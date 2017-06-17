ريال مدريد يوافق على بيع كريستيانو رونالدو بمبلغ خيالي

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نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تقريرا يؤكد أن نادي ريال مدريد حدد مبلغ 200 مليون يورو مقابل الاستغناء عن نجم الفريق والمنتخب البرتغالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو، إذا ما أصر اللاعب على مغادرة السانتياجو برنابيو إلى أى فريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، على إثر الأزمة التي يتعرض لها اللاعب في مدينة مدريد مع الضرائب، بعد اتهامه بالتهرب الضريبي.

وأضافت موندو ديبورتيفو في تقريرها أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز ، كان قد صرح بأن النادي لن يتنازل عن مبلغ 200 مليون يورو مقابل الاستغناء عن اللاعب، مما سيجعل كريستيانو رونالدو هو لاعب كرة القدم الأغلي في التاريخ.

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كما أوضحت الصحيفة أن أندية الدوري الصيني هي الأكثر استعدادا لدفع المقابل المالي الذي يطلبه ريال مدريد، وبالتالي فهي الأندية الأكثر حظا في الحصول على خدمات اللاعب الأبرز في الفريق، وأشارت الصحيفة إلى التصريح الذي أدلى به وكيل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو “خورخي مينديز” والذي أكد أنه يمتلك عرضا من أحد أكبر الأندية الصينية، وهو العرض الذي وصل إليه منتصف الموسم الماضي بضم اللاعب مقابل مبلغ مالي ب300 مليون يورو، وراتب سنوي تبلغ قيمته 100 مليون يورو.

وجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد صرح بأنه لن يعود إلى السانتياجو برنابيو بعد انتهاء بطولة كأس القارات التي تبدأ فعالياتها اليوم السبت في روسيا، والتي يشارك فيها كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده البرتغال.