كونتي يواجه العديد من المشاكل في عطلته الصيفية

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يواجه الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي العديد من المشاكل والأزمات منذ نهاية الموسم الماضي ومع بداية فترة عطلته الشتوية التي يرتاح فيها أي مدرب أو لاعب من أجل الإستعداد بالشكل الأمثل للموسم الجديد , ولكن المدرب أنطونيو كونتي لم يعرف طعم الراحة في أي يوم من أيام العطلة الصيفية الحالية وبات يواجه الكثير من المشاكل التي يجب حلها قبيل إنطلاقة الموسم المقبل حتى لا يؤثر ذلك على الفريق اللندني ومشواره في بقية الموسم .

ويأتي على رأس تلك المشاكل الخلاف الذي حدث بينه وبين المهاجم الإسباني دييغو كوستا , ورغبة أنطونيو كونتي في عدم تواجد كوستا ضمن صفوف البلوز في الموسم المقبل وبالتالي فإن رحيل دييغو كوستا بات مؤكداً , ولكن الآن يجد كونتي نفسه في أزمة لضرورة بحثه عن مهاجم جديد يقود الفريق وليس ذلك فحسب بل يجب أن يكون أيضاً هدافاً من الطراز الرفيع .

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أما المشكلة الثانية فهي تقريباً مع مجلس إدارة البلوز برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش , فمنذ بداية سوق الإنتقالات الصيفية الحالية وحتى الآن لم يتمكن الفريق من عقد أي صفقات من التي طالب بها المدرب أنطونيو كونتي من أجل تعزيز صفوف الفريق , وكل ما فعله مجلس الإدارة حتى الآن هو السماح للحارس أزمير بيغوفيتش بالرحيل عن النادي وإقتراب التعاقد مع الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو بديلاً له .

أما المشكلة الجديدة والتي ظهرت يوم أمس الجمعة فقط فهي قرار الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي رفض تجديد عقده مع البلوز في ظل إهتمام العديد من الأندية به وعلى رأسها فريق ريال مدريد الإسباني .