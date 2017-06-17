النادى الأهلى يقرر عدم المشاركة فى بطولة العالم لكره اليد بقطر

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أعلن النادي الأهلي قراره بالامتناع عن المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد،والتي تنظمها دولة قطر والتي كانت قد أعلنت مصر فى وقت سابق قطع كلّ أشكال العلاقات معها لاتهامها بدعم وتمويل عدد من الجماعات الإرهابية.

وصرح المدير التنفيذي للنادي الأهلي، اللواء “شيرين شمس”، أن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس “محمود طاهر” قرر الإمتناع عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد،والتى من المقرر أن تقام في قطر فى الفترة ما بين 25 و28 أغسطس/سبتمبر المقبل.

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وقال المتحدث أن اتخاذ هذا القرار “جاء تضامناً مع اتجاه الدولة التي قرّرت مقاطعة قطر”، وكان من المفروض أن يمثل النادي الأهلي مصر في بطولة العالم، فى ظل تأهل لها بعد فوزه في مباراة السوبر الإفريقي على الزمالك.

وصاحب قرار الدولة الكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى اتخاذ النادي الأهلي لهذا القرار، خاصة بعد مقاطعته لقنوات “بي إن سبورت”،حيث قرر النادى منعها من دخول كل مقرّاته أو إجراء أى مقابلات إعلامية مع اللاعبين في أكثر من مدينة مصرية.

وياتى هذا تزامناً مع قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بمقاطعة كل أشكال المعاملات مع قطر ومطالبته للنادي الأهلي بعدم المشاركة في بطولة العالم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر إبان مبارة المنتخب المصرى مع نظيره التونسي منع دخول قنوات “بى إن سبورت ” لحضور التمرين الخاص بالمنتخب أو إجراء أى مقابلات مع مسؤولي الاتحاد وأعضاء الجهاز الفنى واللاعبين .