دار الإفتاء المصرية تنشر 21 معلومة عن الأضحية وآداب الذبح

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مع قرب عيد الأضحى، وحرص الناس فيه على فعل السنة بالنحر، نشرت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” 21 معلومة سريعة عن الأضحية وكيف تكون وما هي مواصفاتها، وكذلك آداب الذبح ووقته وما يقال عنده من ذكر، قربة لله سبحانه وتعالى واقتداء بسنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم، وهي كالتالي:

1ـ الأضحية عبادة وقربة في حق المسلم القادر عل ذلك من أجل التوسعة على الأهل والأقارب والفقراء، وإن كانوا غير مسلمين.

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2 ـ لابد أن تكون الأضحية من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، والغنم سواء كانت ضأناً أو معزاً ذكوراً كانت أو إناثاً.

3 ـ يجب أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، فلا تجزئ الأضحية بما لحقه ما يضر بلحمه ضرراً صحياً أو كمياً.

4 ـ يستحب اختيار الأضحية كثيرة اللحم، رعاية لمصلحة الفقراء والمساكين.

5 ـ يجزئ في الأضحية: الشاة عن الواحد، والبدنة (الجمل او الناقة) والبقرة أو الجاموس، تجزئ كل منهما عن سبعة، بشرط ألا يقل نصيب الواحد للأضحية حينئذ عن السبع.

6 ـ يمتد وقت الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى من اليوم العاشر من ذي الحجة، إلي غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة.

7ـ علي المضحي أن ينوي الذبح تقرباً إلى الله تعالي.

8 ـ يسن أن يذبح المضحي بنفسه إن قدر عليه وكان مؤهلاً ومدرباً، لأنه قربة، ويجوز له الإنابة

9 ـ لا يجوز تعذيب الذبيحة والمبالغة في إيلامها، للتمكين من ذبحها.

10ـ يسن استقبال القبلة بالأضحية، وأن يضجعها على جنبها حين يذبحها.

11ـ ينبغي التسمية والتكبير عند الذبح.

12 ـ يُسن أن يدعو عند الذبح فيقول: “إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك”.

13 ـ لابد من الترفق عند الذبح الأضحية وعدم ذبحها بغتة، ولا يجرها من موضع إلى موضع.

14 ـ إخفاء آلة الذبح عن نظر الأضحية عند ذبحها.

15ـ لا تذبح الأضحية بحضرة الأخرى.

16 ـ لابد من التأكد من زهوق نفسها قبل سلخها أو قطع شيء من أعضائها.

17ـ ينبغي الالتزام بالذبح في الأماكن المخصصة لذلك، لأن فيه رعاية للمصلحة العامة والخاصة.

18ـ يجوز لمن صعب علية إقامة سنة الأضحية بنفسه، أن ينيب عنه إحدى الجمعيات الخيرية أو غيرها.

19ـ لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئاً من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة.

20ـ لا تترك مخلفات الذبح في الشوارع وتتسبب في إيذاء الناس ونشر الأوبئة والأمراض.

21ـ لا يصح تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحي، لأن النظافة والطهارة سلوك ديني وحضاري