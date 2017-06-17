ليفربول ينضم إلي الصراع مع تشيلسي من أجل لاعب بورتو

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق ليفربول الإنجليزي قد إنضم إلي الصراع مع غريمه فريق تشيلسي , وذلك من أجل التعاقد مع متوسط الميدان البرتغالي روبين نيفيس لاعب فريق بورتو البرتغالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , علماً بأن اللاعب يُشارك حالياً رفقة منتخب بلاده البرتغال في بطولة كأس أمم أوروبا تحت 21 عاماً والتي تُقام على الأراضي البولندية .

وأشارت الصحيفة أيضاً إلي أن قيمة الصفقة من المتوقع أن تصل إلي مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني , وذلك في ظل المنافسة القوية بين الفريقين ليفربول وتشيلسي لمحاولة الظفر بخدمات اللاعب في الصيف الحالي , ولعل ما يُزيد من المنافسة أن إدارة نادي بورتو لن تُعارض رحيل أحد مواهبها الشابة كما تفعل دائماً ولكن شرط حصولها على المقابل الذي تطلبه في نهاية المطاف .

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ومن جهته يسعى فريق ليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب لتعزيز صفوف الفريق تحضيراً للموسم المقبل , والذي سيُحاول فيه فريق الريدز المنافسة وبقوة منذ البداية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز , وإضافة لذلك فإنه يشهد عودة الفريق من جديد إلي المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا , وإن كان لم يضمن بعد مشاركته في دور المجموعات حيث سيخوض الدور التمهيدي الآخير من عمر المسابقة أولاً في شهر أغسطس المقبل .

أما على الجهة الآخرى فيسعى فريق تشيلسي هو الآخر وتحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي إلي الحفاظ على لقب الفريق بطلاً للبريمرليغ , وإضافة لذلك المنافسة وبقوة على لقب دوري الأبطال بعد غياب الفريق اللندني عن نسخة الموسم الماضي .