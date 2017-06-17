عين على بطل أمريكا الجنوبية منتخب تشيلي قبل كأس القارات

Advertisements

يستعد منتخب تشيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية في أخر نسختين لبداية مشواره في مسابقة كأس القارات 2017 م , وذلك إنطلاقاً من يوم غداً الأحد حينما يواجه نظيره منتخب الكاميرون بطل قارة أفريقيا , علماً بأن المنتخب التشيلي يُعتبر واحداً من أبرز المرشحين للتتويج باللقب القاري وذلك نظراً لما يمتلكه من جيل مثالي ومواهب شابة ساعدته في السنوات الآخيرة ليُصبح واحداً من أفضل المنتخبات التي تُقدم كرة قدم على مستوى العالم .

ولعل من له الفضل في نشأة هذا الجيل الحالي لمنتخب تشيلي ومساعدته على الوصول إلي القمة هو المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي المدرب السابق للمنتخب التشيلي , ولكن أيضاً المدرب الحالي للمنتخب خوان أنطونيو بيتزي له دوراً بارزاً هو الآخر في إستمرار النجاح في هذا المنتخب , والدليل على ذلك أن المنتخب التشيلي قد فاز بأخر لقبين في بطولة كوبا أمريكا وكلاهما على حساب منتخب الأرجنتين بعدما تغلب عليه بذات الطريقة وهي ركلات الترجيح , ولكنه وقبل الوصول إلي النهائي تخطى جميع المنتخبات في قارة أمريكا الجنوبية .

Advertisements

وتُعول الجماهير التشيلية في كأس القارات على عناصرها المميزة المعتادة , والتي يأتي على رأسها الحارس المخضرم كلاوديو برافو والمدافع ماوريسيو إيسلا ومتوسط الميدان أرتورو فيدال والمهاجم أليكسيس سانشيز والمهاجم إدواردو فارغاس والمدافع غاري ميديل والمدافع غونزالو خارا ومتوسط الميدان مارسيلو دياز ومتوسط الميدان تشارلز أرانغويز ومتوسط الميدان بابلو هيرنانديز .