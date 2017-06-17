تشيلسي يتلقى ضربة أخرى موجعة في الصيف الحالي

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تلقى فريق تشيلسي الإنجليزي ضربة أخرى موجعة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , وذلك بعدما أصبح هناك إمكانية عدم قدرته على التعاقد مع الحارس الأرجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو صاحب ال 35 عاماً , حيث أعلن وكيل أعماله اليوم السبت أن كاباييرو يرغب في الإنتقال إلي فريق يلعب فيه بصفة أساسية وليس لكي يكون إحتياطياً كما كان حاله مع فريقه السابق مانشستر سيتي منذ تعاقده معه بإستثناء الموسم الماضي .

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت مؤخراً إلي أن فريق تشيلسي بات قريباً للغاية من التعاقد مع الحارس المخضرم ويلي كاباييرو , ولكن ذلك لتعويض رحيل حارسه البديل أزمير بيغوفيتش في الصيف الحالي , أي بمعنى أن ويلي كاباييرو سوف يكون إحتياطياً هو الآخر للحارس الأساسي لفريق تشيلسي وهو البلجيكي تيبو كورتوا .

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ولكن الأمور تعقدت أكثر بعدما ذكرت بعض التقارير يوم أمس الجمعة أن الحارس تيبو كورتوا قد رفض تجديد عقده مع البلوز , وذلك في ظل إهتمام فريق ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه مما وضع فريق تشيلسي في أزمة كبيرة للغاية ربما يكون الخروج منها بمحاولة التعاقد مع الحارس الإيطالي الواعد جانلويجي دوناروما الذي رفض هو أيضاً تجديد عقده مع فريقه ميلان الإيطالي .

أما الأمر المؤكد في كل ما سبق أن فريق تشيلسي يمر بوضعية صعبة للغاية في ظل تحضيره للموسم الجديد وسط أجواء مشحونة ويصحبها العديد من المشاكل على مستوى إما التعاقدات الجديدة أو مع بعض لاعبي الفريق .