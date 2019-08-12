3 طرق لتحويل واستقبال الأمول خلال إجازة العيد.. تعرف عليهم

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دائمًا ما يحتاج المواطنون إلى خدمات تحويل الأموال بشكل ضروري خلال فترة الإجازة، حيث أصبحت شركات المحمول توفر ما كان صعبًا بالوقت الماضي، خاصة مع انتشار فروع شركات المحمول في مناطق متعددة على مستوى الجمهورية واستمرار عملها خلال أيام العطلات الرسمية.

ويستعرض “مصر 365” خطوات يمكن للعملاء أن يقوموا بها لتنفيذ عمليات الإرسال أو الاستقبال للأموال من خلال المحمول في أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال الخطوات التالية:

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حدود التحويل

1- الحد الأقصى لرصيد الحساب 10 آلاف جنيه.

2- حد السحب اليومي للحساب الواحد 6 آلاف جنيه.

3- الحد الأقصى اليومي لأى تحويل هو 6 آلاف جنيه.

4- الحد الأدنى لأى عملية هو 5 جنيهات.

طرق التحويل

يوجد أكثر من طريقة لتحويل الأموال عبر المحمول، حيث تستطيع إتمام عملية التحويل من خلال تطبيق الهواتف الذكية لمشغلي خدمات المحمول أو من خلال الأرقام المختصرة، ولكن يجل أن يكون للعميل حساب في الخدمة وبه رصيد ليستخدمه حتى يمكنه استخدام هذه الخصائص في تحويل الأموال:

1- يستطيع العميل تحويل الأموال عبر تطبيق “أنا فودافون- أورانج كاش- ماي اتصالات”.

2- كما يمكن للعميل التحويل من خلال استخدام الأكواد المختصرة “#115# لعملاء أورنج أو #9* لعملاء فودافون أو #777* لعملاء اتصالات”.

3- يقوم العميل بزيارة أقرب فرع للشركة التابع لها “فودافون – أورانج – اتصالات”، والتي تعمل أغلبها في الإجازات، ثم يقوم بتقديم طلب فتح حساب باستخدام البطاقة الشخصية للخط الذي يملكه، علمًا بأنه يحق لكل عميل امتلاك حساب واحد فقط.

ثم يقوم العميل بعد ذلك بإيداع المبلغ الذي يرغب في تحويله وتحديد رقم الهاتف المرسل إليه لتتم العملية في بضع ثوانِ.

أما استقبال الأموال فيمكن للعميل استخدامها في الدفع للفواتير أو الشراء أونلاين من خلال المحفظة الإلكترونية الخاصة بشركة المحمول، أو صرف المبلغ المالي “كاش” من خلال أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها.