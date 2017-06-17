الصحف الأوروبية تُحدد مصير رونالدو في ظل غياب أي رد رسمي من الدون نفسه

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قامت العديد من الصحف الأوروبية بداية من يوم أمس الجمعة وحتى اليوم السبت بتناقل العديد من الشائعات حول مستقبل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو وإقتراب رحيله عن فريقه الحالي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , وذلك بسبب غضبه الشديد من النيابة العامة الإسبانية ومصلحة الضرائب التي إتهمته بالتهرب من الضرائب خلال عام 2012 م , مما دفع رونالدو إلي إتخاذ قرار حاسم بالرحيل عن الفريق الملكي في الصيف الحالي .

ولكن ما هو مؤكد أن كل هذه الشائعات حتى الآن غير صحيحة تماماً وما هي إلا مجرد مادة إعلامية إفتعلت بها الصحف الأوروبية أزمة ليس لها أساس من الصحة , فحتى هذه الساعة لم يُصدر أي رد فعل رسمي من جانب الدون كريستيانو رونالدو نفسه أو من فريقه ريال مدريد على هذه الشائعات , علماً بأن رونالدو كان قد جدد عقده مع الميرنغي في الموسم الماضي ليمتد العقد بينهما حتى عام 2021 م .

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وبالرغم من ذلك إلا أن صحيفة أبولا البرتغالية قد أكدت أن رونالدو قد إتخذ قراره النهائي بالرحيل عن البيت الملكي , أما صحيفة ماركا الإسبانية وصحيفة أس المقربتان من الريال فقد قالتا أن الفريق الملكي لن يقف عائقاً أمام رغبة رونالدو في حالة أراد الرحيل , أما الصحف الإنجليزية وخاصة صحيفة ذا صن فقد أكدت أن رونالدو يتجه إلي العودة إلي فريقه القديم مانشستر يونايتد وخاصة في ظل تواجد البرتغالي جوزيه مورينيو كمدرباً للفريق , كما أشارت العديد من التقارير الصحفية الآخرى الفرنسية والإيطالية إلي أن رونالدو سيتجه إلي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أو فريق ميلان الإيطالي .

ولكن الحقيقة والمؤكد الآن أن رونالدو لا يُركز في أي شئ سوى في المشاركة مع منتخب بلاده البرتغال في كأس القارات , حيث ينطلق مشوار المنتخب البرتغالي غداً بمواجهة منتخب المكسيك في أولى المباريات , وعقب نهاية مشوار منتخب البرتغال في كأس القارات سوف تتضح الصورة بشكل رسمي بعيداً عن الإشاعات المتداولة بين الصحف الأوروبية .