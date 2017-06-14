ديمبيلي يؤكد محاولة برشلونة التوقيع معه في الصيف الماضي

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أكد النجم الفرنسي الواعد عثماني ديمبيلي لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني أن فريق برشلونة الإسباني قد حاول التعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية أي قبل إنطلاقة الموسم الماضي , ولكنه حينها فضل التوقيع مع فريق بوروسيا دورتموند الذي كان واثقاً من أنه سوف يُعطيه فرصته لكي يُشارك أساسياً سواء على مستوى مباريات الدوري الألماني أو على مستوى مباريات دوري أبطال أوروبا .

ويُعد النجم الفرنسي الشاب عثماني ديمبيلي صاحب ال 19 عاماً أحد أفضل اللاعبين الصاعدين على مستوى القارة الأوروبية , وبالرغم من ذلك إلا أن فريق بوروسيا دورتموند قد تمكن من التوقيع معه في الصيف الماضي قبل أي فريق أخر مقابل مبلغ 15 مليون يورو فقط قادماً وقتها من فريق رين الفرنسي .

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وقد ساهم اللاعب الفرنسي الواعد في أولى مواسمه مع فريق بوروسيا دورتموند في تتويج فريقه بلقب كأس ألمانيا والذي جاء على حساب فريق أينتراخت فرانكفورت بواقع هدفين مقابل هدف واحد , كما ساهم أيضاً في إحتلال فريقه للمركز الثالث في ترتيب البوندسليغا وبالتالي ضمن الفريق مقعده بشكل مباشر في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل .

هذا وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أشارت مؤخراً إلي أن فريق برشلونة مهتماً للغاية بالتعاقد مع النجم الفرنسي الواعد في الصيف الحالي , وذلك بناءً على رغبة من مدرب الفريق الكتالوني الجديد إرنيستو فالفيردي , ولكن رداً على تلك الشائعات أعرب الفرنسي عثماني ديمبيلي عن سعادته البالغة مع فريقه الحالي بوروسيا دورتموند كما أكد أيضاً بأن لديه عقد مع الفريق يمتد حتى عام 2021 م وأنه لن يرحل عن صفوف النادي قبل تلك الفترة .