توتنهام يرفع سعر لاعبه إريك داير في سوق الإنتقالات

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي قد رفع سعر مدافعه ومتوسط ميدانه الواعد إريك داير إلي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني , وذلك لمن يرغب في التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , وخاصة فريق مانشستر يونايتد الذي أبدى إهتمامه في الفترة الآخيرة بالتعاقد مع اللاعب الواعد في ظل إحتياج البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد إلي لاعب في وسط الميدان وتحديداً في مركز محور الإرتكاز من أجل الموسم المقبل .

ولعل ما يُميز اللاعب إريك داير أنه يمكنه أيضاً أن يلعب في قلب الدفاع أو كظهير أيمن إن إحتاجه الفريق , حيث سبق له وأن أدى كل تلك الأدوار رفقة فريقه الحالي توتنهام هوتسبير خلال الموسمين الماضيين , علماً بأنه تألق بشكل لافت للغاية في أي مركز تم وضعه فيه مما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها فريق مانشستر يونايتد في الصيف الحالي .

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وتُحاول إدارة نادي توتنهام هوتسبير حالياً أن تُعقد الأمور على أي فريق يرغب في التعاقد مع لاعبها إريك داير , وذلك بسبب رغبة النادي اللندني في المنافسة وبقوة في الموسم المقبل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ومحاولة التتويج به في هذه المرة بعدما فشل الفريق في تحقيق ذلك في أخر موسمين بالرغم من منافسته الشرسة حتى الأسابيع الآخيرة التي دائماً تشهد سقوطه وضياع حلم اللقب من بين يديه .