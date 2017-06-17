ريال مدريد سوف يجني 400 مليون يورو من بيع رونالدو

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني سوف يجني علي مبالغ مالية كبيرة في حال رحيل نجم فريق ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو من صفوف الفريق الملكي خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وأصبح مستقبل النجم البرتغالي غامضاً داخل فريق ريال مدريد الإسباني بعد أن ظهرت العديد من الأخبار والمفاجأت من العيار الثقيل عن رغبة الدون رونالدو في مغادرة الميرنجي بعد ما حدث بينه وبين السلطات الضريبية الإسبانية التي اتهمته بالتهرب الضريبي وطالبتها بسداد 15 مليون يورو .

هذا وقد أضافت صحيفة ماركا الإسبانية أن كريستيانو رونالدو يملك شرط جزائي مع نادي ريال مدريد يصل إلى مليار يورو وهذا ما تم وضعه منذ أن تعاقد الفريق الملكي ريال مدريد مع اللاعب منذ عام 2009، والأمر الثاني هو أن فلورنتينو بيريز قد وافق علي رحيل نجم فريق ريال مدريد الأول في حال حصول الفريق علي 200 مليون يورو بعد الأخبار والتصريحات التي نشرت عنه.

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وقد أفادت التقارير أن العديد من الفرق تستطيع الحصول علي خدمات صاحب الـ32 عام وأبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نظرا لارتفاع قيمة اللاعب الإضافية التي قدرتهما علي دفع راتبه السنوي والذي يصل إلى 50 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن اللاعب كريستيانو رونالدو انتقل إلى صفوف نادي ريال مدريد في عام 2009 قادما من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعقد مع نادي ريال مدريد حتى عام 2021.