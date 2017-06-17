استبعاد عماد متعب من قائمة النادي الأهلي لمواجهة الوداد

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أعلن المدير الفني للنادي الأهلي”حسام البدري” عن قائمة الفريق لمواجهة نادي الوداد المغربي في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا وقد شهدت قائمة الفريق الأحمر استبعاد اللاعب عماد متعب بسبب الإصابة بكدمة قوية مساء يوم الثلاثاء خلال مران القلعة الحمراء ولم يتخلص من الألم الذي يعانيه والذي حال بينه وبين الانضمام لقائمة الفريق أمام سموحة و غاب عماد متعب عن رحلة المغرب والتي كانت عقب المباراة مباشرة.

وقد قرر المدير الفني للنادي الأهلي”حسام البدري” التوجه إلى المغرب بقائمة الفريق الأحمر كاملة بالنظر إلي أن النادي سوف يقيم هناك ثلاثة أيام قبل مباراة الفريق أمام الوداد المغربي المقرر لها الثلاثاء القادم، هذا ويحتل النادي الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد نقاط 7 نقاط متساوية مع فريق زاناكو ويمتلك الوداد المغربي ثلاثة نقاط ويقبع القطن الكاميروني في نهاية المجموعة.

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قائمة النادي الأهلي

هذا وقد شهدت قائمة النادي الأهلي تواجد اللاعبين شريف إكرامي، أحمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي، في حراسة المرمي، واللاعبين: علي معلول، حسين السيد، صبري رحيل، رامي ربيعة، سعد سمير، محمد نجيب، محمد هاني، أحمد حجازي، أحمد فتحي، في خط الدفاع، واللاعبين حسام غالي، حسام عاشور، عبد الله السعيد، صالح جمعة، عمرو السولية في خط الوسط، واللاعبين جونيور أجاي، عمرو جمال، ميدو جابر، وليد سليمان، مؤمن زكريا، كريم نيدفيد، أحمد حمودي في الهجوم.