل الزفاف.

يشترط البنك لإعطائك قرض على ألا يقل عمرك عن 21 عاماً ولا يزيد على 60 عاماً بنهاية فترة التمويل.

تقديم إيصال مرافق حديث، وبطاقة رقم قومى سارية، وإثبات دخل من جهة العمل، أو 3 إيصالات حديثة للمرتب، أو كشف حساب بنكى.

وتضع بعض البنوك البنود الخاصة بها، فعلى سبيل المثال يشترط بنك التعمير والإسكان الاطلاع على وثيقة الزواج للحصول على القرض، بينما يُقدّم بنك البركة قرض الزواج بعد سداد العميل من 10% إلى 15% من قيمة السلعة المراد تقسيطها أولاً، فيما يحدّد بنك ناصر أن فترة الزواج لا تتخطى 5 سنوات، ويُخفّض البنك المصرى الخليجى EG Bank الفائدة إلى 5% فى حالة سداد المبالغ المتبقية بشكل مبكر، كما يفرض غرامة 1.5% فى حالة التأخير عن السداد.

قرض لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان للزواج

وافقت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان على مشروع قانون قرض الزواج للشباب، الذى سيُقدم من خلال صندوق تمويل زواج الشباب، ويمنح الصندوق الشباب المقبل على الزواج والمتزوجين حديثاً تمويلات تبدأ من 60 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه، دون فوائد، وعلى فترات سداد مناسبة بحسب دخل الشخص الشهري.

ويشترط الصندوق ألا يقل عمر المتقدم عن 19 عاماً، وأن يكون زواج الشاب لأول مرة، ويُستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة، وألا يكون المتقدم للقرض مديناً لأى بنك بقرض آخر مهما كان نوعه أو قيمته المادية.

ويشترط البنك فى حالة المتزوج تقديم وثيقة الزواج، وألا يكون قد مضى على عقد الزواج 7 سنوات، ويسدّد القرض على أقساط شهرية متساوية بحد أقصى 400 جنيه شهرياً، بعد فترة سماح عام واحد، على أن يتم إتاحة قرض الزواج من خلال البنوك الحكومية؛ البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، وبنك ناصر الاجتماعى.

ماذا لو كنت تمتلك بطاقة ائتمانية؟

يقدم لك البنك الأهلى أحد الخيارات، إما التقسيط من خلال المنافذ والتجار المتعاقدين مع البنك على البطاقات الائتمانية للبنك دون فوائد، أو يتم التقسيط مع كل المنافذ على فترات سداد من 3 أشهر إلى 36 شهراً، ويتم تحديد عمولة التقسيط وفقاً للقيمة المالية للسلعة وفترة السداد.

ويتعاون البنك الأهلي مع الكثير مع منافذ بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط دون فوائد، أبرزها؛ سمارت هومز، رزق الله، زانوسى، يونيفرسال، معارض شارع عبدالعزيز، ضمان العبد، فريش، سادكو، كينوود، راديو طلعت 2000، وبورى، وغيرها، أما عن الأثاث ومستلزمات الفرش فيتعاون البنك مع كل من هوم سنتر، إن آند أوت، رنين، أشلى، هانى ميكس، شطا، القبانى، تاكى، وبيتنا، حسبما أوضحت مصادر مطلعة بالبنك الأهلى.

وفي ذات السياق، قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك يتيح قروضاً للأفراد، لتمويل شراء السلع المعمرة بكل أنواعها مثل الأثاث، والأجهزة الكهربائية بأقل مستندات وأطول فترة سداد تصل إلى 96 شهراً، وبمبالغ تصل إلى 500 ألف جنيه، موضحاً أن محفظة قروض السلع المعمرة بالبنك بلغت 4.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.

ويتاح هذا المنتج لكل من الموظفين بالهيئات الحكومية، القطاع العام، قطاع الأعمال العام، القطاع الخاص والاستثمارى، أصحاب المهن الحرة، مستحقى المعاشات، وعملاء الأوعية الادخارية بالبنك، مضيفاً أن البنك يقوم بالمشاركة فى معارض السلع المعمرة، بالتعاون مع الموردين المعتمدين بالبنك.

ومن جانبه أوضح رئيس قطاع التجزئة ببنك فيصل الإسلامى صبرى البندارى، أن البنك يتيح إمكانية تقسيط كل متطلبات الزواج من خلال إقامة معارض سلعية، بالتعاون مع النقابات المهنية، حيث يقوم البنك بتمويل النقابة، التي تقوم بالإشراف وتنظيم المعارض، وبناءً على فواتير موثّقة تقوم النقابة بسداد الأقساط إلى الموردين، مشيراً إلى أن البنك يمول مستلزمات الزواج من أجهزة كهربائية، وأثاث، وتشطيب وحدات سكنية للأفراد بشكل مباشر بعد الاطلاع على عرض أسعار للسلع المراد تقسيطها.