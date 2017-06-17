قرار دوناروما بمغادرة ميلان يُشعل الميركاتو الصيفي

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أسفر قرار الحارس الإيطالي الشاب جانلويجي دوناروما بعدم تجديد عقده مع فريقه الحالي ميلان الإيطالي عن إشتعال الصراع في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية بين كبار الأندية الأوروبية , وذلك من أجل الظفر بخدمات الحارس الإيطالي الواعد خليفة العملاق جانلويجي بوفون في الصيف الحالي , حيث أصبحت إدارة نادي الروسونيري مضطرة إلي بيع حارسها الواعد في الصيف الحالي إذا أرادت الإستفادة منه من الناحية المادية عوضاً عن رحيله في الصيف المقبل لأي نادي مجاناً وهو ما لا ترغب فيه إدارة نادي ميلان .

ولعل ما قد يُساعد إدارة نادي ميلان على تحقيق أهدافها من وراء الحارس جانلويجي دوناروما هو الصراع النادي بين كبار الأندية الأوروبية من أجل التعاقد مع الحارس , مما أدى إلي رفع سعره كثيراً في سوق الإنتقالات بالرغم من صغر سنه وهو بالتأكيد ما خطط له وكيل أعماله المعروف مينو رايولا , حيث أصبح الحارس جانلويجي دوناروما على وشك تخطي أغلى صفقة لحارس في تاريخ كرة القدم ومن المتوقع أن تصل قيمة إنتقاله حتى الآن إلي أي نادي مبلغ 34,7 مليون جنيه إسترليني في إنتظار أن يرتفع هذا الرقم في الأيام المقبلة .

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ويأتي على رأس الأندية التي ترغب في التعاقد مع الحارس الواعد سيد أوروبا الأول فريق ريال الإسباني ويليه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق يوفنتوس الإيطالي وأيضاً فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بالرغم من إمتلاكه لحارسين من الطراز الرفيع , ولكن ما هو مؤكد أن دوناروما لن ينتقل إلي أي فريق سيجلس على مقاعد البدلاء فيه نظراً لرغبته في التواجد رفقة منتخب بلاده إيطاليا في كأس العالم في روسيا في صيف العام المقبل 2018 م .