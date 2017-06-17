عين على بطل أمريكا الشمالية منتخب المكسيك قبل كأس القارات

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يدخل منتخب المكسيك غمار مسابقة كأس القارات السابعة في تاريخه وعينه على صناعة الفارق في هذه النسخة والتتويج باللقب القاري بالرغم من صعوبة ذلك نظراً لقوة المنافسة من بقية المنتخبات المشاركة في هذا المحفل العالمي , ويبدأ المنتخب المكسيكي مشواره في كأس القارات الحالية بداية من يوم غداً الأحد حينما يواجه بطل أوروبا منتخب البرتغال , علماً بأنه يتواجد في المجموعة الأولى والتي تضم أيضاً كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا وبطل أوقيانوسيا منتخب نيوزيلندا .

ويُشارك منتخب المكسيك في هذه النسخة بعد فوزه بكأس الكونكاكاف الذهبية في نسختها الآخيرة , ليُشارك بذلك في المحفل القاري والذي يُعتبر بمثابة التحضير المثالي لمن يُشارك فيه من أجل الإستعداد للمونديال والذي يُقام على الأراضي الروسية أيضاً في صيف العام المقبل 2018 م .

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وتضع الجماهير المكسيكية كل آمالها على الجيل الحالي التي ترى أنه حان الوقت لكي يفوز بالألقاب كبيرة أو على الأقل الوصول للمراحل الحاسمة من عمر المسابقة سواء على مستوى القارات أو على مستوى كأس العالم بشكل خاص .

وتضم قائمة المنتخب المكسيكي العديد من العناصر البارزة مثل المدافع المخضرم رافاييل ماركيز والمدافع كارلوس سالسيدو ومتوسط الميدان جوناثان دوس سانتوس وشقيقه جيوفاني دوس سانتوس ومتوسط الميدان ميغيل لايون والمهاجم راؤول خيمينيز والمهاجم خافيير هيرنانديز وصانع الألعاب كارلوس فيلا والحارس أوتشوا والمدافع هيكتور مورينو ومتوسط الميدان هيكتور هيريرا .