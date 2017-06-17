برشلونة يبدأ مفاوضاته الرسمية مع باريس سان جيرمان من أجل فيراتي

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن فريق برشلونة الإسباني قد بدأ عملية المفاوضات الرسمية مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي , وذلك من أجل التعاقد مع لاعب وسطه الإيطالي ماركو فيراتي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , وخاصة بعدما حصل البارسا على موافقة اللاعب الشخصية من أجل الإنتقال إلي قلعة الكامب نو في إجتماع سري يوم أمس الجمعة بين المدير الرياضي لنادي برشلونة وماركو فيراتي ووكيل أعماله دوناتو دي كامبلي بحسب ما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية مساء يوم أمس .

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أكدت مؤخراً أن ماركو فيراتي بات قريباً للغاية من الإنضمام إلي الفريق الكتالوني في الصيف الحالي , وذلك بناءً على رغبة من مدرب البارسا الجديد إرنيستو فالفيردي الذي وضع فيراتي ضمن أولوياته منذ تعاقده مع برشلونة , وأيضاً لرغبة الإيطالي ماركو فيراتي نفسه في الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي بسبب عدم إنسجامه مع المدرب الإسباني أوناي إيمري وكان ذلك واضحاً للجميع في الموسم الماضي .

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وبالرغم من كل ذلك إلا أن إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي قد أكدت مؤخراً أن لاعبها ماركو فيراتي ليس للبيع سواء كان ذلك بمبلغ 80 مليون جنيه إسترليني أو حتى إن وصل المبلغ إلي 100 مليون جنيه إسترليني , وذلك بسبب رغبة إدارة النادي في تطوير الفريق بصورة أكبر في الموسم المقبل والعودة من جديد للسيطرة على لقب الدوري الفرنسي والتقدم أكثر على مستوى مسابقة دوري أبطال أوروبا .