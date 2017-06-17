نتيجة مباراة روسيا ونيوزيلندا في كأس القارات 2017 م

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إستهل منتخب روسيا مشواره في مسابقة كأس القارات التي يُنظمها على أرضه بالفوز على حساب نظيره منتخب نيوزيلندا بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي شهدتها مدينة سانت بطرسبورغ وملعبها الجديد , وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الأولى من عمر المسابقة القارية .

وفي شوط المباراة الأول ضغط صاحب الأرض المنتخب الروسي بقوة وحاول أن يُكرم وفادة ضيفه بشكل مُبكر , فيما حاول منتخب نيوزيلندا تنظيم صفوفه وتخطي الدقائق الأولى من اللقاء بسلام دون أن يتلقى أي هدف في شباكه .

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وعند الدقيقة السابعة كاد المنتخب الروسي يفتتح التسجيل بعدما سدد مدافعه فيكتور فاسين كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء ولكن القائم الأيمن للحارس ستيفان مارينوفيتش تصدى للكرة , ولكن ومع مرور الدقائق وزيادة الضغط الروسي تمكن أصحاب الأرض من إفتتاح التسجيل وذلك عند الدقيقة الحادية والثلاثين عبر اللاعب ميتشيل بوكسال بالخطأ في مرماه وسط فرحة عارمة من الجماهير الروسية .

وفي شوط المباراة الثاني حاول المنتخب الروسي تأمين إنتصاره بالبحث عن هدف أخر يقتل به اللقاء , وعند الدقيقة التاسعة والستين تحقق للمنتخب الروسي ما أراد حينما سجل له المهاجم فيودور سمولوف الهدف الثاني قاضياً على أي أمل لمنتخب نيوزيلندا في الخروج ولو حتى بنقطة واحدة فقط من المباراة الإفتتاحية لكأس القارات .

وبذلك وضع المنتخب الروسي أول 3 نقاط في رصيده في المجموعة في إنتظار مبارياته الصعبة المقبلة أمام كلاً من منتخب البرتغال في الجولة الثانية ومنتخب المكسيك في الجولة الثالثة من أجل حسم تأهله إلي الدور نصف النهائي .