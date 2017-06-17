عين على بطل أفريقيا منتخب الكاميرون قبل كأس القارات

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يدخل المنتخب الكاميروني غمار مسابقة كأس القارات 2017 م والتي تُقام على الأراضي الروسية وهو طامحاً إلي تحقيق نتائج إيجابية , وخاصة وأنه يمتلك جيلاً من اللاعبين الشباب وأصحاب المواهب والذي لم يتوقع أي أحد فوزهم بالنسخة الآخيرة من بطولة كأس أمم أفريقيا , وذلك حينما فازوا على زعيم القارة الأفريقية منتخب مصر في الدور النهائي من عمر المسابقة بواقع هدفين مقابل هدف واحد بالرغم من غياب كل عناصر الخبرة عن صفوف منتخب الأسود غير المروضة .

ولكن المنتخب الكاميروني وتحت قيادة مدربه البلجيكي هوغو بروس قد صنع الحدث في العام الحالي وتحديداً في شهر يناير الماضي وحقق إنجاز كبيراً بعد غياب دام لسنوات , وبكل تأكيد تأمل الجماهير الكاميرونية أن يصنع منتخب بلادها إنجازاً جديداً في هذا المحفل العالمي قبل إنطلاقة كأس العالم في صيف العام المقبل 2018 م والذي يُقام على الأراضي الروسية أيضاً .

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ولعل ما يُعقد شيئاً ما من حظوظ المنتخب الكاميروني هو المجموعة الصعبة للغاية التي يتواجد فيها , حيث يتواجد في المجموعة الثانية بجوار كلاً من منتخب ألمانيا بطل العالم ومنتخب تشيلي بطل أمريكا الجنوبية ومنتخب أستراليا بطل أسيا .

وتُعول الجماهير الكاميرونية كثيراً على عناصرها الشابة والمتألقة مثل الحارس فابرييس أوندوا وصانع الألعاب بنجامين موكاندجو والمهاجم فينسنت أبو بكر والجناح كريستيان باسوغوغ , وسوف يفتتح المنتخب الكاميروني مشواره في المسابقة يوم غداً الأحد بمواجهة نظيره منتخب تشيلي .